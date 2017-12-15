Эксперт не оставил камня на камне от доводов Центробанка

Уже 18 декабря, как ожидается, в Арбитражном суде города Москвы будет рассмотрена жалоба банка «Югра» в адрес Центробанка. Последний, напомним, летом нынешнего года своим решением сперва назначил в банк Временную администрацию, а менее чем через месяц всё же отозвал у учреждения и лицензию на банковскую деятельность. Оба решения были настолько неожиданными и вопиющими с точки зрения права, что вызванный ими резонанс не утих и по сей день. Более того, масла в огонь подлили две новые истории – с банками «Открытие» и «Бинбанк», которых ЦБ РФ в ровно той же ситуации бросилься спасать, вливая в них миллиарды рублей из бюджета. Впрочем, к этому обстоятельству ещё вернёмся.

Пока суть предъявленного иска, поступившего в суд за подписью экс-главы правления «Югры» Дмитрия Шиляева состоит в том, что у Банка России в принципе отсутствовали законные основания для отзыва лицензии у банка, ведь именно с вводом Временной администрации произошло снижение всех нормативов достаточности собственных средств и размера капитала банка ниже минимального значения, то есть ниже 30 млрд. рублей. Более того, незадолго до того своего скандального решения регулятор проводил ряд проверок в банке и никаких нарушений в его работе не обнаружил (что подкрепляется соответствующими актами).

Чтобы не быть голословными, экс-правление «Югры» попросило профессора юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, доктора юридических наук Светлану Карелину составить экспертное заключение действий ЦБ РФ в отношении банка. К сожалению, суд отказался принимать во внимание доводы участника НКС при Верховном суде РФ. Но издание Legal Report на основе этого заключения подготовило аналитическую статью, выдержки из которой мы приведём ниже.

Так, эксперт обратила внимание на два принципиальных момента, которые сами по себе могут явиться уже достаточным основанием для того, чтобы вынесенные в июле 2017 года решения Центробанка по «Югре» можно было бы признать ничтожными.

Например, Центробанк обязан был подробнейше обосновать своё решение, при этом не применяя столь излюбленный его чиновниками чисто формальный подход. Более того, напоминает Светлана Карелина, так как до этого сам же регулятор выносил решение не лишать лицензии «Югру», дальнейшая переигровка этого решения неизбежно влекла за собой снижение правовых гарантий банка на восстановление его нормального финансового состояния. Ведь соответствующее решение было принято до того, как завершились предписанные законом процедуры по предупреждению банкротства банка. Возникла правовая неопределённость относительно его судьбы.

Кроме того, Карелина напомнила, что сам факт вынесения предписаний об устранении нарушений о нарушениях, в том числе неоднократных и в течение года, не может являться основанием для отзыва банковской лицензии. Банк должен был злостно уклоняться от их выполнения, чтобы ЦБ был вправе пойти на столь исключительную меру. Коей и является процедура отзыва лицензии.

Впрочем, для ЦБ, кажется, каждый подобный случай – исключительный. «Синдром вахтёра» или нечто более интересное, за что нынче, как мы знаем, можно и уехать в неприветливые края лет на восемь?

«Русская Планета» продолжает следить за судьбой банка «Югра»

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