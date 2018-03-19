Эксперты обвинили ЦБ в уголовных преступлениях

Круглый стол, посвященный деятельности Банка России и состоянию финансового сектора Российской экономики «Споры с ЦБ в 2017 году: административные и правовые аспекты» прошел 15 марта в одном из московских отелей.

Эксперты обсудили самые актуальные вопросы финансового сектора российской экономики, которые подытожили действия регулятора в прошлом году. Поддаются ли действия ЦБ на рынке прогнозированию? Как сделать банковский надзор эффективным? Несут ли чиновники регулятора ответственность за свои решения? И почему падает уровень доверия населения к кредитным организациям? Все эти вопросы эксперты задают не из праздного любопытства, ведь в 2017 году произошла расчистка банковского сектора, о чем, кстати, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев. Результатом деятельности регулятора стали закрытие или санирование крупных кредитных организаций, некоторые из которых отлично работали и без вмешательства со стороны ЦБ.

Участниками мероприятия стали лидеры объединений вкладчиков, банкиры и представители экспертного сообщества. Модерировал обсуждение адвокат Сергей Гришанов, который предложил порассуждать над тем, как происходит оздоровление финансовой системы, и как оно влияет на кредитные организации.

Кирилл Лукашук, директор Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) отметил: «Это был год крупных санаций, создания Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) и появления в нем трех крупнейших банков», и добавил, что завершающим аккордом стала санация Промсвязьбанка, решение об оздоровлении которого, было принято в течение недели, причем без возможности развернуть этот процесс.

Кроме того Кирилл Лукашук уточнил, что до сих пор ни в одном нормативно-правовом акте не прописаны механизмы и критерии принятия решения о санации или отзыве лицензии. И представителям банковского сектора не понятно, каким образом принимаются такие решения.

Эксперт так же отметил, что из-за не очевидных критериев, существует риск «избирательного подхода регулятора» к кредитным организациям. Из-за этого возникают сложности с прогнозированием событий в секторе.

На мероприятии также выступил Михаил Беляев, главный экономист фондового рынка и управления, который отработал в Банке России более 20 лет. Он заявил: «ЦБ должен быть заинтересован в том, чтобы у нас банковское сообщество было здоровым, чтобы оно было встроено в экономические механизмы, работало на позитивный вектор развития экономики», - а далее уточнил, что современную систему надзора удовлетворительной назвать нельзя. Свое высказывание он мотивировал тем, что если на протяжении четырех лет у банков отзывают лицензии по одним и тем же стереотипным основаниям, то не понятно, куда смотрит регулятор.

Спикер согласился с Кириллом Лукашуком, и отметил: «Ярые усилия по спасению некоторых банков были бы нормальными, но мы сразу видим тут очень большую избирательность».

Уже во второй половине обсуждения, эксперты сосредоточились на проблеме отсутствия обратной связи между Банком России и профессиональным сообществом, а заодно и с клиентами банков.

Николай Николаев, Руководитель Союза вкладчиков России и лидер инициативной группы вкладчиков банка «Югра», отметил что Банк России не ведет диалог с людьми которые потеряли свои сбережения в ликвидированных банках. Все что получают от ЦБ 35 000 превышенцев банка «Югра», которые потеряли при отзыве лицензии 16 млрд рублей - это отписки в которых говорят: Ждите банкротства.

Такая ситуация вредит банковскому сектору, а ведь Банк России должен быть заинтересован в том, чтобы банковское сообщество работало на позитивный вектор развития экономики.

Кроме того, спикер рассказал о противоречии в законодательстве: «В законе о ЦБ указано, что Центробанк является (при банкротстве банка) кредитором последней очереди. Но при этом у него есть Агентство по страхованию вкладов, которое является кредитором первой очереди <…> АСВ не отдельная структура, ее совет директоров состоит из 13 человек, и 7 из них - работники ЦБ». Кроме того общественный деятель призвал генпрокуратуру выяснить, существует ли злоупотребление со стороны ЦБ.

Затем выступил Алексей Нефёдов, экс-президент банка «Югра», который перечислил несколько эпизодов, в которых действия надзорного органа не вписывались в нормы права.

«Нашим сотрудникам за день до ввода временной администрации в 22.00 вручили предписание - досоздать резервы до 15.00 завтрашнего дня». Оспорить подобные поручения, по словам Нефёдова, затруднительно: «Ты обязан всё сделать и лишь потом подавать на апелляцию». «Мы все исполнили, и отчет отправили, но в тот же час в ЦБ принималось решение о вводе временной администрации», - рассказал Нефёдов.

Кроме того, экс-президент банка «Югра», вспомнил про компроментацию в СМИ на брифинге руководства Банка России, который прошел 10 июля 2017 года. Напомним, тогда появилась информация о выводе активов и наличии забалансовых вкладов. Впоследствии, конечно, это опроверг регулятор.

Не забыл Нефёдов и про то, что страховые выплаты вкладчикам были произведены на 4 дня раньше срока, установленного федеральным законом 177. По мнению экс-президента банка «Югра», сделано это было специально, чтобы собственники банка и руководство не смогли апеллировать к решению о вводе временной администрации.

Многие выступавшие заметили, что часто действия регулятора нарушают интересы государства и госслужбы. Некоторые выступавшие открыто заявляли о том, что действия чиновников регулятора прямо подпадают под действие Уголовного кодекса РФ. По их мнению, действия руководства ЦБ граничат с признаками преступлений, предусмотренных 30 Главой Уголовного кодекса РФ (Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления).

Сергей Гришанов, модератор круглого стола, подводя итоги дискуссии отметил два нюанса: «С одной стороны, сотрудники ЦБ из-за его особого статуса под действие статьи 285 УК «Злоупотребление должностными полномочиями», не попадают. Однако в тот момент, когда в банк введена временная администрация в лице АСВ, её должностные лица вполне могут быть подвергнуты уголовной ответственности».

Участники круглого стола отметили, что если встроить регулятора в правовое поле государства, то возможно эффективность надзора за финансовым сектором станет эффективнее, да и деятельность надзорного органа станет прозрачнее.

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