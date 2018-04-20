Вместо Мальдив – монастырь
Вместо Мальдив – монастырь

Неожиданное подорожание валюты подтолкнуло россиян совершить на майские праздники паломнические поездки

Скачок евро и доллара, произошедший в начале апреля 2018 года, заставил россиян, намеревающихся совершить поездку в майские праздники за рубеж, пересмотреть планы. Таких, по данным аналитического агентства Price & Quality Agency (PQA), оказалось свыше более 50%. На 10%, с 25% до 30%, выросло число людей, решивших провести свой отдых в пределах своего региона.

Внутренний туризм – это одна из немногих сфер российской экономики, которая может извлечь выгоду из сложившейся на валютном рынке ситуации. Кроме обычных туристических направлений развитие получает религиозный туризм – поездки в храмы, монастыри и святые места России.

«Еще несколько лет назад количество граждан, рассматривающих это направление, как вид проведения досуга можно было пересчитать по пальцам, то сейчас ситуация изменилась. Доходы россиян сокращаются с каждым скачком курса валют», – считает управляющий партнер аналитического агентства Алексей Репин.

По мнению аналитика, увеличение религиозного турпотока напрямую связано с удорожанием валюты: потребности россиян к путешествиям сохраняются в прежнем объеме, меняются лишь маршруты. По словам эксперта, «больше всего такой вид досуга распространен среди семей с детьми. Их более 70% среди духовных туристов».

Как отмечает PQA, россияне предпочитают святые места поблизости, в пределах своего региона, изучая их преимущественно как исторические и культурные объекты, но немногим более 35% из этого числа готовы к дальним паломническим поездкам, для этих людей духовные цели поездки выше, чем просто туристические.

«Такой вид путешествий выигрывает за счет богатого культурного наследия, с которым связаны подобные места», – подчеркнул профессор Свято-Филаретовского православно-христианского института, член Ассоциации искусствоведов (АИС) Александр Копировский.

В отличие от других поездок паломнические поездки можно совершать, не прибегая к услугам туристических компаний, самостоятельно. Это позволяет настроиться на определенный духовный лад, и избежать излишних трат.

В то же время, такие паломнические поездки не отменяют познавательный характер, но также предоставляют отличную возможность через памятники церковного зодчества глубже узнать отечественную историю.

Самостоятельные паломничества в русские монастыри предполагают размещение в монастырских гостиницах и паломнических домах. Для паломников проживание при монастырях и еда бесплатные, взамен начальство обителей просит их оказывать посильную помощь на монастырских работах.

Наиболее главными направлениями, по словам Копировского, являются следующие маршруты:

- Крупнейший монастырь России Свято-Троицкая Сергиева лавра, с именем ее основателя преподобного Сергия Радонежского связаны судьбоносные вехи нашего Отечества.

- Александро-Невская лавра в Петербурге, основанная самим Петром Великим.

- Кирилло-Белозерский и Ферапонтов монастыри в Вологодской области.

- Псков, Великий Новгород, Владимир, Суздаль – города, где сохранились прекрасные древние русские храмы.

- Соловецкий монастырь, где в 20-30-е годы прошлого века располагался Соловецкий лагерь особого назначения – крупнейший в СССР исправительно-трудовой лагерь, место мученической кончины многих святых XX века.

- Левашовское мемориальное кладбище под Санкт-Петербургом – место захоронения 45 тысяч наших репрессированных соотечественников, где в 2017 году был открыт первый в России памятник членам православных братств, пострадавшим и убитым в годы советских гонений.

Следует отметить, что православные храмы и монастыри часто становятся объектами путешествий в рамках социального туризма, направления, которое постепенно развивается в нашем государстве и, соответственно, в туристическом секторе. Государственные социальные учреждения включают их в план посещения, и все, кто имеет возможность воспользоваться социальной путевкой, с удовольствием посещают святые места России.

Теги:
События: туризм, Религия
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