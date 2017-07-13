Александр Ручьев принял участие в обсуждении двустороннего сотрудничества России и Кубы в сфере строительства

Александр Ручьев, председатель Технического комитета 144 «Строительные материалы и конструкции», глава Ассоциации «Национальное объединение производителей стройматериалов» принял участие во встрече министра строительства и ЖКХ России Михаила Меня и министра строительства Республики Куба Рене Антонио Меса Вильяфанья. Главной темой переговоров стали вопросы двустороннего сотрудничества в сфере жилищного строительства и производства строительных материалов.

Министр Михаил Мень в своем приветственном слове подчеркнул важность встречи для развития российско-кубинских отношений в области строительства и жилищно-коммунального хозяйства. «Главное в развитии наших отношений - это определить вектор сотрудничества и поддерживать контакт как на государственном уровне, так и на уровне организаций и специалистов из соответствующих отраслей. Это не менее важно, чем связь между государственными органами власти», - подчеркнул Министр.

По словам Министра строительства Республики Куба Рене Антонио Меса Вильяфаньи, состоявшаяся встреча может стать отправной точкой для более тесного сотрудничества, для поддержания связи между министерствами двух стран и обмена технологиями. «Одна из ключевых задач для Кубы - развитие жилого фонда страны, внедрение инновационных строительных систем и технологий в отрасль», - отметил на встрече кубинский министр строительства.

В ходе переговоров Александр Ручьев, председатель Технического комитета 144, глава Ассоциации «Национальное объединение производителей стройматериалов», президент ГК «Основа», предложил создать двустороннюю российско-кубинскую комиссию, которая бы занималась продвижением на Кубе инновационных материалов и строительных технологий, позволяющих создавать принципиально новую по качеству жилую среду. «За последние годы российская строительная отрасль накопили серьезный опыт применения инноваций в проектировании и строительстве, и мы готовы делиться наработками с кубинскими коллегами. Прежде всего это опыт производства и использования композитных материалов: арматуры, композитных сеток и пр. А также опыт построения систем «умный дом», которые не только повышают качество жизни, но и позволяют существенно сократить расходы на энергию», - отметил он.

В рамках переговоров эксперты НОПСМ и Минстроя России также организуют для кубинской делегации рабочую поездку в подмосковный Ногинск на первый в России завод по производству керамического гранита. В ходе визита представители компании и ведомств поделятся с коллегами опытом производства отечественных строительных материалов и расскажут об особенностях предприятия.

По материалам пресс-службы ГК «Основа»

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