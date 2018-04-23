Банк России неудачно попытался манипулировать депутатами по делу банка «Югра»

Российские парламентарии дождались ответа Центробанка на свой коллективный запрос по банку «Югра». Напомним, летом прошлого года у этого учреждения, входящего в Топ-30 банков по величине активов была отозвана лицензия, в настоящее время спор решается в арбитражных инстанциях.

Полученный от регулятора ответ авторов официального запроса не удовлетворил, потому что оказался, по выражению члена комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы Николая Брыкина «ни о чём». В частности, Банк России просили предоставить информацию о том, что конкретно ЦБ РФ делает для решения проблем вкладчиков «превышенцев», а таковых у «Югры» оказалось почти 35 тысяч человек с общей суммой депозитов свыше 16 млрд рублей. Но на Неглинной решили этот важнейший пункт просто проигнорировать.

Кроме того, неясными остались и сами мотивы регулятора, принявшего столь громкое и явно идущее вразрез с правом решение. «Ранее мы говорили о том, что банк проверялся перед лишением лицензии и был нормальный, а затем резко стал ненормальный. Мы не понимаем позицию ЦБ», — отметил Брыкин в комментарии для прессы. Не удовлетворившись отпиской Центробанка, депутаты направили запрос генеральному прокурору проверить деятельность подконтрольно ЦБ Агентства страхования вкладов.

А у Союза вкладчиков России есть своя точка зрения на ответ Центробанка и также далеко для него не лестная. «Руководители Банка России разместили свой ответ депутатам Государственной Думы, содержащий фиктивные сведения, в ангажированных средствах массовой информации», — написал в письме спикеру Госдумы глава сообщества Николай Николаев. По мнению правозащитника, сам факт фальсификации столь важных для понимания обстоятельств дела сведений должен служить основанием для дополнительной проверки и соответствующих мер реагирования.

В частности, ЦБ решил умолчать о том, что 17 июля 2017 года ими была принята отчетность банка и, в ходе проверки, признана достоверной. Согласно этому документу, капитал «Югры» был достаточен, руководство банка смог не допустить его падения. В то же время ЦБ утаил информацию об утверждении плана участия АСВ в мерах по предупреждению банкротства «Югры», хотя это решение стало одним из оснований ввода в учреждение временной администрации.

Вместо этого авторы ответа на депутатский запрос допустили откровенную манипуляцию фактами, оценив бедственное состояние дел банка по состоянию на 28 июля, в то время как, «снижение капитала банка с 33,5 млрд рублей до отрицательной величины противоправно произведено в период с 10 до 27 июля 2017 г. незаконными действиями и решениями временной администрации», - пояснил Николаев.

«После ликвидации «Югры» ЦБ в июле прошлого года многие клиенты банка буквально утратили средства к существованию. Все сильно переживают из-за происходящего, у нас даже зафиксированы случаи летального исхода, когда люди просто не выдерживают стресса», — рассказал глава Союза вкладчиков России.

Напомним, ранее общественники и депутаты уже направили обращения по факту незаконного лишения лицензии банка «Югра» в Генпрокуратуру, Администрацию Президента и лично Владимиру Путину.

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