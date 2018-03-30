Абел Аганбегян: Увеличение ВВП – прочная экономическая база для решения социальных задач
Абел Аганбегян: Увеличение ВВП – прочная экономическая база для решения социальных задач

Известный экономист о социально-экономической программе Владимира Путина

Я в высшей степени удовлетворён социальными предложениями нашего Президента РФ В.В. Путина.

Во-первых, он предложил увеличить валовый внутренний продукт до 2025 г. в 1,5 раза. Это – прочная экономическая основа для решения социальных задач. Полуторный рост за предстоящие 8 лет после 5-ти лет рецессии и стагнации можно расценить как ставку на ускоренный социально-экономический рост. Как известно, в годы рецессии у нас на 10-15% снизились реальные доходы, потребление и розничный товарооборот. Подъём экономики позволит уже через несколько лет преодолеть это отставание и выйти на новые повышенные рубежи по уровню жизни. Заметим, что в 2017 г. и в начале этого года заработная плата, конечное потребление семей и розничный товарооборот довольно быстро восстанавливаются.

Во-вторых, Президент РФ В.В. Путин уделил основное внимание решению самой трудной ключевой социальной задачи – преодолению бедности. Он выдвинул задачу – сократить численность малообеспеченных людей с 20 до 10 млн человек. Одна из важных мер на этом пути – повышение минимального   размера заработной платы, другая мера – увеличение материальной помощи при рождении детей. Надеюсь, что меры по преимущественному росту благосостояния бедных семей будут сочетаться у нас с ограничением доходов богатых семей, чтобы разрыв между ними существенно сократился. Сегодня 10% богатых семей имеют душевой доход, по нашей оценке, примерно, 96 тыс. руб. в месяц, а 10% бедных семей – всего 6 тыс. руб. в месяц. Разница – 15,5-16 раз, при этом в странах Западной Европы ­­она составляет 8-10 раз, в странах социал-демократической направленности – не превышает 6-ти, а в Японии разрыв между самыми богатыми и самыми бедными семьями является пятикратным. Напомню, что в социалистическом прошлом нашей страны эта разница была, всего-навсего, трехкратной, а в разгар перестройки ­достигла уровня «х4».

В этой связи Президент РФ В.В. Путин сделал важное предложение – рассмотреть вопрос о прогрессивной шкале налогообложения. Я лично – за принятие этой шкалы в мягкой форме с повышением налога на заработную  плату с определённого высокого уровня, а не с первого рубля. Это важная мера, но, на мой взгляд, должна быть дополнена.   

Целесообразно также повысить налоги на дорогие товары и услуги, снизив их на дешёвые. Например, стройорганизация, которая вводит жильё по 100 тыс. руб. за 1 кв. м должна платить высокий налог, а за 40 тыс. – низкий. Дорогая торговая сеть должна платить более высокий налог, чем товарная сеть с более низкими ценами. 5*-ные отель тоже надо обложить повышенным налогом, а   3*-ные – низким. Нужно также ввести акцизы на такие товары и услуги, которые недоступны среднему классу и предназначены только для богатых людей.

Жизненно важная проблема для всего населения – коренное улучшение здравоохранения. В международных рейтингах стран мира Россия по ожидаемой продолжительности жизни, величине расходов на здравоохранение, здоровью населения занимает самые низкие места – в районе 100-го места. Мы уступаем не только 25 развитым странам, но и 70-80 развивающимся странам и странам с переходной экономикой, большинство их которых имеют более низкие социальные и экономические показатели в сравнении с нашей страной. Ведь по качеству образования Россия занимает 33 место в мире, по уровню экономического развития (ВВП на душу населения по паритету покупательной способности) – 43 место, по уровню реальных доходов и потребления – 50-55 место и т.д.

Президент РФ В.В. Путин, прежде всего, поставил главную задачу – чтобы Россия к 2030 г. вошла в «Клуб 80+» по ожидаемой продолжительности жизни. Сегодня у нас этот показатель равен 73 годам. А ведь это, пожалуй, самый важный синтетический социальный показатель, показывающий эффективность всех сторон социальной жизни, от которой он напрямую зависит. В Послании Федеральному Собранию поставлен также вопрос об увеличении расходов на здравоохранение и доведения их до 5% ВВП, что предполагает и, как сказал Президент РФ В.В. Путин, их удвоение.

Для пространства России один из главных вопросов – доступность квалифицированной медицинской помощи, особенно на селе и в отдалённых районах. Указание Президента РФ В.В. Путина категорично: даже в поселениях со 100 чел. нужно иметь фельдшерско-акушерский пункт, а для поселений с меньшей численностью – должны быть использованы периодически приезжающие мобильные высокопроходимые машины,  полностью оснащённые диагностикой.

По мере развития научно-технологического прогресса, да и цивилизации в целом, постепенно на первое место в качестве локомотива развития выдвигается человеческий капитал и его важнейшая часть – знания, умение, опыт работников. Самая важная отрасль, определяющая это, – сфера образования. У нас неплохо обстоит дело по сравнению с другими странами в обучении знаниями, особенно в школе. Чтобы с пользой применить эти знания, нужно приобрести навыки, умение, опыт, а с этим у нас – «из рук вон плохо». Президент РФ В.В. Путин выдвинул, на мой взгляд, крайне ценную инициативу – внеся предложения о профессиональной ориентации школьников. «Билет в будущее» – так он назвал новую инициативу для школ.

Отстающий участок нашей социальной сферы – обеспеченность комфортным жильём. По сравнению с советским временем мы значительно увеличили жилищную обеспеченность граждан с 17 почти до 25 кв. м на душу населения. Но у нас более 20% жилья не имеют ни холодной воды, ни туалета, а треть жилья не обеспечена ни ванной, ни душем, ни горячей водой. Поэтому комфортного жилья на душу населения у нас, к сожалению, приходится 17 кв.  м в сравнении с 30-40 кв. м в ведущих странах Европы. К тому же в России чрезмерное социальное неравенство в распределение жилья из-за его дороговизны.

Президент РФ В.В. Путин предложил в ближайшие 6 лет увеличить ввод жилья с 80 до 120 млн кв. м, что позволит ежегодно улучшать жилищные условия 5 млн человек, а не 3 млн, как сегодня.

Чтобы расширить доступность жилья, предложено снизить ипотечную ставку до 7% и это возможно, поскольку ключевая ставка Центрального банка уже снижена до 7,25% и в этом году может быть снижена до 6-6,5%.

Нашу страну ожидают неблагоприятные демографические тренды в период до 2030 г. – резкое снижение рождаемости из-за сокращения численности  женщин в основных фертильных возрастах с 17 млн в настоящее время до 11 млн по минимуму через 10-15 лет. Чтобы смягчить снижение рождаемости,   нужно стремиться повысить суммарный коэффициент рождаемости, т. е. число детей родившихся у одной женщины. По инициативе Президента РФ В.В. Путина в последнее время приняты меры, поощряющие рождаемость:  сохранена выплата материнского капитала, введено в строй много детсадов и проблема обеспеченности населения детскими садами, в основном, решена. Сейчас Президент РФ В.В. Путин выдвинута новая задача – в течение 3лет решить проблему обеспечения детским яслями.

Насколько реальны эти грандиозные планы на будущее? Под эти планы Президент РФ В.В. Путин подвел прочную базу – он поставил задачу поднять норму инвестиций в основной капитал в ВВП до 25-27%, в то время как сегодня норма, по статистическим данным, – равна 17%, а по системе национальных счетов – 21%. И в том, и в другом случае речь идёт о переходе к политике форсированного увеличения инвестиций в основной капитал – главный источник нашего социально-экономического развития. Легко подсчитать, что для такого увеличения доли инвестиций в ВВП они должны расти по 8-10% ежегодно. Рост инвестиций в основной капитал при этом будет подкреплён и ростом вложений в человеческий капитал (предусмотрен увеличение финансирования науки, образования и здравоохранения).

Многие обратили внимание на то, что Президент РФ В.В. Путин напомнил, что ещё в Указе от 7 мая 2012 г. «О долгосрочной государственной экономической политике» было предусмотрено к 2015 г. выйти на 25% доли инвестиций в основной капитал в ВВП, а в 2018 г. – её увеличить до 27%. Если бы Правительство, министерства, ЦБ, выполнили бы этот Указ Президента – никакой бы стагнации и рецессии у нас не было бы… Она возникла потому, что вместо подъёма инвестиций в основной капитал они были значительно снижены, а не повышены, и норма инвестиций в ВВП не поднялась, а опустилась. Президент РФ В.В. Путин предупредил, что сейчас должны быть, безусловно, выполнены задания по ускоренному росту нормы инвестиций.

Преодолеть рецессию и стагнацию, возобновить значимый социально-экономический рост с креном в техническое обновление нашего народного хозяйства – многотрудное дело, тем более в условиях жёстких санкций и возможного снижения цен на нефть и другое сырьё. Но на этот раз нам отступать некуда. Шаг назад – это опять стагнация и рецессия, которой мы уже «сыты по горло». Наш путь – вперёд и вверх!

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