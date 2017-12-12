Абсурдные истории из интервью зампреда ЦБ

Чиновники Банка России продолжают вводить людей в заблуждение
Заместитель председателя Банка России Ольги Поляковой на днях дала очень странное интервью одному из деловых изданий. Впрочем, определение «стиранное» здесь нужно будет признать верхом деликатности – не будем бросаться грубыми эпитетами, но озвученные высокопоставленной чиновницей тезисы прямо противоречат истинному положению дел.
Например, как можно отнестись к самому первому утверждению госпожи Поляковой о неведомой «стабилизации банковского сектора»? Мы не ослышались – чиновница действительно так считает – как минимум, именно это стремится донести до не самого глупого читателя. «Банковский сектор вышел на траекторию устойчивого, стабильного роста, прибыль растет», - утверждает зампред. Но, позвольте, это же неправда. Так, недавнее исследование Высшей школы экономики (а конкретно - периодический обзор «Комментарии о государстве и бизнесе» института «Центр развития» НИУ ВШЭ) указывают на «вялую деловую активность и невысокую склонность к инвестициям». По сути ЦБ РФ на корню убил инвестиционную инициативу и не только не смог спасти утопающие банки, но и, как отметил в одном из своих недавних интервью ректор Финансового университета при правительстве РФ Михаил Эскиндаров помог им ликвидироваться.
А вот и ещё одно более чем спорное утверждение госпожи Поляковой: «Наблюдается оживление как корпоративного, так и розничного кредитования. Сохраняется стабильный рост вкладов населения, что свидетельствует о доверии населения к банкам». В очень интересном мире обитает уважаемая зампред – вряд ли кто отказал бы составить ей в этом волшебном сказочном краю компанию. Но в суровой пасмурной реальности никакого бума депозитов нет и в помине – вкладчики напротив склонны «разбивать кубышки», выводя деньги со счетов под старый и надёжный матрас. Тут даже затруднительно с приведением какой-либо конкретной ссылки, ибо о кризисе вкладов говорят бквально все. Как и о кризисе в сфере кредитования. И не эти ли обстоятельства в том числе и в основной потопили уже не один доселе без нареканий работающий банк? Но внешняя конъюнктура и явно неправомерные действия самого регулятора не в силах помешать Ольге Поляковой носить «розовые очки».
Не смущает руководство Центробанка и судьба десятков тысяч вкладчиков, пострадавших в этом году от действий регулятора. Достаточно вспомнить, что только в результате отзыва лицензии у банка «Югра», собственных сбережений, превышающих установленный страховой минимум, лишились около 35 тысяч человек. Многие эксперты, к слову, сочли охарактеризовали тогда действия регулятора по отношению к «Югре», как безосновательные.
Впрочем, скорее здесь не в розовых очках дело – налицо либо преступная некомпетентность, либо отчаянная лучшего применения попытка прикрыть явно неблаговидные действия своей корпорации – залить их сладкими словами, от которых, как и от произнесения слова «Халва» - слаще не станет, увы.
В качестве постскриптума и опять же без неосторожных утверждений всё же обратим внимание на то, что во Всемирной паутине желающие могут найти очень интресные документы, прямо или косвенно указывающие на наличие зарубежных счетов у Ольги Поляковой. И якобы по состоянию на июнь 2016-го года них лежало в общей сложности свыше более 3 млн. евро. Конечно, всё это могут быть и наветы недоброжелателей, но не слишком ли художественным оказывается такое совпадение? Уж слишком много нехороших подозрений в последнее время адресуется в адрес регулятора.Далее в рубрике Деятельность Центробанка подвергается открытой критикеЭксперты открыто высказываются о слепоте банковского надзора и об «индивидуальном подходе» ЦБ Читайте в рубрике «Экономика» Киркоров, Басков или Галкин. Кто первым совершит каминг-аут?Существует ли в России «гей-лобби»? Факты. Оценки эксперта
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