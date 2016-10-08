Друг на трубе

Проект газопровода «Северный Поток-2», реализация которого была приторможена из-за недовольства Польши, получил нового руководителя. Импульс многострадальному проекту может придать бывший канцлер Германии Герхард Шредер, назначенный на пост председателя Совета директоров Nord Stream 2. Об этом два дня назад сообщило издание Tagesspiegel, представители компании также подтвердили назначение. Примечательно, что само назначение произошло еще в конце июля, однако известно о нем стало только сейчас.

Друг Путина

Шредер – фигура для России более чем знаковая. Вот уже 10 лет, как бывший федеральный канцлер Германии возглавляет комитет акционеров Nord Stream AG – компании, курирующей «Северный поток-1». В Европе его считают большим другом Путина и проводником российской политики: контрольным пакетом акций компании владеет Газпром, а, стало быть, и Кремль.

Еще в бытность канцлером, Шредер способствовал укреплению политических и экономических связей между Германией и Россией, и даже пошел наперекор распространенному в то время общеевропейскому мнению, что в Чечне федералы воюют против повстанцев, ратующих за свободу. «Никто в Германии не должен быть заинтересован в нестабильности в России… я в настоящее время не вижу в Чечне каких-либо партнеров, с которыми российский президент мог бы разговаривать», заявил он тогда.

Интересно, что сам Владимир Путин заявлял, что проект «Северный поток» изначально был инициирован немецкой стороной. «Меня удивило, как он боролся за этот проект, который по сути сам и инициировал. В практическом плане его инициировала немецкая сторона. Да, мы активно его поддержали.

А потом он боролся за его реализацию», сказал он в интервью агентству Sputnik. При этом преемница Шредера, Ангела Меркель, выступала против этого проекта лишь во время предвыборной кампании, а после не возражала и против «Северного потока-2» - к явному неудовольствию некоторых европейских стран и США, ибо объективно оба эти проекта для Германии крайне выгодны. Про самого же Шредера немецкая пресса иначе, как про наймита Кремля и человека, сидящего на зарплате у Путина, не пишет.

Судьба потока

Но вернемся чуть назад. Итак, в 2005 году было подписано соглашение о строительстве «Северного потока-1». Вскоре Герхард Шредер ушел с поста канцлера и через несколько месяцев возглавил компанию-оператор проекта. Против него тотчас же ополчилась немецкая оппозиция. Возмутились и восточноевропейские страны – прибалтийские государства, Белоруссия и в особенности Польша. Реакция этих стран понятна: кому хочется терять свою долю в транзите? Прежде, до появления «Северного потока», газ из России в Европу шел несколькими путями: через трубопровод «Ямал-Европа» - через Белоруссию, Прибалтику, а также Польшу и далее в Германию; две ветки шли через Украину – и далее в Словакию и Австрию.

С появлением «Северного потока» посредники в виде вечно недовольной Польши и русофобски настроенных стран Балтии стали не нужны, и газ начал поставляться по дну Балтийского моря прямиком в Германию. Некоторые страны, правда, сетовали на возможные экологические проблемы, и пытались выбить себе те или иные бонусы при прокладке трубопровода по дну в своих территориальных водах.

Тем не менее, все разрешения были получены, все спорные вопросы удалось решить, и в 2011 году газ наконец-то начал поступать в трубопровод. В проекте, к слову, принимает участие не только Германия: в состав акционеров входят также Нидерланды и Франция, а контрольный пакет акций принадлежит Газпрому. Проектом заинтересовалась также и Великобритания: изначально планировалось, что будет проложена еще одна ветка, до Туманного Альбиона, но проект пока не реализован.

Попытка номер два

В 2015 было объявлено о проекте расширения трубопровода. Его назвали «Северный поток-2». Он позволил бы увеличить пропускную мощность и полностью отказаться от трубопроводов, проходящих через территорию беспокойной Украины, которая и раньше любила выкидывать неожиданности с газовым вентилем, а после Майдана стала так и вовсе непредсказуемой.

Изначально к проекту хотели присоединиться французы, швейцарцы и голландцы, но из-за давления европейских антимонопольщиков создание совместного предприятия, на которое была бы возложена роль реализации проекта, было заморожено. По мнению комиссии, подобный проект создал бы условия для «ограничения конкуренции на газовом рынке Польши». Словом, и тут поляки постарались.

На данный момент проект «Северный поток-2» мало-помалу реализуется: трубы для ветки уже в наличии, подготовительные работы по их прокладке расписаны. В Германии и России не сомневаются: проект будет завершен и в конце 2019 года введен в эксплуатацию, несмотря на беспрецедентное давление.

Украинская карта

Если проанализировать высказывания, то выходит, что забоченность судьбой Украины – так и хочется поднять бровь и воскликнуть: серьезно, что ли? – стала основной причиной блокирования проекта «Северный поток-2». Об этом, в частности, заявлял вице-президент США Джозеф Байден, назвав проект «плохой сделкой для Европы» - потому что он «может дестабилизировать Украину».

К слову, американцы проявляли озабоченность «Северным потоком» еще в первой его версии, но максимум, что им удалось – заставить Европу ввести ограничения на прогон газа по этой ветке в рамках третьего энергопакета. Более того: американцы, причем руками все того же Байдена, по сути, заблокировали и «Южный поток», надавив на Болгарию.

Газета The Washington Post так и вовсе назвала проект «стратегически опасным газопроводом. «Администрация США должна ясно дать понять, что она обеспечит Украину энергоресурсами в случае необходимости. А президент Обама, который стремится заключить новое Трансатлантическое торговое соглашение, должен использовать свои рабочие отношения с Меркель, чтобы убедить Германию и впредь следовать своим высоким стандартам поведения и солидарности с союзниками, отказавшись от реализации проекта», пишет издание.

«Оставить Европу без относительно дешёвых энергоносителей и тем самым снизить её конкурентоспособность и поставить в полную зависимость от энергоносителей, которые будут поставляться по морским путям, контролируемым США», - пояснил RT причины такой активности американцев Ростислав Ищенко. «И второе - доставить проблемы России: на такие объёмы, которые закупает Европа, сразу покупателя не найти». По сути, американцы просто ищут возможности для блокирования поставок российского газа в ЕС, поскольку сами хотят занять этот рынок.

Издержки русофобии

Пока что главными пострадавшими из-за газовых войн можно назвать самих европейцев. Под громкие восклицания о том, что монополия российского газа вредит свободе конкуренции в Евросоюзе, те же поляки начали закупать газ у Катара. Поступает он не по трубопроводу, а морем, в танкерах, и уже на суше закачивается в специальные терминалы для хранения сжиженного природного газа. Подобным путем пошли и в Литве. Все бы ничего, да вот только катарский газ почти вдвое дороже российского, а построенные СПГ оказались убыточны.

Из-за своей неадекватности теряет и Украина. Эксперты правы, говоря о том, что в случае, если Россия откажется от этих территорий транспортировки газа, всей газораспределительной системе Украины настанет, мягко выражаясь, коллапс. Порошенко признал, что реверс газа из Европы обходится дороже российского на 30%. Единственное, на что можно надеяться – на теплую зиму.

Единственный путь для Европы избавиться от головной боли – дать зеленый свет, причем не только «Северному потоку-2», но и «Южному». Россия как никто другой заинтересована в надежных потребителях и готова предоставить продукт на очень выгодных для обеих сторон условиях. Назначение Шредера на пост главы компании, курирующей «Северный поток-2», позволяет надеяться, что с газовой нестабильностью на европейском рынке будет покончено. А американцы пусть продают газ своей любимой Украине.

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