Эксперт: «Неприкасаемый» статус ЦБ не позволяет привлечь к ответственности конкретных виновных в разорении банков

Проводимая Центробанком политика преступна, вот только наказывать за неё просто некого, - об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил известный юрист Сергей Гришанов - партнёр адвокатского бюро «Коблев и партнёры».

По мнению эксперта, оспаривать регулирующую роль Банка России не имеет смысла – банковскому сектору действительно требуется регулятор, однако работать он должен по прозрачным для всех участников рынка правилам. Между тем этого не просто не происходит, но Центробанк даже как будто нарочно демонстрирует обществу избирательность выносимых им карательных решений. «Иногда регулятор намеренно «топит» банки, а иногда всеми силами сохраняет их как действующие юридические лица, - отметил эксперт. - В условиях отсутствия объективных критериев оценки работы ЦБ под оставшийся банковский сектор закладывается мина замедленного действия, которая может сработать непрогнозируемо и неподконтрольно никому. Даже тем собственникам бизнеса, которые стараются соблюдать банковские стандарты в своей работе».

По словам господина Гришанова, в абсолютно аналогичных ситуациях регулятор совершенно по-разному подходил к вопросу санации разных банков. Никто из экспертов так и не смог разобраться, почему, как в случае с банком «Югра», Банк России поступает одним образом, а в случае с банком «Открытие», или «Пересвет» - совсем иначе.

При этом, с точки зрения российского законодательства возглавляемое Эльвирой Набиуллиной учреждение имеет уникальную организационно-правовую форму – оно не является ни коммерческой компанией, ни государственным органом. Отсюда прямо следует и эпическая безнаказанность высших должностных лиц. «В тех случаях, когда создаются сомнения в его объективности и беспристрастности, утрачиваются законные основания для постановки вопроса об ответственности каждого конкретного должностного лица Центробанка за принятые им решения», - пояснил Сергей Гришанов.

То есть даже если суд в итоге признает полную неправомочность принятого летом прошлого года ЦБ РФ решения об отзыве лицензии у Югры, шанс кого-то конкретного и при этом прямо причастного функционера за нанесённый ущерб окажется в районе статистической погрешности.

Уже в четверг, 15 марта, в столице пройдёт круглый стол с участием авторитетных представителей экспертного банковского сообщества. Участники соберутся, чтобы, помимо прочего, выработать «дорожную карту» банковского сообщества и определить, как выстроить отношения с надзорным органом в новых ужесточившихся условиях.

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