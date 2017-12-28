Здравствуй, ёлка, новый год!

Накануне Нового года, депутат Госдумы Иван Сухарев решил обратить внимание на проблему со спекуляцией на новогодние ёлки. Депутат направил руководителю Федеральной антимонопольной службы Игорю Артемьеву запрос (есть в распоряжении РП) с просьбой провести проверку посреднических организаций, завышающих цены на новогодние мероприятия, и в случае подтверждения таких фактов принять соответствующие меры. По мнению депутата, деятельность перекупщиков негативно сказывается на предпраздничном настроении и ударяет по кошелькам граждан.

Как пояснил Сухарев в беседе с изданием, в преддверии новогодних каникул каждый год возникает проблема, связанная с недоступностью билетов на праздничные ёлки из-за их массового приобретения перекупщиками. При этом данное явление практически всегда сопровождается намеренным завышением конечной стоимости билетов, связанным с посредническими операциями.

«Подобная ситуация на рынке новогодних развлекательных мероприятий требует оперативного вмешательства, поскольку несправедливое ценообразование может пагубно сказаться на предпраздничном и новогоднем настроении российских граждан, в особенности детей дошкольного и школьного возраста, что является совершенно недопустимым. Никто не вправе портить праздник детям и опустошать бюджет их родителей ради сиюминутной выгоды. Россиянам же, желаю, не смотря на трудности, счастливо встретить Новый год», — отметил депутат.

Инициатива Сухарева вызвала положительные отзывы у экспертов. Коллега по Госдуме Виталий Милонов заявил, что мошенники, которые наживаются на ёлках – это люди без совести.

«Для семей с детьми елка часто является главным событием года. Ребенок ждет елку, мечтает о ней, и наживаться на этом ни в коем случае нельзя. Это бесспорно преступление, которое совершается против детей, и караться такие преступления должны особым образом. Так, чтобы ни у кого не возникало желание обманывать детей, обманывать их родителей и красть детское счастье», - уверен парламентарий.

По его мнению, необходимо внимательно рассмотреть уголовный и административный кодекс, и при необходимости внести поправки именно по данным преступлениям и правонарушениям против детей. И такие мошеннические действия против детей должны квалифицироваться как преступление.

По словам писателя Юрия Полякова, в стране вообще недопустимо дорогие билеты на детские спектакли. В беседе с РП он отметил, что лично неоднократно поднимал этот вопрос в «Литературной газете» и на одном из совещаний говорил это президенту.

«У меня двое внуков, которых мы с детства приучаем к театру, и иной раз приходится покупать билеты за такие деньги, что душа крякает. А с елками – это вообще безобразие. В советские время тоже имелась система перепродажи, но она была связана в основном с дефицитом. Но на елки билеты не перепродавали никогда, потому что их распределяли по предприятиям – в Москве это были билеты на кремлевскую елку, на лужниковскую и т.д. И там профком решал, кому достанется билет целевым образом. У меня мама была секретарем партбюро маргаринового завода, и там всегда многодетным семьям доставались билеты на хорошие елки. Сейчас дефицита нет. И все эти перепродажи – это чистой воды криминальные схемы. Подозреваю, что в них включены и администраторы этих праздничных елок для детей. Тут вопрос даже не к Путину – тут вопрос к нашим правоохранительным органом. Иначе это, действительно, получается безумно дорого», - отметил писатель.

Эксперт Общественной Палаты РФ Ирина Волынец подчеркнула, что согласно Конституции, у нас прописано, что все дети должны иметь равные возможности. И на примере новогодних елок мы прекрасно понимаем, что далеко не все ровны – некоторые ровнее. В советское время все дети посещали елки бесплатно, вопрос был решен кардинально. Сейчас детский досуг становится все более дорогим. Для многих многодетных семей посетить ёлку просто нереально.

«Что касается госрегулирования цен на ёлки, то этим стоит заняться. Но я бы поставила вопрос шире: не только госрегулирование тарифов на билеты на елки, в частности, на кремлевскую елку, но и установление цен, единых для всех. Те, кто перепродает билеты, должны быть привлечены к ответственности. Сейчас их привлечь к ответственности сложно, потому что у нас рыночная экономика в стране. Стоит ввести запрет на спекуляцию билетами на детские мероприятия. Уточнить при этом, что это касается как государственных, так и частных мероприятий, хотя в сфере частного бизнеса это сделать сложнее. Но ведь действуют же у нас ограничения в области ритейла – частные сети не могут установить наценку больше, чем разрешено по закону на жизненно необходимые продукты», - прокомментировала эксперт.

Волынец добавила, что тех, кто спекулирует на самом дорогом, на мечте ребенка посетить новогоднюю елку, нужно наказывать, и наказывать сурово. Но для этого нужны поправки в законодательство, потому что сегодня закон не позволяет привлекать их к ответственности.

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