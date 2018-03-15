Адвокаты банка «Югра» подготовят кассационную жалобу на сегодняшнее судебное решение
Адвокаты банка «Югра» подготовят кассационную жалобу на сегодняшнее судебное решение

Юристы банка подготовили кассационную жалобу на решение 9-го Арбитражного суда

Экс-руководство банка «Югра» обжалует решение Девятого арбитражного суда. 15 марта он оставил в силе решение арбитражного суда Москвы, согласно которому в декабре прошлого года был признан правомерным отзыв лицензии у этого кредитного учреждения.

«Мы не согласны с решением Арбитражного апелляционного суда города Москвы, отказавшегося в удовлетворении иска о признании неправомерным отзыв лицензии. Планируем, в ближайшее время направить кассационную жалобу», - приводят СМИ слова бывшего председателя правления «Югры» Дмитрия Шеляева. Экс-руководитель обратил внимание прессы на ту критику, которая в последнее время активно высказывается Банку России авторитетным экспертным сообществом. И то, что на фоне участившихся дискуссий о предвзятом, кулуарном и даже уголовном характере решений регулятора в сфере контроля банковской сферы, столь упорная позиция суда и его равнодушие к доводам «Югры» видится особенно странным.

Как ранее писала «Русская Планета», в своём иске представители банка «Югра» обвинили Центробанк в том, что тот искусственно занизил отчетные показатели финансовой организации с явной целью создать формальный повод для отзыва лицензии у банка. При этом судом по непонятной причине были проигнорированы результаты аудиторской проверки, которая состоялась в банке буквально накануне ввода в него временной администрации. Та проверка однозначно показала, что банк «Югра» - стабильно работающее учреждение, выполняющее все законные предписания регулятора и оснований для вмешательства нет и быть не может.

К слову, по одной из версий, поддерживаемых представителями «Югры», роковое решение регулятора об отзыве лицензии было принято «из принципа» - после того, как банк отверг предложенный ему со стороны АСВ вариант «санации», в которой на тот момент объективно не было никакой нужды..

Теги:
Места: Россия
События: экономика
Организации: Банк России
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