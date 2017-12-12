Зацелованные губы и глаза как «с бодуна»

В конце ноября в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» стартовала серия мастер-классов с участием известных визажистов и дизайнеров.

Первое занятие провел один из самых знаменитых визажистов страны, официальный визажист и тренер Maybellin NY ,Член международной команды визажистов Недели моды в Нью-Йорке и просто любимец звезд и моделей, Юрий Столяров. Тема мастер-класса, выбранная маэстро от визажа, была вполне созвучна преддверию праздников: «Модные тренды в макияже осень-зима 2017/18».

Каждая представительница прекрасного пола уже трепетно ожидает, каков же будет модный макияж ближайшего будущего. Предлагая им полную свободу выбора, Юрий, однако, добавляет, что главное – подойти к процессу творчески и не забывать про собственные предпочтения и вкусы.

В 2018 году в выборе макияжа стоит быть смелее и не боятся выразить собственное «Я».

В моде как натуральный макияж в стиле nude, так и броский сексуальный smoky eyes. В следующем году, как никогда ценятся смелые экспериментаторские идеи, позволяющие девушкам выглядеть броско и, мягко говоря, нетривиально.

«Тренды рождаются в андеграунде», - говорит Столяров. «Тренд 2018 родился поутру. Должно оставаться такое ощущение, что вы просунулись после вечеринки, а макияж до конца не смыли. Вся фишка в том, чтобы этот образ закрепить доделать до логического и аккуратного конца и выровнять тон кожи. Ведь в основе – детское свежее лицо.

Чтобы выглядеть трендово в 2018-ом году, уделите время созданию дерзкого и узнаваемого образа, например, «а-ля Дэвид Боуи». Мировые подиумы радуют любительниц всего оригинального нетривиальным мейкапом», - отмечает визажист.

«И чем более странный и необычный образ, тем более модный. Актуальны немного «размазанные» губы. А вот тренд нарочитых и аккуратных бровей ушел. Судя по модным показам в столицах мировой моды – нам больше не нужны карандаши и пинцет для бровей. Специальная кисть для расчесывания бровей заменит нам все необходимое, а результат может быть подкорректирован специальным бесцветным гелем. Основная тому причина – никаких четких линий и максимальная естественность. Вы можете играть с направлением роста волосинок, расчесывая их в нужном направлении.

Остаются тренды на монохромные виды мейк-апа, стрелки, необычный графический макияж и использование декоративных теней цвета «металлик». В этом модницам поможет макияж с металлизированными нюансами.

Небрежные или аккуратные мазки на веках с использованием пайеток пригодятся на случай праздника, когда захочется блеснуть красотой в буквальном смысле. Ну, а если продуманно подойти к данной технике макияжа, тогда ее можно включить даже в деловой или повседневный лук»

В год Земляной Собаки многие дамы познакомятся с новой разновидностью мейк-апа, - графическим. Его легко узнать по горизонтальным мазкам над или под бровями. Они могут быть выполнены как карандашом, так и жидкой подводкой главное, чтобы они были ровными и аккуратными. Экстравагантные линии подведенных глаз из последних презентаций являются истинными произведениями искусства.

«Каждая женщина хочет быть красивой, а макияж делает женщин немного счастливее», - согласен Юрий.

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