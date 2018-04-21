Западные актеры восхищены русским духом и отвагой

Пресс-конференция жюри основного конкурса Московского Международного кинофестиваля является не столько культурно значимым, сколько политическим мероприятием. Звезды едут к нам. Мировые звезды уважают нас. Звезды приветствуют ММКФ. Значит, в мире все еще любят Россию.

На сей раз в жюри удалось зазвать две западных звезды, две светлых, так сказать, кинематографических повести. В преддверии пресс-конференции Кирилл Разлогов, посматривая на часы, сидел за столом один. Начало задерживалось. Никто не спешил. И программный директор, то ли в шутку, то ли всерьез, то ли для того, чтобы убить время, посетовал на то, что ему долгие годы не удается сделать пресс-конференции с участием иностранных гостей более совершенными в техническом отношении:

— Я год от года предлагаю внедрить на пресс-конференциях синхронный перевод, однако, мне все время говорят, что журналисты против. А ведь это могло бы значительно ускорить процесс, - глубокомысленно сказал Кирилл Эмильевич.

Журналисты поспешили заверить его, что умеют пользоваться оборудованием для синхронного перевода с 1988 года. И мэтр отечественной кинокритики успокоился, пообещав разобраться с персоналом. А буквально через минуту в зале появились члены жюри.

Председательствует в этом году Паоло Дель Броко, генеральный директор кинематографического подразделения знаменитой радиотелевизионной корпорации «RAI», подарившей нам когда-то сериал «Спрут».

Паоло Дель Броко

Следующим был Джон Севидж, недавно отметившийся в главной российской «премьере всех времен и народов» (фильме студии Никиты Михалкова «Движение вверх», побившем все рекорды посещаемости). Западным киноманам он известен ролями в фильмах «Охотник на оленей», «Луковое поле», «Отель «Колониаль».

«Автоматическую путевку» в жюри основного конкурса ММКФ приобрел китайский режиссер Лян Цао, который в прошлом году представил вниманию аудитории фильм «Хохлатый ибис» и получил гран-при.

Фото: Лян Цао (справа)

Мега-зведой жюри стала удивившая прекрасной физической формой немецкая актриса Настасья Кински, известная искушенному отечественному зрителю ролями в картинах «Любовники Марии», «Париж, Техас», а также фильме «Тэсс», который Кирилл Разлогов, по его собственному признанию, «привозил из-за границы еще во времена СССР».

Настасья Кински

Кирилл Эмильевич, отрекомендовал Кински, как одну из главных актрис мирового интеллектуально-философского кино и звезду всемирного значения. Он также хотел было отметить, что Кински — династийная актриса, напомнив, что ее папа, Клаус, тоже был прекрасный актер.

Однако сама Настасья Клаусовна при упоминании имени отца занервничала и попросила такую деталь на английский и китайский для ее коллег по цеху не переводить.

Связано ли это было с разразившимся лет 7 назад скандалом, когда сводная сестра Настасьи обвинила умершего в 1991 году отца в педофилии или нет? Одернутый за рукав переводчик осекся.

Нашу страну в жюри представляет Анна Меликян, российский режиссер армянского происхождения, супруга Рубена Дишдишяна, продюсировавшего большинство современных отечественных фильмов и сериалов. Ее фильм «Русалка» о девушке с уникальным талантом получил в 2008 году ряд престижных наград и был номинирован от России на «Оскар».

Фото: Анна Меликян

Кирилл Эмильевич попросил каждого из представленных кинематографистов дать ответ на вопрос: «Что Вы испытываете, оказавшись членом жюри Международного Московского фестиваля?».

Паоло Дель Броко отметил, что для него большая честь оказаться здесь, председательствовать в жюри основного конкурса на фестивале, смотреть разные фильмы с разными точками зрения от режиссеров многих стран, хотя это очень сложная работа.

Внося лепту в формируемую атмосферу дружелюбия, Настасья Кински вспомнила, что однажды ей очень повезло сыграть в фильме «Униженные и оскорбленные» по роману ее любимого писателя Федора Достоевского. Она сказала, что никогда не забудет опыт работы с русскими режиссерами Никитой Михалковым и Андроном Кончаловским, как и сотрудничество с присутствующим в жюри американцем Джоном Севиджем. С ним Кински снялась в фильме «Охотник на оленей».

«Это большая удача, что мы все живы и собрались здесь», - поделилась своей радостью актриса. — «Я считаю, что жизнь должна идти мирно и объединяться творчеством. Непростая работа судить все эти фильмы. Но я думаю, что все будет очень хорошо. Недавно в Германии мне довелось давать премию Андрею Звягинцеву за фильм «Нелюбовь», - вдруг произнесла актриса, сама не зная, что наступает многим на больную мозоль.

«Потрясающий фильм, весьма тяжелый, но по-настоящему замечательный. У жюри абсолютно не было сомнений, что именно ему должна была достаться награда. Фильм о силе чувств, о преодолении, о том, что жизнь бывает весьма непростой. И при этом фильм очень объединяющий», - сказала Настасья Кински.

«Я бы сказал, скорее, разъединяющий, но это уже вопрос мнения критика», - мрачно добавил Кирилл Разлогов, видимо, желая подчеркнуть, что вокруг работ Андрея Звягинцева, заклейменного, как антипатриота, представляющего российскую действительность на международной арене в «невыгодном свете за государственный счет», не первый год наблюдается нездоровая массовая истерия.

Далее юморил Джон Сэвидж, смешно произнося знакомые слова на русском. Актер отметил, что очень рад вернуться в Россию, к тем людям, по которым он скучал, и ему приятно видеть огромное количество новых молодых лиц, ощущать новую энергию в российских реалиях:

- Я восхищаюсь духом этой страны, я восхищаюсь ее отвагой. Иногда бывает нелегко просто жить своей жизнью, делать свои дела. Уже это, порой, требует силы духа. Все мы живем своей обычной жизнью. У всех нас есть свои страхи и тревоги. Но здесь мы собираемся, в том числе, для того, чтобы ими делиться, чтобы помочь друг другу с этим.

Мне кажется, у России это всегда хорошо получалось – помогать, поддерживать людей через искусство. Недавно я снялся в фильме «Движение вверх». Это был великолепный опыт для меня. Мне кажется, это один из лучших фильмов в моей карьере. Было потрясающе работать с русской командой, создателями этой картины.

Кадр из фильма «Движение вверх»

Анна Меликян, на вопрос о том, что она испытывает в роли члена жюри Московского Международного кинофестиваля, ответила, что сам факт приглашения в жюри для нее похож на сюжет фантастического кино. Режиссер заявила, что до сих пор считает себя начинающим кинематографистом, студентом, человеком, которому еще многому надо научиться. Именно обучение за счет просмотров фильмов, снятых другими мастерами отечественного и зарубежного киноискусства, является для нее одной из приоритетных целей на фестивале.

«Очень надеюсь, что за эту неделю глубокого погружения в кино, я получу вдохновение и, возможно, найду ответы на жизненно важные для меня вопросы», - подчеркнула Анна Гагиковна.

Кадр из фильма «Про Любовь», реж. Анна Меликян

Лян Цао, режиссер фильма «Хохлатый Ибис», являющийся обладателем гран-при 39 ММКФ, не стал скрывать своего волнения:

«В прошлом году мне посчастливилось получить главный приз фестиваля, а в этом уже предоставлено право решать, кто станет призером», - сказал он.

48-летний китайский режиссер отметил, что так же, как и Анна Меликян, чувствует себя «начинающим»: впервые побеждает в фестивалях и впервые участвует в жюри. При этом он выразил надежду, что сможет прийти к общему мнению с коллегами и принять правильное решение.

Сомнений в том, что решение будет принято, нет. Но впечатление конференция оставляет двоякое. С одной стороны теплые слова, сказанные известными западными кинематографистами в адрес России, как и провозглашенная атмосфера дружелюбия, не могут не вызывать некоторого оптимизма.

С другой – наличие сразу двух «студентов» на фестивале не может не стать поводом для настороженности, как впрочем, и художественный уровень фильма «Хохлатый Ибис», получившего гран-при в 2017 году. Картина, действительно, не плохая, но сенсацией уж точно не стала.

Из зала был задан вопрос о том, как будут судить члены жюри на юбилейном 40-м ММКФ? И что для них важнее – доброта или актуальное сегодня зло?

—Доброта, - с лучезарной улыбкой исчерпывающе ответила Кински.

Но взявший вновь слово председатель жюри основного конкурса Паоло Дель Броко сказал гораздо точнее:

«Нельзя судить фильмы, основываясь на понятиях добра и зла, каждый фильм – прототип чего-то. Каждый фильм – история. И обсуждать картины, надо абстрагировавшись, рассматривая их как художественное высказывание».

Итальянский кинематографист прав. Вот только знает ли он, что в России, абстрагировавшись, судить сегодня картины с позиций их художественной ценности никак не получается.

Каждая кинолента оценивается с точки зрения того, хорошо в ней отображено отечество, ставшее в одночасье едва ли не самой опальной страной мира, в критическом свете показана личность того или иного государя или вождя (от Николая Александровича в «Матильде» до Иосифа Виссарионовича в «Завещании Сталина») или наоборот - восторженно. И на каждый «спорный» фильм почему-то стало принято запрашивать реакцию Кремля.

На это надо брать поправку.

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