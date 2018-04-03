Как зрителей в театре Сургута «взяли в заложники»

Москвичей, как известно, испортил квартирный вопрос. А господ актеров – заоблачные гонорары, которые, конечно же, не идут ни в какое сравнение со ставками Леонардо ди Каприо и даже Лиама Ниссона, но и… с пенсиями российских пенсионеров, многие из которых вынуждены проводить досуг, роясь в помойке, тоже коррелируют плоховато.

Не успела российская театральная общественность отойти от пьяных выходок Михаила Олеговича Ефремова, который затеял со зрителями Самарского театра полемику в ответ на реплику «Нам не слышно!», раздавшуюся из зала, как в Сургуте «помощь зала» потребовалась актрисе Марии Ароновой в куда более щепетильном, нежели творческий выход из запоя, вопросе.

Вчера зрители Сургутского театра пришли посмотреть спектакль «Маленькие комедии», поставленный по мотивам чеховских рассказов «Медведь» и «Предложение».

В нем были занятые любимые многими актеры Сергей Шакуров, сын Семена Фарады — Михаил Полицеймако, а также Мария Аронова. Последняя недавно блеснула ролью бескомпромиссной тренерши по фигурному катанию Надежды Лапшиной из кинофильма «Лед».

Сургутчане никак не ожидали, что станут заложниками весьма некрасивой ситуации. Не «Норд-Ост», конечно. Без крови. Но все равно стыдно и обидно.

После получаса ожидания, когда самые стойкие в зрительном зале начали ерзать, из-за неоткрытого занавеса показалась народная артистка России Мария Аронова, которая «с колес» приступила к финансовому ликбезу:

—Звучит первый звонок! Зрители ждут в фойе! Второй звонок дается только тогда, когда артисты получают деньги на руки, — компетентно посвятила Мария Валерьевна в кулуарные тайны своих теневых финансовых взаимоотношений с прокатчиками, пока рядом с ней переминалась с ноги на ногу женщина с сумочкой. — Вот эта дама! – гневно продолжила Аронова. — Она пускает вас в зал, вынуждая меня, народную артистку, лауреата Государственной премии, выходить к вам, лгать вам, говорить о технических проблемах… Сейчас мы сидим, унижая вас, унижая себя, полностью готовые! – в подтверждение своих слов Мария Аронова приоткрыла занавес и показала затаившим дыхание сургутским театралам, ошалевшим от такого «пролога», стоящие на сцене декорации.

— Абсолютно готовый спектакль стоит. Службы не спавшие! Вы ж понимаете, как мы живем! Мы прилетели к вам с утра. Мы спали три часа, все! — продолжала давить на жалость Аронова. — Ладно я, ладно Полицеймако. Но перед вами стоит немолодой Сергей Каюмович Шакуров! Поаплодируем ему.

В подтверждение слов Ароновой, 76-летний актер легко сделал сальто, чем подтвердил отличную физическую форму и вызвал продолжительные овации аудитории.

— Мы начинаем наш спектакль сегодня. Но я прошу вас, когда вы увидите фамилию данной дамы, вы подумайте, ходить вам на спектакль или нет.

Последняя реплика выглядела особенно смешно. С учетом того, что «данная дама» была скорей козой отпущения и рядовым бухгалтером, который традиционно «слюнявит» по указке прокатчика актерам «черный нал».

Зал возроптал, начали раздаваться обиженные голоса:

— Мы же заплатили деньги за билеты!

После этой реплики прорвало Сергея Шакурова, который, активно жестикулируя, закричал в зал:

— А вы выясните, сходите в кассу, узнайте!

И некоторые действительно, повинуясь его жесту, встали с мест и направились к выходу.

— Только что мой директор шепнула мне на ухо, что пришли деньги! Поднимем ручки, посмотрим на часы друзья, - издевательски заявила Аронова, продолжая глумиться над дожидавшимися зрелища и ни в чем не виноватыми провинциалами. – И спектакль, наконец, начался.

У меня часто спрашивают, почему за 6 лет работы в театрах и 10 лет в кино, я так и не вбил в телефонную записную книжку ни одного контакта актеров, не брал у них автографов, не отправлялся с ними на «шапки» (корпоративные пьянки по окончании съемок).

Делаю я это вовсе не потому, что мне, редактору кинокартин, не хочется разочаровываться в личном общении с людьми, которые создают прекрасные, а порой и вовсе чарующие образы на экране и в театре, а в жизни, мягко говоря, крайне неприятны.

Немного истории!

Дело было в 2014 году. Мы снимали сериал о высоких моральных ценностях, когда началась война. Нет-нет! Простите за оговорку. Ничего такого, с официальной точки зрения, конечно же, не начиналось. Просто в Крым вошли российские войска. А на Донбассе началось то, что не может закончиться и по сей день.

Какое к этому имеет отношение кино? Самое прямое. Патриотично настроенные российские актеры единодушно, с колес или даже с площадки, подписывали Коллективное обращение к российской общественности деятелей культуры России в поддержку позиции Президента по Украине и Крыму, но… деньги при этом предпочитали считать не в российских рублях, а в долларах США.

Сумма заработка более-менее известного российского актера колеблется в диапазоне $4000-6000 долларов США. В месяц? В год? Дудки. В день. Деньги, однако, ведомством Эрнста были, конечно же, выделены в российских рублях заблаговременно, и когда «зеленый» пробил отметку в 50 целковых, у известнейших народных актеров (подписантов по Крыму и матерых защитников русской идеи) дым праведного возмущения едва не повалил из ушей.

— Я не буду сниматься! – заявил один из них в тот момент, когда девочка-ассистент уже собиралась щелкнуть хлопушкой.

У съемочной группы случился шок, а господин актер продолжал настаивать на том, что гонорар должен быть выплачен не по прежнему курсу в 32 рубля за $1, а по вновь установленному.

Выходило 250 000 рублей вместо прежних 160 000! А съемочных дней много.

Все это мы проходили еще раньше, в 00-е, когда кинематографические реки мелели отнюдь не из-за российского, а из-за общемирового финансового кризиса. На экранах и в прессе мы зачитывались выступлениями многих откровенно бездарных звезд, не согласных с «техническим» понижением актерских ставок. Дело давнее!

А как разрешилась ситуация в «победоносном» 2014? Режиссеру пришлось прекратить воровать. Часть добросовестно распиленного бюджета, выданного каналом на съемки сериала, пошла на покрытие бивших себя пяткой в грудь и верещавших о своей исключительно гениальной народности и народной гениальности актеров.

Сериал вышел только спустя два года. И оказался полным фуфлом.

Что важно? Ни одной копейки налогов в казну Российской Федерации (за редким исключением) народные и заслуженные не платили, не платят и платить не будут. Об этом знают все. А уж актеры рангом помельче – подавно!

Но – слава Богу! – у нас тут не Америка. Это где-нибудь там, на «загнивающем Западе», какой-нибудь Роберт де Ниро, не годящийся нашим лицедеям в подметки, задолжав налоговому управлению 6,4 млн долларов будет обязан покаяться всенародно.

В неудобном с фискальной точки зрения положении оказывались Николас Кейдж, зажавший было аж 14 миллионов «зеленых». В Италии долго прижимали легендарного Лучано Паваротти! А Софи Лорен, будучи в самом рассвете творческих сил, за неуплату налогов провела 18 дней в тюрьме.

Итальянская налоговая служба ходила по пятам за одной из самых красивых актрис в истории мирового кинематографа почти 40 лет.

Но Софи Лорен – это Вам не Аронова, которая – с огоньком и задорно! – делает зрителя заложником ситуации только потому, что – внимание! – именно до второго звонка ей и Полицеймако не отслюнявили ее черный нал. Почему, кстати, Мария Валерьевна, не до третьего? С пачкой денег на сцену выходить неудобно?

Актер в России – боевая идеологическая единица! За исключением, может быть, Эмануила Виторгана, которого угораздило стать свекром Ксении Анатольевны Собчак. Если позиция деятеля искусства совпадает с позицией государства, его и не трогает никто особо. Хоть ты там вагонами воруй! А если нет? Ну-у… здесь, как говорит нам красноречиво история с Серебренниковым, могут быть варианты.

Марина Валерьевна, Вы умница, красавица, небожитель! В фильме «Лед» сыграли… ну просто супер, как, впрочем, и во всех остальных киноработах, где вы создали примерно одинаковый образ.

Но ваши зрители, которые полчаса дожидались, пока вы соблаговолите выйти на сцену, не только порадовались, когда вам выдали-таки денежку, но и взгрустнули.

Ведь среднестатистический россиянин, вне зависимости от того, по договору он работает или «в черную» — по сути, бесправная рабочая скотина, которая не может вот так эффектно топнуть ножкой и сказать: «Деньги на бочку!». И тут тебе – и деньги. Тут прям вот… и бочка. Ну и, конечно же, извинения вдогонку.

Но, господа актеры! Любители России. Подписанты. Ценители Родины!

Может, все-таки, хотя бы вы, как авангард, нашего российского общества, будете работать «по беленькому» без этих чемоданов денег, пропускаемых в кино и театре через черную кассу, в тот запредельно поздний момент, когда бедолага сургутчанин или череповчанин, хабаровчанка или жительница йошкаролинка, как вы изволили выразиться, «поднимают ручки и смотрят на часики», ожидая пока вы пожалуете на рабочее место?

Не мы для вас. А вы для нас. А закон? Вот он, как раз, для всех. И для тех, кто не может втиснуть туловище в переполненный вагон метро на «Кантемировской» в 8 утра, и для тех, про кого гонимый и презираемый сегодня Макаревич сочинил песенку «Звезды не ездят в метро».

Как-никак, вы патриот (об этом дает право судить ваше участие в патриотически-спортивном кино, которым со дня на день нас перекормят). Так оформите ИП, оговорите в совершено белом, как уходящий снег, договоре, чтоб вам на «книжку», карту или «криптокошелек» капало, сколько надо за выход и… платите положенные налоги, а не досаждайте заскучавшему зрителю, которого ждет пенсия в 10-12 тысяч рублей, рассказами о своей безмерно тяжелой жизни.

Ну, честное слово! Если бы на сцену вышел конферансье или уборщица, сообщившая, что у всеми любимой актрисы, наметилась диарея, было бы менее неловко. За вас – ладно. А за Сергея Шакурова, сыгравшего бесконечное множество прекрасных ролей в по-настоящему хороших фильмах («Свой среди чужих, чужой среди своих», «Визит к минотавру», «Друг») – втройне!

Ну не должен зритель ни в Москве, ни в Сургуте становиться заложником вороватой теневой экономики!

Как-то так.

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