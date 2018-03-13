Безнаказанность Центробанка провоцирует беззаконие
Безнаказанность Центробанка провоцирует беззаконие

Государство обязано защитить банковский сектор от фатальных «ошибок» регулятора

Проводимая Банком России на протяжении последних нескольких олет скандальная и очень сомнительная с точки зрения права политика стала темой для обсуждения на экспертном круглом столе «Споры с Центробанком в 2017 году: административные и уголовные аспекты».  

Возглавляемое Эльвирой Набиуллиной ведомство не вылезает из скандалов благодаря в том числе и тому особому статусу, которым оно наделено по Конституции, а именно: Центробанк является абсолютно самостоятельным органом. А значит, никакая власть в России – пусть это будет и сам Президент – не может влиять на его политику.

Об этом в эфире радио «Коммерсант ФМ» напомнил известный адвокат Владимир Новиков. По словам юриста, основной вопрос, стоящий сегодня перед экспертным сообществом — закрытые непрозрачные методологии принимаемых регулятором решений. «Почему в одном случае отзывается лицензия, а в другом банк попадает под санацию? Чем руководствуется ЦБ при вынесении таких решений?» – риторически вопросил господин Новиков. 

Не менее важной и назревшей проблемой адвокат считает также недостаточно проработанный механизм защиты пострадавшими банкирами своих прав. «Ведь единственное, куда может обратиться бенефициар банка, либо руководитель банка, — в суд. А судебные споры, как мы знаем, могут длиться от трех месяцев и до года», - посетовал эксперт.

Последнее обстоятельство, отмечает Новиков, в свете практической вседозволенности ЦБ требует особого внимания, ведь пострадавшим бенефициарам не оставляется подчас вообще никакого пространства для защиты своих прав. Потому что прав в этой системе всегда регулятор, даже когда неправомерность его действий очевидна каждому. 

Так, юрист напомнил о нашумевшей истории с банком «Югра», который подчинённые Набиуллиной обвинили в наличии неучтённых (забалансовых) вкладов и выводе активов. «Самое важное, что подобное заявление и документы, которые направлялись в суд с этой позицией, являлись одним из поводов для отзыва лицензии у банка, - напомнил господин Новиков. - В дальнейшем эта информация была опровергнута не только в суде, но и самим Банком России. А за этим ничего не последовало. В связи с этим принимаемые решения остаются без последствий, в том числе возможности привлечения к административной либо уголовной ответственности сотрудников Центробанка».

Таким образом, уверен юрист, статус Центрального банка нуждается, прежде всего, в существенной доработке на законодательном уровне. Владимир Новиков полагает важным на законодательном уровне определить юридический статус Банка России, а также обязательно прописать ответственность за должностные преступления. Пока этого не произошло, абсолютно любой банк, не взирая на самые позитивные показатели, рискует остаться без лицензии по совершенно надуманным основаниям. 
 

Теги:
Места: Россия
События: экономика
Организации: Банк России
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