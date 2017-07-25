Чат - боты на связи

По данным аналитиков eMarketer, на сегодня число пользователей приложений для обмена сообщениями превысило 1,4 миллиарда человек. Согласно их докладу, преобладающее большинство пользователей через мессенджеры (а их вскоре будет две четверти населения Земли -1,75 миллиарда) готовы получать сообщения и услуги через ботов. Ведь это гарантирует скорый, четкий ответ «без затраты» на излишние эмоции.

Сегодня чат-боты используются в области медицины, в сфере страхования и в образовании. Так смогут ли они конкурировать с человеком?

Известно, что первый чат-бот был создан Джозефом Вейценбаумом в 1966 году. Он назывался «Элиза» и разговаривал, как психотерапевт: вежливо переспрашивал, просил продолжения. Элиза имитировала философские разговоры так мастерски, что некоторые пользователи при первом контакте даже не догадывались, кто на самом деле их собеседник.

Настоящая революция произошла, когда наиболее «продвинутых» ботов обучили сомневаться и перенаправлять вопросы человеку. С тех пор чат-боты не имитировали общение, а предсказывали людям наилучший ответ.

В поисковой системе чат-ботов Chatbottle уверены, что сама разработка чат-бота — недорога, а польза – огромна! Ведь после внедрения он сможет в круглосуточном режиме помогать людям.

Этой же компанией был составлен рейтинг более 3,5 тысяч автоматизированных систем общения для самых разных мессенджеров.

Лидером по популярности стал бот «приятель-метеоролог» для мессенджера «Фейсбука». В сфере поднятия личной продуктивности лучшим чат – ботом был признан – Meekan, синхронизирующий планы с несколькими календарями и составляющий расписание.

В китайском поисковике запустили актуального медицинского чат-бота, помогающего в диагностике заболеваний. Бот Melody тщательно анализирует симптомы и вычисляет, к какому из шестисот тысяч реальных докторов отправить пациента и записывает на прием. Таким образом, у медиков еще до визита собирается нужная информация.

Похожих медицинских ботов запускают такие же автоматизированные системы в США и Англии.

Your.MD собирает информацию о симптомах и анамнез, после чего выдает вероятные причины состояния обратившегося и ставит оценки, насколько это может быть серьезно.

Одна из компаний-страховщиков представила бота A.I. Jim, обрабатывающего претензии от населения. С его помощью, она сразу поставила рекорд по оперативности реагирования: чат – бот обработал заявление за три секунды. За этот срок банк получил платежные инструкции, а клиент – сообщение об успехе рассмотрения дела. Приложение Spixii на пяти языках предлагает страховки, причем высчитывая все риски под разные пакеты максимально необходимых услуг.

Проект - стартап, который стал синтезом сразу нескольких направлений: традиционной печатной журналистики, социальных каналов и историографических исследований AnzacLive Wizeline оцифровывал и перерабатывал дневниковые записи ветерана Первой Мировой. Человек давно умер, а информация подавалась так, будто он пишет с фронта прямо сейчас. Таким образом, чат – бот «подарил» солдату вторую жизнь. Приложение по сей день отвечает на вопросы и отправляет месседжи с французского поля битвы, где война прекратилась больше сотни лет назад.

Стартап Talla из Бостона разрабатывает ПО, которое помогает новичкам на работе решать все необходимые орг.вопросы. HR-ассистент рассказывает, на каких моментах рабочего процесса акцентировать внимание, когда ждать зарплату или сколько времени еще осталось до выходного.

Самое важное, что этому боту, в отличие от соседа по рабочему месту, надоесть такими вопросами просто невозможно. В планах стартапа - довести приложения до полноценных ассистентов для бизнеса. Которые смогут даже решать, какого претендента пригласить на собеседование в первую очередь.

Еще один бостонский стартап – AdmitHub оказывает помощь абитуриентам при поступлении в университеты, а потом – со сложностями университетской жизни. Бот Oli – это настоящее руководство по жизни в колледже, предоставляемое студентам безвозмездно. С его помощью администрация вовлекает только поступивших в учебных процесс и обрисовывает им ближайшие перспективы.

Известная языковая платформа «Дуолинго», предназначенная для общения с иностранцами и обучения языкам внедрила чат-ботов, которые подскажут варианты, а потом поправят ошибки студента. Каждый бот обладает собственным стилем общения и владеет своими вариантами ответов на реплики.

Набирает популярность и бот - регулятор питания Dinner Ideas. Он отвечает на самый сложный вопрос: чтобы такого съесть, чтобы похудеть. Он присылает идеи блюд людям, которые придерживаются правильного питания. Нужно всего лишь сказать, что есть в холодильнике, а он уже сам решит, что из этого лучше приготовить.

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