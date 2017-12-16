Winter Games состоятся в эти выходные в Москве

Все желающие абсолютно бесплатно могут попробовать себя в хоккее с шайбой, побороться в доспехах и потешных перчатках, помериться силой и поучаствовать в богатырских играх. Гости посетят славянскую ярмарку, а также сфотографируются в профессиональном бобе.

Сегодня, в субботу на Северном спортивном ядре пройдет «Всемирный день футбола». Стартует он в 10:00 любительским турниром по мини-футболу. Ежегодно 10 декабря в мире пока неформально, но традиционно отмечается Всемирный день футбола (World Football Day). Таким образом, международное сообщество отдает дань этому виду спорта, который для многих миллионов не просто игра, а стиль жизни. И, конечно же, в этот день, в честь праздника, проводится множество футбольных матчей самого разного уровня и масштаба.

Ближе к полудню на катке состоится товарищеский матч по хоккею между командами «Авиаторы-2010» (МАИ) и «Тимирязевские зубры» (МСХА), а ближе к вечеру здесь будут организованы массовые катания на коньках.

Также в рамках фестиваля будет работать профессиональный сноуборд-парк с зонами для посетителей любого уровня мастерства: начинающих, любителей и профессионалов. Каждый сможет присоединиться к мастер-классам опытных инструкторов и показать себя.

Головокружительные трюки на площади Южного спортивного ядра продемонстрируют звезды мировой величины по мотофристайлу и фристайлу на снегоходах. Опытнейшие спортсмены вступят в спор с гравитацией и заставят своих «железных коней» взлетать в воздух.

Славянский городок станет местом, где можно отлично провести время всей семьей. Более того, на заработанные на аттракционах жетончики все могут приобрести различные новогодние угощения. А еще — встать на снежные ходули и беговые доски, поиграть в деревянном тире, поучаствовать в богатырском бою и других старинных русских забавах.

На площадке бобслея любителям активного отдыха разрешат сфотографироваться в профессиональном спортивном снаряде — бобе (управляемых санях). Управлять финскими санями, снегоступами, мини-снегоходами, мотоснегоходами, фэтбайком (зимним велосипедом), зимними самокатами и велосипедом на лыжах научат на площадке современных средств передвижения. Здесь же будет предоставлена уникальная возможность пострелять из снежных бластеров.

Шоу с участием сильнейших спортсменов развернется на площадке силового экстрима. Сюда приедут не только столичные атлеты, но и из регионов России — Подмосковья, Мурманска, Карачаево-Черкесии, Санкт – Петербурга и др.

Поклонники силовых видов спорта понаблюдают за уникальным турниром по стронгмену — это будет один из сложнейших этапов сезона. Мастера в непростых погодных условиях выполнят упражнения с такими снарядами, которые вряд ли можно встретить где-либо еще.

На площадке ездовых собак организуют катания на собачьих упряжках. А вместе с морозостойкими оленеводами можно с ветерком прокатиться в санях, запряженных тремя оленями, погладить мягкую шкуру олененка и ощутить себя эскимосом.

Свои услуги предложит и информационный сервисный центр Москомспорта. Здесь расскажут, что такое прессотерапия и парафининг, тесты Polar, «Burton Риглет Парк» или ХВОХ - симулятор лыж.

Посетителей порадуют и большой концертной программой, которая продлится с часу дня до семи вечера. На большой сцене выступят диджеи, популярные артисты, среди которых и рэпер-легенда Slim.

Завтра, в воскресенье, на главной сцене можно будет также послушать диджеев, заглянуть в сноуборд-парк и на славянскую ярмарку, покататься на коньках и лыжах, освоить игру в керлинг.

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