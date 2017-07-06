Владимир Владимирович, Рамзан Ахматович и Всевышний

В истории российско-чеченских отношений было немало вражеских попыток педалировать вопрос культурной или цивилизационной несовместимости двух народов, доказать нашу обреченность на конфликт.

Какую цель преследовали те, кем были генерированы эти «проекты»? Ответ знает даже школьник: развал России. «Divide et impera» — разделяй и властвуй! – принцип, который не утратил своей актуальности в XXI веке. Римская Империя пала.

А что ждет Российскую? Все зависит от исхода информационной войны, которая сегодня, похоже, подходит к своей кульминационной фазе.

В минувшую среду, 5 июля, в Москве на Большой Якиманке собрались ее непосредственные участники. Они пришли поздравить министра Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулата Умарова с выходом книги «Фактор КРА. Противостояние». Тем, кто не знает, что такое КРА, я настоятельно рекомендую заглянуть на личный сайт Кадырова Рамзана Ахматовича.

Никаких рамок, металлоискателей и охранников. Никаких аккредитаций и спецпропусков. И русским, и чеченцам, собравшимся вместе было совершенно нечего бояться в этот замечательный вечер. Сердца присутствующих сразу же были покорены феерически красивой лезгинкой. Затем на сцену вышел ведущий, народный артист РФ и ЧР, чеченец с удивительно русской фамилией — Владимир Березин.

Ведущий пояснил, что представители его замечательного народа (прим. автора: отец В.Березина – чеченец) всегда танцуют, когда в их жизни случается праздник. Выход этой книги, безусловно, стал одним из самых значимых событий последнего времени для каждого, кто оказался в этом зале. Поднявшийся вслед за ним Джамбулат Умаров, скромно попросил не судить его строго.

— Сегодня тот день, когда мне нужно говорить меньше всего, — заметил он. — Главная мысль, которую я хочу довести в цикле своих книг «Фактор КРА» — то, что в конце 90-х наш народ обрел человека с великой миссией, национального лидера, развернувшего наше сознание, создавшего первую настоящую государственность на нашей земле, своей грудью закрывшего нас от страшной пропасти, гуманитарной катастрофы. Таким человеком был Ахмат-Хаджи Кадыров. Он сумел передать свое наследие тому, кто постоянно находился рядом с ним не как сын, но как советник, помощник, блестящий командир, не жалеющий ни сил, ни здоровья… 23 марта 2003 года началась новая история, новый отсчет, ибо прекратилось противостояние… Ничего для мусульманина священнее рая нет! Но, тем не менее, я прочту это стихотворение.

И со сцены полились проникновенные строки С. Есенина:

Гой ты, Русь, моя родная,

Хаты - в ризах образа...

Не видать конца и края -

Только синь сосет глаза.

завершалось все известным каждому с детства четверостишием

Если крикнет рать святая:

"Кинь ты Русь, живи в раю!"

Я скажу: "Не надо рая,

Дайте родину мою".

Продолжительных оваций было удостоено яркое выступление русского писателя Александра Проханова. Привести его стоит почти без купюр.

— Дорогой Джамбулат! — начал Александр Андреевич. — Какое счастье, что такое количество людей тебя любят, обожают, преклоняются перед тобой. В том числе и я. Твоя книга – это трактат, идеологический текст. Идеология сотворяется не за ламбертными столами, не в кабинетах, а на поле брани, в дальних странствиях, в великих молениях, тратах и приобретениях. Идеология – это не труд ума. Хотя, конечно, это труд ума.

Идеология – это не труд изобретательной мысли. Хотя, конечно, это труд изобретательной мысли. Идеология создается через откровение, когда открываются небеса и приходит понимание того, как устроен мир. Ты – человек откровения! Ведь русскую историю невозможно понять без категории «чудо», которое позволяет ей избежать страшных катастроф и несчастий… В истории чечено-русских отношений произошло чудо – появление на авансцене Ахмат Хаджи Кадырова. Он не был предусмотрен чеченской историей. Иначе… как объяснить, что страстный ревнитель чеченской гордости и веры, чеченской независимости, человек, державший в руках не только мусульманские четки, но и автомат Калашникова, повернулся лицом в сторону мира? Может его сын мог бы рассказать об этом?

К сожалению, присутствие самого Рамзана Ахматовича на мероприятии никто и не обещал. Но Александр Андреевич продолжал:

— Мне кажется, что когда он принимал это решение, то принял его в одночасье. Может быть, с ним был Ангел, может быть, оно было принято во сне? Но оно было грандиозным, подобным тому, как если бы навстречу бронепоезду, который мчался на бешеной скорости, грохоча своими пушками и стреляя пулеметами, выбежал бы одинокий человек, и попытался его остановить! И бронепоезд остановился… Он развернулся, и пошел в другую сторону.

И это была пора, когда два народа – чеченский и русский! — сошлись в смертельной схватке, и оба неслись в пропасть, шли к катастрофе. Военная машина России безжалостно перемалывала кишлак за кишлаком, и не было пощады никому, была неуправляемая бесстрастная военная сила! А чеченцы, своим сопротивлением вызывавшие симпатии многих других народов России, порождали трещины, которые шли нитью через российскую государственность! Но именно Ахмат-Хаджи остановил процесс падения двух народов, процесс падения в бездну нашей матушки России. Конечно, он знал, на что он идет.

Он знал о своей гибели. Он поступил так, как поступали христиане-мученики и как поступали правоверные мусульмане! Недаром его могила стала объектом поклонения великому человеку, политику и вождю — святому! Радениями его сына было продолжение великое дело отца… Я помню, как Рамзан Ахматович во время нашего пребывания в Гудермесе, сказал, что у него есть цель: сделать чеченский народ самым счастливым и просвещенным на всем земном шаре.

Я спросил его, как ему удалось построить на пепелище такой божественный город? И он ответил: «У меня был принцип, который я воспринял от отца: «Любить народ, бояться Бога». Я бы повесил эти слова на дверях всех наших губернаторов и министров! Энергия русского и чеченского народов, как два стебля, цветут одновременно, переплетаются, создавая энергию строящейся державы. Встроить эти два потока в общее русло – это грандиозное усилие лидеров. Такими лидерами, конечно, являются Владимир Путин и Рамзан Кадыров.

И это тоже чудо, это тоже тайна! В них обоих поселилась история. Конечно, оба умницы, конечно, оба молодые! За ними стоит опыт, доверие людей… История искала гнезда для того, чтобы поселиться в них! Но она свила эти гнезда во Владимире Путине и Рамзане Кадырове… Один раз, во время своего пребывания в Грозном во время Первой Чеченской войны, я увидел взорванный в частном секторе газопровод.

Был конец февраля. Вырывалась струя газа. Это был факел! Ревущий красный огонь. И в этом огне было тепло, а кругом был мороз, холод, слякоть. И росла вишня. Она попала в омут тепла и расцвела в феврале! Эта маленькая вишня, окутанная белыми цветами, жила в настоящем вихре огня, пламени, может быть, смерти. Я поразился этой метафоре! Среди кромешных войн, среди беспощадной резни возник этот ангел – цветущая вишня! Он возвещал появление на свете таких лидеров, как Путин и Кадыров.

Казалось, в зале не осталось ни одного человека, который не мечтал бы получить автограф Джамбулата Умарова, написавшего книгу, удостоенную такого отзыва живого классика. Но то ли еще было!

Яркой метафорой покорил аудиторию Адам Султанович Делимханов депутат Госдумы: «Даже если Владимир Владимирович и Рамзан Ахматович – двое, то третий Всевышний!»

Решив доказать, что чеченцы умеют не только танцевать, но и петь, на сцену вышла забить баки нашим «Бабкиным да Кадышевым» 24-летняя заслуженная артистка Чеченской республики Айна Исаева.

Русских людей, которые рассказали аудитории о своей верности и любви Чеченской Республике, в этот вечер было немало...

Член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Максим Шевченко признался, что получил книгу для ознакомления лишь накануне вечером и не сомкнул глаз. Он провел параллели с «Хаджи-Муратом» Л. Толстого, заметив, что в сердце по-настоящему русского человека любовь к Кавказу и к его народам – предустановленная опция.

книга Джамбулата Умарова займет достойное место место в библиотеке «Русской Планеты»

Российский журналист, теле- и радиоведущий, историк Евгений Александрович Примаков не только счел книгу увлекательной, но и научной, посчитал необходимым внедрить ее в образовательную программу университетов и школ.

Только ленивый не знает, что одним из символов Чечни, является волк. Под всеобщие аплодисменты на сцену поднялся Александр Залдостанов, предводитель «Ночных волков», назвавший Рамзана Кадырова другом и братом, представителем элиты государства и надежной опорой Президента России.

- Чем чаще я бываю в Грозном, тем больше влюбляюсь в чеченский народ. Я считаю его таким же государствообразующим, как и русский! — с прямой чистосердечностью заявил «Хирург».

Политолог Валерий Коровин, в свою очередь, задался вопросом: «Что дало чеченцам возможность выжить в испытаниях? Традиция, вера в предков, сохранение своих обычаев, своей идентичности, бескрайняя, безграничная вера во Всевышнего!.. Русские, к сожалению, во многом отказались от своей традиции, своей традиции, своих скреп».

Российский дипломат Олег Фомин предрек, что именно Джамбулат Умаров сыграет ключевую роль в победе над силами сионизма и мирового зла, а также напророчил ему карьеру на федеральном уровне, от которой, впрочем, министр ЧР поспешил откреститься.

Взошедший за ним на сцену политолог, бывший председатель Совмина ДНР Александр Бородай признался, что, поучаствовав в Первой и Второй чеченской, считал братьев-чеченцев своими противниками, но противниками достойными, смелыми, с которыми теперь ему приходится плечом к плечу воевать с другими братьями — украинцами. По мнению Александра Юрьевича, чеченские добровольца на Донбассе и в этой компании проявили себя более чем достойно, поддержав воинскую славу своего народа.

У некоторых возникла слабая надежда на то, что счастливой кульминацией праздника будет выступление знаменитого русского пианиста, Юрия Розума, засвидетельствовавшего, что у каждого русского есть своя Чечня в душе и заверившего, что чеченцы – нация, не способная на предательство... Посетовав на крах русских традиций (что в течение вечера, похоже, стало модным самобичевательным трендом), указав на то, что русским необходимо брать пример с чеченцев во всем, он великолепно исполнил «Па-де-де» (Адажио) из балета «Щелкунчик».

Празднику не было конца! От лица Азербайджана выступил Расим Мамедов, который наградил Джамбулата Умарова красивым дипломом за работу по укреплению общественно-культурных связей «между Азербайджанской, Российской и Чеченской Республикой…»

Я побрел к выходу, но в душе тлела надежда, что однажды эти замечательные люди соберутся для того, чтобы обсудить книгу о жителях какого-нибудь другого региона России. Например, родной для меня Вологодской области. И губернатор у нас — отличный. И аббревиатура из его фамилии, имени и отчества может получиться очень удачная. И народ хороший. Русский такой. Добрый. Похоже, пора садиться за книгу.

Ведь… кто, если не мы?

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