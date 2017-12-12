Абсурдные истории из интервью зампреда ЦБ

Заместитель председателя Банка России Ольги Поляковой на днях дала очень странное интервью одному из деловых изданий. Впрочем, определение «стиранное» здесь нужно будет признать верхом деликатности – не будем бросаться грубыми эпитетами, но озвученные высокопоставленной чиновницей тезисы прямо противоречат истинному положению дел.

Например, как можно отнестись к самому первому утверждению госпожи Поляковой о неведомой «стабилизации банковского сектора»? Мы не ослышались – чиновница действительно так считает – как минимум, именно это стремится донести до не самого глупого читателя. «Банковский сектор вышел на траекторию устойчивого, стабильного роста, прибыль растет», - утверждает зампред. Но, позвольте, это же неправда. Так, недавнее исследование Высшей школы экономики (а конкретно - периодический обзор «Комментарии о государстве и бизнесе» института «Центр развития» НИУ ВШЭ) указывают на «вялую деловую активность и невысокую склонность к инвестициям». По сути ЦБ РФ на корню убил инвестиционную инициативу и не только не смог спасти утопающие банки, но и, как отметил в одном из своих недавних интервью ректор Финансового университета при правительстве РФ Михаил Эскиндаров помог им ликвидироваться.

А вот и ещё одно более чем спорное утверждение госпожи Поляковой: «Наблюдается оживление как корпоративного, так и розничного кредитования. Сохраняется стабильный рост вкладов населения, что свидетельствует о доверии населения к банкам». В очень интересном мире обитает уважаемая зампред – вряд ли кто отказал бы составить ей в этом волшебном сказочном краю компанию. Но в суровой пасмурной реальности никакого бума депозитов нет и в помине – вкладчики напротив склонны «разбивать кубышки», выводя деньги со счетов под старый и надёжный матрас. Тут даже затруднительно с приведением какой-либо конкретной ссылки, ибо о кризисе вкладов говорят бквально все. Как и о кризисе в сфере кредитования. И не эти ли обстоятельства в том числе и в основной потопили уже не один доселе без нареканий работающий банк? Но внешняя конъюнктура и явно неправомерные действия самого регулятора не в силах помешать Ольге Поляковой носить «розовые очки».

Не смущает руководство Центробанка и судьба десятков тысяч вкладчиков, пострадавших в этом году от действий регулятора. Достаточно вспомнить, что только в результате отзыва лицензии у банка «Югра», собственных сбережений, превышающих установленный страховой минимум, лишились около 35 тысяч человек. Многие эксперты, к слову, сочли охарактеризовали тогда действия регулятора по отношению к «Югре», как безосновательные.

Впрочем, скорее здесь не в розовых очках дело – налицо либо преступная некомпетентность, либо отчаянная лучшего применения попытка прикрыть явно неблаговидные действия своей корпорации – залить их сладкими словами, от которых, как и от произнесения слова «Халва» - слаще не станет, увы.

В качестве постскриптума и опять же без неосторожных утверждений всё же обратим внимание на то, что во Всемирной паутине желающие могут найти очень интресные документы, прямо или косвенно указывающие на наличие зарубежных счетов у Ольги Поляковой. И якобы по состоянию на июнь 2016-го года них лежало в общей сложности свыше более 3 млн. евро. Конечно, всё это могут быть и наветы недоброжелателей, но не слишком ли художественным оказывается такое совпадение? Уж слишком много нехороших подозрений в последнее время адресуется в адрес регулятора.

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