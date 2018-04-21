Денис Черкасов: «Сегодня мало людей готовы рисковать»

Куда сегодня заинтересованному инвестору вложить деньги – да так, чтобы не просто уже хотя бы вложенное не потерять, но ещё и заработать? Бодро шагающий по стране цифровой бум познакомил бизнес с новым явлением – ICO – инвестированием средств в проекты через покупку токенов. Но сам рынок криптовалюты заставляет в последнее время изрядно нервничать тех, кто в него пришёл недавно.

О современном состоянии венчурного инвестирования, новых рисках и вызовах рынка мы побеседовали с Денисом Черкасовым - генеральным директором Управляющей компании СБВК, которая руководит старейшими венчурными фондами в РФ.

Нефинансовые технологические инвестиции - что это такое и в чем их фишка?

Имеются в виду технологические инвестиции не в области финтеха. «Сбербанк» инвестирует в финтех. У нас оставался какой-то портфель от «Тройки диалог», когда мы ее приобретали. Там было семейство региональных венчурных фондов, среди которых был, в том числе, крупнейший венчурный фонд Республики Татарстан. И там было очень много проектов, не связанных с финтехом.

IT, новые материалы, фарма, биотехнологии - это всё мы называем нефинансовыми инвестициями.

Венчурное инвестирование или ICO? Преимущества или риски – чего здесь больше?

Я достаточно скептичен к ICO в том виде, в котором мы наблюдали это явление во второй половине прошлого года, осенью. По сути, некоторые восприняли это, как такую щуку, которая исполняет желание. Это не имеет никакого отношения к блокчейну. У блокчейна, как у технологии, огромные перспективы. А с помощью ICO люди пытались собрать деньги. И я не удивлюсь тому, что 96-97% этих проектов – фейк.

Поэтому венчурное инвестирование и венчурную инфраструктуру никто не отменял. Обязанность знакомиться с проектами и анализировать проекты также никто не отменял. Раскидывать по миллиону долларов щедрой рукой в надежде, что какой-то из этих проектов подрастет – абсолютно тупиковая стратегия.

А весь этот цифровой бум как-то сказался на венчурных инвестициях?

Цифровой бум на венчурных инвестициях никак не сказался. Скорее, это был некий индикатор, почему такое непропорционально большое количество в области ICO имело именно российские корни. Доля России в мировом ВВП – 2-3%, а доля России в ICO чуть ли не 50% или даже 60%.

Это, на самом деле, сигнал. Сигнал какой? Есть много проектов, под которые люди не находят денег в обычной жизни, но готовы притянуть, прикрутить этот «блокчейн». Это как отдушина, в которую устремились все эти проекты. Многие из них вообще ничего общего с ICO не имеют. Там было много шарлатанских проектов. Но также очень много проектов, которые могли бы найти финансирование в обычной (офлайн) жизни, в традиционной отрасли.

Это сигнал того, что спрос на венчурный капитал существенно превышает предложение венчурного капитала. И сигнал того, что в этом направлении надо очень серьезно работать. Все-таки $130 млн долларов в венчур по итогам прошлого года — для России до смешного маленькая цифра. Даже Финляндия, всё население которой равно примерно трети Москвы (5,5 млн) имеет объем венчурных инвестиций по итогам прошлого года – примерно 400 млн долларов. В четыре раза больше.

Я уверен, что наш потенциал должен исчисляться миллиардами долларов венчурного инвестирования.

В какие направления сейчас выгоднее всего вкладывать?

Здесь Россия находится в общем тренде – искусственный интеллект, интернет вещей, блокчейн-технологии в применении к интернету вещей, биомедицина.

И я бы еще отдельно выделил такую важную отрасль для венчурного инвестирования, которую сегодня государство должно поддерживать наиболее активно не только инфраструктурно, но и деньгами на каком-то этапе. Это инвестирование в образование, в новые образовательные технологии на всех уровнях.

Нам нужно воспитывать следующее поколение в соответствии с вызовами, которые происходят в связи с цифровизацией в стремительно меняющемся мире. Нам нужно обучать молодых предпринимательству, анализу, умению оперировать данными. Нужно переобучать людей среднего и старшего возраста в связи с освобождением ими рабочих мест, вследствие технического цифрового прогресса.

Всех этих людей нужно готовить к новой творческой жизни. И сделать это нужно совершенно точно не теми методами университетского образования, которые уходят корнями в XII-XIII столетие: с партами, профессорами и так далее. Это должны быть принципиально новые вещи. С активным использованием дистанционного обучения. Здесь есть огромный пласт работы, и есть технологии, которые стремительно развиваются. Нам, обществу, нужно, прежде всего, уделить им внимание и поддерживать.

Насколько сейчас инвесторам выгодно вкладывать в проект? Стоит ли сейчас идти в какие-то проекты?

Безусловно, стоит. Но как только проект начинает работать у нас (а в России много уникальных и красивых проектов), то сразу стремится уйти из РФ на Запад или на Восток по двум причинам.

Первая, возвращаясь к примеру ICO: очень мало денег. Сейчас мало людей, которые готовы рисковать, потому что в экономике денег мало. Все-таки, рост и развитие венчурной индустрии – это производное экономического роста. Второй момент – более высокие оценки. Стартап из России с той же самой технологией, на тех же перспективах роста на европейском венчурном рынке может получить кратно более высокую оценку и, соответственно, легче привлечь деньги, чем в России. А на американском рынке это сделать еще легче, чем в Европе. Поэтому этот проект начинает взлетать, мигрирует в сторону, где более глубокий рынок.

Стартап ищет глубину рынка. Здесь нет никакой идеологии. Здесь следование логике развития своего рынка, своей компании. Нам надо углублять наш рынок. Наводнять деньгами и, что не менее важно, профессиональными управляющими.

У нас сейчас большинство инвесторов стараются вкладывать в блокчейн-проекты. Насколько это все разумно?

Это все хайп. Несколько лет назад был IoT, некоторые бредили финтехом, до этого было еще много чего. Это типичная волна Гартнера, когда в какой-то момент поднимается пик оценки, потом он начинает падать.

15 лет назад все повально создавали социальные сети. Был Google+, например, из таких известных. Любой инвестор имел в кармане проект соцсети. Выжило только несколько. Потом был бум «мессенджеров» - WhatsApp, Viber, других замечательных вещей. Бумы проходят: сегодня люди говорят об одном, завтра о другом, послезавтра о третьем.

Блокчейн сейчас – это такая же волна, которая, кстати, сейчас спадает, потому что люди начинают понимать, что такое блокчейн. Что это замечательная технология. Но блокчейн невозможно применять ко всему. У этой технологии есть своя область применения, прежде всего, связанная с интернетом вещей и с машинной коммуникацией. Ко всему подряд блокчейн, конечно же, не применим.

Последний вопрос: верите ли вы в биткойн?

В биткоин? В цифровое золото? Знаете, я скептичен к биткоину. Но я очень оптимистичен в отношении рынка альтернативных цифровых валют. Я считаю, что развитие рынка вот таких вот мягких валют и валют community лежит в мега-тренде развития человеческой цивилизации. Упрощение оборота денег важно.

В истории цивилизации были периоды, когда имели место только моновалюты – золото. И были времена, когда наряду с золотом появлялось много местных региональных валют. В эпоху патристики каждый феодал чеканил свою монету. И эта монета, эта валюта являлась, в прямом смысле слова, мягкой. Она была либо на лоскуточке бумаги, либо деньги, сдача, давались отламыванием, разламыванием монет пополам. Отсюда до нас дошло выражение «не стоит ломанного гроша».

Наряду с золотыми стандартами, которые существовали в купеческой торговле между Китаем и Европой, в каждой деревне использовалась своя местная валюта. Это напоминает то, что происходит сейчас в цифровом мире. У нас образуется то, что называется глобальные племена. Люди, ведущие схожий образ жизни, образуют такую виртуальную деревню, жители которой разбросаны по всей планете. И между собой они коммутируют с помощью этой цифровой валюты.

Самое наглядное – это игровой сегмент. Игроки со всего мира в своем виртуальном пространстве обмениваются определенными единицами. Или есть клуб любителей летать «Аэрофлотом». У них есть мили. Или клуб любителей полетать «Люфтганза», посетить магазин «Иль де Боте», поесть в конкретном ресторане, которые копят свои бонусы. Электронные валюты здорово облегчают коммуникацию, делают ее прозрачной, взаимозаменяемой с другими «племенами».

Для этого блокчейн абсолютно прорывная технология, абсолютно уникальная. И здесь наибольший успех будут иметь системообразующие компании, из которых вырастают экосистемы. «Алибаба», например. В России это может быть Яндекс, Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, которые внутри себя могут создавать поставщиков среды, коммутировать с помощью своей валюты.

За этим огромное будущее. Туда человечество идет. Это общий тренд. Но будет ли биткоин во всем этом многообразии «превалирующей главной валютой»? Не уверен. У него есть целый ряд технологических ограничений, у него не определена сфера использования. В какой-то момент он останется, как одна из валют. А может быть, и нет. Давать прогнозы, в принципе, неблагодарное занятие.

Далее в рубрике

Читайте в рубрике «Экономика»