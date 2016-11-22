С чего начинается бизнес?

В российской столице завершился один из самых масштабных в России тренингов для начинающих предпринимателей - BootСamp GenerationS-2016. Всего в программе форума, проходящего с 18 по 21 ноября, приняли участие свыше 320 стартапов*, разделенных по восьми тематическим трекам:

SmartCity

Creative Industries

AgroBioTech&Food

Finance&Banking Technologies

LifeScience

Mining&Metals

Power&Enegry

TechNet

При этом три из четырех дней команды, борющиеся за интерес инвесторов, провели на площадке «Физтехпарка» в Долгопрудном. Организаторами мероприятия выступили государственный фонд АО «Российская венчурная компания» и «Глобальный венчурный альянс» (GVA) при участии Управляющей компании «Физтех-21».

Сергей Ручьев и Александр Вехорев, «Физтех-21» / фото: «Русская Планета»

В начале второго дня форума директор по развитию и партнер GVA Даниил Козлов раскрыл собравшимся в одном из просторных залов Физтехпарка предпринимателям-стартаперам несколько важных «секретов» их непростой и увлекательной работы: «Бизнес-модель стартапа постоянно меняется, она подвижна как пластилин. Это один из главных постулатов. Если у вас фиксированная бизнес-модель, то вы перестали быть стартапом и должны масштабировать свой бизнес», - наставлял он собравшихся. И напомнил о классическом определении понятия: стартап – это организация, которая находится в поисках своей бизнес-модели. «Если вы не будете меняться сейчас, то не будете зарабатывать», - отметил Козлов.

Даниил Козлов / фото: «Русская Планета»

Надо отметить, что лекции лидеров рынка и их подача стали одним из неоспоримых достоинств прошедшего бизнес-марафона. Как и сам игровой тренинг – настоящий «квест» для стартаперов. Участникам игры, именованной Startups vs Investors, было суждено в реальном времени ощутить всю трудоемкость, но вместе с тем и азарт процесса поиска инвестиций для своего проекта. Реальная игра на выживание и никаких «поддавков»! Начинающие предприниматели должны были убедить инвесторов (в роли которых эксперты, бизнес-коучи, партнеры треков) в том, что их проект действительно может стать интересен потребителям и привлечь игровые деньги.

При этом борьба за симпатии инвесторов началась задолго до этой четырехдневной «финишной прямой». На первом этапе (с 10 ноября) стартаперы должны были подготовить 40-секундный ролик с презентацией своего проекта и своего города. Затем его необходимо было выложить в социальные сети с хештегом#gen_s. Количество полученных «лайков» определяло стартовую позицию в игре. 18 ноября, в первый день тренинга, были определены три чемпиона, получившие увеличенные игровые премии в 1000, 800 и 500 игровых долларов. Остальные стартаперы заработали по 300 «долларов».

фото: «Русская Планета»

Еще одно игровое и при этом стрессовое испытание - «нетворкинг». Суть его заключалась в том, что участники объединялись в группы с целью непосредственной презентации проекта потенциальному инвестору в течение трех минут. В ней следовало обязательно указать на наличие бизнес-опыта у лидера и всей команды, рассказать о потенциале глобального масштабирования своего дела и попытаться убедить «денежный мешок» в реалистичности коммерциализации своего проекта вообще. При этом самому потенциальному инвестору на принятие решения и перечисление «премии» (от 100 до 500 «долларов») отводилось лишь 30 секунд.

И все же решающим, как полагается, стал финальный, четвертый день BootCamp’а. Заметно окрепшие на тренингах и стресс-играх начинающие воротилы бизнеса должны были каждый в своем профильном «треке» выдержать главный экзамен – настолько же сложный психологически, насколько и простой по сути – презентовать свой бизнес так, чтобы в итоге попасть в крупнейший федеральный акселератор и начать зарабатывать уже отнюдь не игровые деньги.

фото: «Русская Планета»

Супермаховики для энергетиков и уникальные облачные предложения для рекламщиков; инновационные технологии для слепых и слабовидящих и новые методики дистанционной оценки банковских клиентов; оригинальные методики золотодобычи, а также в великом множестве энергосберегающие и жизнеулучшающие технологии и даже… инновационный способ стать звездой эстрады.

Все это настоящее пиршество креатива и науки действительно стоили трудностей предыдущих дней. Членам жюри – реальным инвесторам и много чего на своем веку повидавших бизнес-экспертам – была задана без преувеличения нелегкая задача: выбрать среди всей этой роскоши стартаперов действительно лучших.

фото: «Русская Планета»

«Та энергия с которой представленные проекты все эти дни работали , тот драйв, который у нас был благодаря внедренной в программу игре – все это действительно сделало наше мероприятие особенным, - заявил в интервью «Русской Планете» генеральный директор и партнер Глобального венчурного альянса Замир Шухов. При этом эксперт заметил, что никакой «кризис на дворе» не может быть преградой действительно толковой бизнес-идее: «Я верю в то, что кризис – как раз самое лучшее время для начала собственного дела. Если ты сам веришь в то, что ты делаешь, если ты помогаешь людям и честно стараешься изменить мир к лучшему, у тебя всегда есть возможности и шансы. Надо двигаться, не останавливаться, собирать вокруг себя надежную команду, использовать все возможности, которые тебе даются».

Замир Шухов / фото: «Русская Планета»

В свою очередь, координатор экспертно-аналитических проектов «Российской венчурной компании» Георгий Башилов в беседе с «РП» обратил внимание и на некоторые общие болевые точки представленных на инвестиционном форуме стартапов. «Общая проблема немалого числа представленных проектов в том, что не до конца качественно проработана их экономика и не до конца понимаются принципы работы. Скажем, на нашем треке Power&Enegry презентовался стартап, четко направленный на розничный рынок, но при этом почему-то решил попытать счастья в акселераторе нашего индустриального партнера (угольная компания СУЭК). Более того, как мне показалось, некоторые потенциально интересные проекты просто не смогли грамотно себя «продать»: слабая самопрензентация – это, пожалуй, одно из особо слабых мест львиной доли участников».

Правда по поводу важности самопрезентации с коллегой оказался готов поспорить руководитель акселерационной программы трека Creative Industries Александр Бакеев. «Я не стал бы строго судить именно качество подачи презентаций, учитывая, что человек преуспевающий в бизнесе вовсе не обязательно при этом должен быть и великолепным оратором. Хорошо, когда так, но это не критически важная опция», - заметил он. При этом, также судивший участников «креативного» трека Chief StrategicOfficer международной компании Public Communications Драгорад Кнези заметил, что, по его наблюдению, российской ментальности в принципе характерна излишняя скромность в самопрезентации: «Способность быстро и внятно изложить суть своего стартапа – это действительно важное качество, когда ты ищешь под него большие деньги».

По признанию одного из счастливчиков вечера – молодого предпринимателя Александра Казакова, лично у него с «подачей» своего стартапа на суд инвесторов проблем не возникло – при том, что для него, уже опытного бизнесмена, это был вообще первый опыт публичной презентации проекта. «Я был сам достаточно критично настроен к собственному проекту и могу сказать, что приятно удивился, когда жюри его в итоге оценило по достоинству».

Александр Казаков / фото: «Русская Планета»

Итоги бизнес-марафона специально для «Русской Планеты» подвела член правления АО «Российская венчурная компания», директор по развитию компании Гульнара Биккулова:

- В этом году мы получили свыше 4000 заявок из разных регионов России и стран СНГ. Мы провели их серьезную экспертизу и отобрали наиболее интересные в полуфинал. В его рамках наши индустриальные партнеры получили возможность впервые увидеть живые презентации тех проектов, которые до этого они видели лишь только на бумаге, в виде письменных заявок, смогли познакомиться с их лидерами и, наконец, отобрать те стартапы, с которыми они и будут работать в рамках акселератора, который продлится до конца марта 2017 года.

Гульнара Биккулова c победителем / фото: «Русская Планета»

- В чем, на Ваш взгляд, заключался основной «профит» от мероприятия для самих его участников?

- Полагаю, что для них участие оказалось особенно ценно появлением тех первых партнерств, которые в дальнейшем непременно должны будут вылиться в какие-то конкретные совместные проекты с российскими корпорациями и инвесторами. Примерно половина из более чем трехсот проектов прошла в акселераторы теперь у них в связке с корпорациями начинается серьезная работа по уточнению и доработке бизнес моделей для того, чтобы к концу акселерационной программы представить эффективно работающий проект, который будет максимально удовлетворять наших корпоративных партнеров.

*стартап – бизнес-структура, находящаяся в поиске собственной воспроизводимой и масштабируемой бизнес-модели

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