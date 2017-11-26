Культовый советский хоррор отмечает юбилей
Кадр из фильма «Вий». В роли Хомы Брута Леонид Куравлёв, в роли панночки Наталья Варлей

Кадр из фильма «Вий». В роли Хомы Брута Леонид Куравлёв, в роли панночки Наталья Варлей

27 ноября исполняется 50 лет со дня выходы на экраны фильма «Вий»

В советском кино ужасов не было так же, как не было секса. Два этих жанра отечественному кинематографу были совершенно не знакомы. Единственным исключением стал фильм ужасов «Вий», вышедший на экраны в 1967 году, эротический же жанр еще долгие годы будет оставаться под запретом.

Хотя в планах у создателей «Вия» была всего лишь экранизация произведения классика русской литературы, на выходе получился добротный хоррор, со временем также ставший классикой. В Гоголе, самом загадочном русском писателе, деятели советской культуры видели обличителя классового неравенства и социальной несправедливости, а популяризированный фольклор Гоголя приравнивали к сказкам. «Страшная месть», «Вечера на хуторе близ Диканьки» в советское время имели свободное хождение, не издавались лишь «Выбранные места из переписки с друзьями», где автор напрямую размышлял о вечных вопросах.

Сюжет «Вия», в котором силы зла одерживают победу над семинаристом, являющимся представителем светлой стороны, советской власти был симпатичен, молитва философа Хомы оказывалась неэффективной и пустой, чему собственно и учила атеистическая пропаганда.

Основные действия фильма происходят в церкви, где нечисть совершает вакханалию, что тоже совпадало с действительностью тех лет. В нашей стране шабаши в храмах устраивались задолго до Pussy Riot. Церкви, в которых испокон веков крестились, венчались и молились русские люди, были переоборудованы в клубы, дискотеки и даже абортарии. Съемки «Вия», кстати, проходили в настоящей, но не действующей сельской церквушке.

Наталья Варлей, сыгравшая ведьму, потом скажет, что после фильма в ее жизни начнется черная полоса. Над «Вием», наряду с экранизированным романом «Мастери Маргарита», будет довлеть какая-то мистика, а со съемочной группой периодически происходить необъяснимые события.

Зрителя, она, впрочем, не коснется. Он придет посмотреть на ранее невиданных вурдалаков и упырей, демонология восточнославянского извода в фильме будет представлена достаточно полно. Что-что, а эту тему Николай Васильевич изучил дотошно, «…маменька… если есть, кроме того, какие-либо духи или домовые, то о них подробнее, с их названиями и делами», - писал в письме к матери начинающий писатель с просьбой прислать ему записанные повествования. Народные сказания о нечистой силе Гоголь будет изучать через рассказы старожил малороссийских хуторов и деревень, и передаст их довольно достоверно. А съемочная группа постарается максимально точно представить представителей темного мира на экране.

В отсутствие компьютерной графики эффект будет очень неплохим. По оценкам киноведов, советский «Вий» станет одним из лучших мировых фильмов ужасов конца 1960-х – начала 1970-х годов. Единственным слабым местом в нем окажется… сам Вий. Зрители с тревогой ожидали увидеть на экране нечто ужасное, но король гномов, являющийся своего рода медиумом и проводником межу преисподней и миром людей, оказался весьма примитивным. Впрочем, не так страшен черт, как его ожидание. Тревожную обстановку создателям фильма создать удалось, за леденящими ощущениями зрители ходили не один раз, и фильм был всегда был в топе проката.

В этом году исполняется 50 лет со дня его выхода на экраны, но он по-прежнему собирает хорошую аудиторию. Кино в Советском Союзе снимать умели. 

Теги:
События: кино
Организации: Минкультуры
Рождественская орхидея зацветет в Аптекарском огороде Далее в рубрике Рождественская орхидея зацветет в Аптекарском огородеЗвезда Дарвина, Вифлеемская звезда или, как ее еще называют, Рождественская звезда -  будет радовать своим цветением в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» до начала декабря

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО