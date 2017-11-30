Юбилей Культурного центра ЗИЛ

8 декабря в большом зале состоится Юбилейный вечер, на котором гостей ждет атмосфера времен работы завода, история зарождения и развития культурных центров, эксклюзивная документальная хроника и выступления старейших заслуженных коллективов культурного центра.

Не одно поколение москвичей и гостей столицы проводили и продолжают проводить свой досуг на концертах, спектаклях, танцах, выставках и других мероприятиях старейшего культурного центра столицы.

Сегодня, историю нового современного культурного центра представят альтист и саунд-дизайнер Сергей Полтавский, превосходно сочетающий классику и электронику; музыкант и певец Петр Налич, который погрузит зрителей в атмосферу 20-30-х годов, - период строительства Дворца культуры.

Гостей встретит танцевальная компания Russian FarForYo с перформансом, навеянным конструктивистскими пространствами центра и электронно-симфонической музыкой Карла Крейна и Морица фон Освальда.

Кроме того, пройдут выступления премьеров театра «Кремлевский балет» Екатерины Першенковой и народного артиста России Михаила Мартынюка. В театральной части будет показана выставка об истории дворца и эволюции рабочих клубов, которые в свое время стали современными культурными центрами.

Надо сказать, что культурный центр ЗИЛ расположен на месте Симонова монастыря, отдельные постройки которого сохранились до сегодняшнего дня.

С 1920-х годов в СССР как часть культурной революции развивалась система рабочих клубов. Постепенно клубы расширялись, возникали дома, а затем и дворцы культуры. Одним из первых и крупнейшим в Москве стал Дворец культуры автозавода им. Лихачева.

Идея его создания была выдвинута в 1929 году. В открытом конкурсе выиграл проект талантливых архитекторов-конструктивистов — братьев Александра, Виктора и Леонида Весниных.

Так, в 1931 году началось строительство Дворца культуры ЗИЛ. В 1933 был завершен малый театр, а в 1937 — примыкающий к нему клубный корпус. Архитектурный комплекс изначально предполагал отдельное здание театра на 4000 тысячи зрителей, а также развитие обширной парковой зоны. Однако столь амбициозный проект был свернут. Со временем он приобрел современные очертания.

Кружки Культурного центра ЗИЛ также имеют долгую историю. Старейший из них — Драматический театр им. С.Л. Штейна был основан в 1937 году. Многие ученики стали профессиональными актерами, среди них Василий Лановой, Вера Васильева, Игорь Таланкин, Валерий Носик, Владимир Земляникин.

Работающая сегодня в культурном центре Образцовая изостудия существует также с 1937 года. Здесь до сих пор сохранились старые гипсовые головы, по которым учились рисовать несколько поколений.

Детский хореографический ансамбль «Юный зиловец», основанный в 1952 году, является лауреатом и дипломантом международных конкурсов и фестивалей.

Ансамбль Бруно Белоусова был основан в 1966 году. Коллектив участвовал в культурной программе Олимпиады 1980 года, в подготовке и проведении культурной программы Первых всемирных юношеских игр.

В разные годы здесь работали шахматный клуб и кружок по шитью, учились фотоделу и цирковому искусству, в студиях занимались радиолюбители, авиа-, автомоделисты и юннаты. Во дворце встречали Новый год, провожали призывников на службу, вручали паспорта и даже регистрировали браки.

Во Дворце культуры ЗИЛ побывали Ромен Роллан, спортсмены Лев Яшин и Валерий Харламов, космонавты Юрий Гагарин и Герман Титов.

В 1963 году здесь состоялась встреча с Фиделем Кастро, а в декабре 1978 прошел концерт Владимира Высоцкого.

Новый этап жизни центра только начался, но ЗИЛ уже стал не только местом досуга для жителей Москвы и ближайшего Подмосковья, но и площадкой, встречающей международные проекты.

Здесь прошла лекция лауреата Нобелевской премии по экономике Роберта Ауманна и встреча с композитором Джоном Эпплтоном, на сцене центра выступала группа Mary McBride Band, совместный спектакль представили «Балет Сюзанн Фаррелл» (США) и театр «Балет Москва»

Не забыта и добрая традиция отмечать в ЗИЛе новогодние елки. Так, в последних числах декабря здесь состоится новогоднее представление — театрализованная развлекательная программа с участием сказочных героев в исполнении актеров Драматического театра им. С.Л. Штейна и спектакль «Щелкунчик» в исполнении артистов Детского балетного театра.

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