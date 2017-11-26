Культовый советский хоррор отмечает юбилей

В советском кино ужасов не было так же, как не было секса. Два этих жанра отечественному кинематографу были совершенно не знакомы. Единственным исключением стал фильм ужасов «Вий», вышедший на экраны в 1967 году, эротический же жанр еще долгие годы будет оставаться под запретом.

Хотя в планах у создателей «Вия» была всего лишь экранизация произведения классика русской литературы, на выходе получился добротный хоррор, со временем также ставший классикой. В Гоголе, самом загадочном русском писателе, деятели советской культуры видели обличителя классового неравенства и социальной несправедливости, а популяризированный фольклор Гоголя приравнивали к сказкам. «Страшная месть», «Вечера на хуторе близ Диканьки» в советское время имели свободное хождение, не издавались лишь «Выбранные места из переписки с друзьями», где автор напрямую размышлял о вечных вопросах.

Сюжет «Вия», в котором силы зла одерживают победу над семинаристом, являющимся представителем светлой стороны, советской власти был симпатичен, молитва философа Хомы оказывалась неэффективной и пустой, чему собственно и учила атеистическая пропаганда.

Основные действия фильма происходят в церкви, где нечисть совершает вакханалию, что тоже совпадало с действительностью тех лет. В нашей стране шабаши в храмах устраивались задолго до Pussy Riot. Церкви, в которых испокон веков крестились, венчались и молились русские люди, были переоборудованы в клубы, дискотеки и даже абортарии. Съемки «Вия», кстати, проходили в настоящей, но не действующей сельской церквушке.

Наталья Варлей, сыгравшая ведьму, потом скажет, что после фильма в ее жизни начнется черная полоса. Над «Вием», наряду с экранизированным романом «Мастери Маргарита», будет довлеть какая-то мистика, а со съемочной группой периодически происходить необъяснимые события.

Зрителя, она, впрочем, не коснется. Он придет посмотреть на ранее невиданных вурдалаков и упырей, демонология восточнославянского извода в фильме будет представлена достаточно полно. Что-что, а эту тему Николай Васильевич изучил дотошно, «…маменька… если есть, кроме того, какие-либо духи или домовые, то о них подробнее, с их названиями и делами», - писал в письме к матери начинающий писатель с просьбой прислать ему записанные повествования. Народные сказания о нечистой силе Гоголь будет изучать через рассказы старожил малороссийских хуторов и деревень, и передаст их довольно достоверно. А съемочная группа постарается максимально точно представить представителей темного мира на экране.

В отсутствие компьютерной графики эффект будет очень неплохим. По оценкам киноведов, советский «Вий» станет одним из лучших мировых фильмов ужасов конца 1960-х – начала 1970-х годов. Единственным слабым местом в нем окажется… сам Вий. Зрители с тревогой ожидали увидеть на экране нечто ужасное, но король гномов, являющийся своего рода медиумом и проводником межу преисподней и миром людей, оказался весьма примитивным. Впрочем, не так страшен черт, как его ожидание. Тревожную обстановку создателям фильма создать удалось, за леденящими ощущениями зрители ходили не один раз, и фильм был всегда был в топе проката.

В этом году исполняется 50 лет со дня его выхода на экраны, но он по-прежнему собирает хорошую аудиторию. Кино в Советском Союзе снимать умели.

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