Здоровье как образ жизни

В течение 3-х дней под крышей выставочного комплекса Event Hall Даниловский соберутся сторонники здорового образа жизни и приверженцы вегетарианства со всей России.

Выставка уже прекрасно зарекомендовала себя, как мероприятие, которое с нетерпением ждут и посещают несколько тысяч человек.

В этом году здесь будет представлено более 80 компаний и около 2000 наименований самой разнообразной продукции от эко и био товаров для дома до натуральной косметики и новинок мировой индустрии.

Главный принцип: все должно быть экологично и максимально безопасно, как для человека, так и для природы.

Как всегда, на выставке будут выступать известные эксперты в теме ЗОЖ, врачи, фитнес-инструкторы, шеф-повара известных ресторанов и популярные блогеры.

Так, одним из спикеров выставки станет гастроэнтеролог, гепатолог, действительный член Американской Гастроэнтерологической Ассоциации AGA, Европейского общества по изучению печени EASL, Европейской гастроэнтерологической Ассоциации UEG - Сергей Вялов.

Первый в России тренер по экологичному образу жизни, автор книги «Зеленый Драйвер. Код к экологичной жизни в городе», Роман Саблин расскажет об актуальной в наши дни теме – «7 самых выгодных Экопривычек», а сыроед, автор многих научно-популярных книг и статей о пользе зелени и зеленых коктейлей - Виктория Бутенко обогатит информацией тех, кто стремится сделать свой рацион более здоровым и качественным. Ее лекция будет полезна всем, кто стремится похудеть, а также начинающим веганам и вегетарианцам.

Известный российский ведущий передач «Контрольная закупка» и «Доброе утро» на «Первом канале» вегетарианец Антон Привольнов расскажет о своем пути к здоровому образу жизни и отказу от мяса.

Любой желающий сможет задать вопросы и узнать из первых уст интересные факты об образе жизни и питании знаменитого телеведущего.

Также, на #Veglifeexpo выступит, пожалуй, самый популярный фотограф-путешественник в России, известный блогер, автор книг о путешествиях, основатель движения «Блогер против мусора», - Сергей Доля.

Побывавший почти в каждой отдаленной точке земного шара, он лично расскажет о своем пути к здоровому образу жизни, об отказе от вредных привычек и практически к полному переходу от животной пищи к растительной.

Сергей признался, что именно на выставке он раскроет секрет, как всего лишь за 7 месяцев он похудел на 40 кг(!) без вреда для организма.

Гастроэнтеролог, педиатр, фитотерапевт, гирудотерапевт, эксперт-практик по вопросам здорового образа жизни и живого питания Анна Зименская участвовала в съемках научно-популярных фильмов: «Путь мяса», «Жизнь прекрасна», «Еда живая и мертвая» и во многих тематических репортажах. Сейчас Анна пишет книгу «Осознанное здоровье», о чем и расскажет в своем выступлении.

«Как же иногда нужен совет специалиста, ты вроде бы понимаешь, что все делаешь правильно и выбрал верный путь, но хочется услышать подтверждение от специалиста! Так и с отказом от животной пищи! Очень важно знать мнение профессионала и вы его получите!», - уверяет она.

Для прекрасных женщин на выставке будет организована Зона Красоты, где им совершенно бесплатно сделают make-up, дадут попробовать новинки косметологии, а также персонально подберут средства для красоты и здоровья.

Для посетителей с детьми будут организована детская зона, а лучшие вегетарианские кафе и рестораны представят свои блюда в гостеприимном фудкорте.

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