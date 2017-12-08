Деятельность Центробанка подвергается открытой критике

До недавнего времени в профессиональном сообществе действовало четкое правило: о деятельности Центробанка говорили или хорошо, или ничего. Однако в текущем году ситуация изменилась, и в адрес регулятора мощным потоком полилась критика. Основания для этого более чем весомые, полагает обозреватель газеты «Коммерсантъ» Юлия Локшина.

Эксперты открыто высказываются о слепоте банковского надзора и об «индивидуальном подходе» ЦБ. Причиной тому стали необоснованные решения Центробанка по отношению к крупнейшим игрокам банковского рынка. Регулятор не смог внятно объяснить, почему «Татфондбанк» и банк «Югра» лишились лицензий, а «Пересвет, «Открытие» и «Бинбанк» подверглись санации.

С резкой критикой в адрес регулятора выступило международное агентство Moody’s. Эксперты агентства заявили, что нет никакого смысла в ужесточении регулирования, если контроль, осуществляемый Центробанком, так сильно «хромает». Примером тому служит норматив Н25, определяющий максимальный размер риска на связанные с банком стороны. ЦБ нигде не обнародует данные, как банки соблюдают этот норматив. Недавно выяснилось, что у Бинбанка его значение превышало 700% вместо предельно допустимых 20%.

Избирательность регулятора в отношении кредитных организаций – еще один серьезный повод для критики. Причины неодинакового подхода к банкам эксперты понять не могут.

Наконец, агентство Moody’s весьма скептически относится к попыткам ЦБ расширять свои полномочия и выступать в разных «ипостасях»: регулятора, кредитора и владельца санируемого банка. Такие роли, считают эксперты, вряд ли могут независимо сосуществовать.

При этом Центробанк никак не реагирует на критику и продолжает утверждать, что в банковском секторе все более чем «благополучно». Основной проблемой банков, по мнению регулятора, является ужесточение конкуренции и выживание в этих непростых условиях.

Эксперты не склонны разделять «оптимизм» ЦБ. Как отметила вице-президент Moody’s Ольга Ульянова, эффективным выходом из сложившейся ситуации может стать превентивный надзор, при котором Центробанк начнет выявлять проблемы банка до наступления критического момента, сопровождающегося паникой среди клиентов и массивными оттоками ликвидности.

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