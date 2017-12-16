Winter Games состоятся в эти выходные в Москве
Winter Games состоятся в эти выходные в Москве

В преддверии Нового года, 16 и 17 декабря на территории московского олимпийского комплекса Лужники проходит традиционный спортивно-музыкальный фестиваль Winter Games 

Все желающие абсолютно бесплатно могут попробовать себя в хоккее с шайбой, побороться в доспехах и потешных перчатках, помериться силой и поучаствовать в богатырских играх. Гости посетят славянскую ярмарку, а также сфотографируются в профессиональном бобе.

Сегодня, в субботу на Северном спортивном ядре пройдет «Всемирный день футбола». Стартует он в 10:00 любительским турниром по мини-футболу.   Ежегодно 10 декабря в мире пока неформально, но традиционно отмечается Всемирный день футбола (World Football Day). Таким образом, международное сообщество отдает дань этому виду спорта, который для многих миллионов не просто игра, а стиль жизни. И, конечно же, в этот день, в честь праздника, проводится множество футбольных матчей самого разного уровня и масштаба.

Ближе к полудню на катке состоится товарищеский матч по хоккею между командами «Авиаторы-2010» (МАИ) и «Тимирязевские зубры» (МСХА), а ближе к вечеру здесь будут организованы массовые катания на коньках.  

Также в рамках фестиваля будет работать профессиональный сноуборд-парк с зонами для посетителей любого уровня мастерства: начинающих, любителей и профессионалов. Каждый сможет присоединиться к мастер-классам опытных инструкторов и показать себя.

Головокружительные трюки на площади Южного спортивного ядра продемонстрируют звезды мировой величины по мотофристайлу и фристайлу на снегоходах. Опытнейшие спортсмены вступят в спор с гравитацией и заставят своих «железных коней» взлетать в воздух.

Славянский городок станет местом, где можно отлично провести время всей семьей. Более того, на заработанные на аттракционах жетончики все могут приобрести различные новогодние угощения. А еще — встать на снежные ходули и беговые доски, поиграть в деревянном тире, поучаствовать в богатырском бою и других старинных русских забавах.

На площадке бобслея любителям активного отдыха разрешат сфотографироваться в профессиональном спортивном снаряде — бобе (управляемых санях). Управлять финскими санями, снегоступами, мини-снегоходами, мотоснегоходами, фэтбайком (зимним велосипедом), зимними самокатами и велосипедом на лыжах научат на площадке современных средств передвижения. Здесь же будет предоставлена уникальная возможность пострелять из снежных бластеров.

Шоу с участием сильнейших спортсменов развернется на площадке силового экстрима. Сюда приедут не только столичные атлеты, но и из регионов России — Подмосковья, Мурманска, Карачаево-Черкесии, Санкт – Петербурга и др.

Поклонники силовых видов спорта понаблюдают за уникальным турниром по стронгмену — это будет один из сложнейших этапов сезона. Мастера в непростых погодных условиях выполнят упражнения с такими снарядами, которые вряд ли можно встретить где-либо еще.

На площадке ездовых собак организуют катания на собачьих упряжках. А вместе с морозостойкими оленеводами можно с ветерком прокатиться в санях, запряженных тремя оленями, погладить мягкую шкуру олененка и ощутить себя эскимосом.

Свои услуги предложит и информационный сервисный центр Москомспорта. Здесь расскажут, что такое прессотерапия и парафининг, тесты Polar, «Burton Риглет Парк» или ХВОХ - симулятор лыж.  

Посетителей порадуют и большой концертной программой, которая продлится с часу дня до семи вечера. На большой сцене выступят диджеи, популярные артисты, среди которых и рэпер-легенда Slim.

Завтра, в воскресенье, на главной сцене можно будет также послушать диджеев, заглянуть в сноуборд-парк и на славянскую ярмарку, покататься на коньках и лыжах, освоить игру в керлинг.

Теги:
Искусство в стиле индастриал или Романтика городских труб Далее в рубрике Искусство в стиле индастриал или Романтика городских трубВ Сергиевом Посаде открывается фотовыставка «Металлургия 2.0.Трубы – наша страсть» Читайте в рубрике «Культура» РодченкOFFИсточник: вопрос ликвидации информатора WADA будет решен спецслужбами в ближайшее время РодченкOFF

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО