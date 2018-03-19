Великолепие Востока на подиуме Москвы

Основательница Модного Дома, ташкентский модельер Нилюфар Абдувалиева объясняет, что название бренда навеяно древней восточной историей. Mursak или как его еще называют Мурсей - это национальная одежда, а именно женский халат.

Все ткани, используемые в ее коллекциях, сотканы вручную по старинным технологиям мастерами Бухары, Самарканда, Ферганы и других древнейших центров ткачества. Отличаясь неповторимыми узорами, они буквально призваны создавать ощущение восточной сказки.

«Любовь к красивым вещам и желание делать одежду своими руками мне привила мама», - улыбается Нилюфар. «Она была большой рукодельницей и обладала богатой фантазией. Люди всегда удивлялись красоте платьев, пальто, юбочек, сшитых мне мамой. Вместе с ней мы создавали одежду для кукол. Так что мне с детства был привит интерес к этому мастерству»

Но повзрослев, девушка выбрала для себя другой путь, - более «серьезные» профессии, чем художник по костюму. Сначала окончила экономический факультет, а затем получила юридическое образование.

И лишь в 2013 году, имея за своими плечами 2 высших образования, престижную работу и трех детей, Нилюфар решилась полностью изменить свою жизнь. И создать свой собственный бренд.

«К этому времени я преподавала экономику в университете, работала в МИДе. Но однажды поняла, что целиком и полностью хочу посвятить себя любимому делу, - рисовать, шить и создавать прекрасное…»

История бренда началась с первой коллекции «Мой адрас», которая состояла из 40 моделей. Ныне бренд Mursak, предлагая утонченную эстетику, замешанную на национальном колорите, участвует во всех Неделях моды Узбекистана. И каждый раз, доказывая свое ювелирное умение сочетать модные тенденции с традиционными мотивами, - находит все новых и новых поклонников.

«Сегодня наш Модный дом представляет своим клиентам две линии. В основе кутюрной лежат наряды для невест и традиционный комплект приданого», - рассказывает модельер.

«Мы гордимся тем, что завоевали признание не только в своей стране, но и вышли за ее пределы. Наши наряды заказывают любительницы восточного колорита из Канады, Америки, Франции, Италии, ОАЭ, Казахстана, России. В планах есть отрыть магазины в Москве, Алма-Ате и некоторых городах Европы…»

Нилюфар добавляет, что коллекцию для данного показа они готовили без малого два года. Очень волновались, прежде представить ее в столице России.

«Прежде всего, мы хотели показать россиянам нашу культуру, традиции через орнамент икат, адрас, нежный шелк и фактурный бархат, жемчуг и бисер… Мы хотели создать живописные картины, используя в своей палитре краски и цвета нашей благодатной земли.

Каждый узор – это определенный знак, символ. Каждый наряд – неповторим и уникален. И мы надеемся, что их по достоинству оценят и на Mercedes-Benz Fashion Week.

Что ценно – наши наряды, словно антикварные вещи, - никогда не выйдут из моды. Становясь с годами лишь ценнее и прекраснее…»

В этот раз на подиуме в Манеже были показаны две коллекции: «Сияние востока» и «Узбекский колорит». И если первая – для высоких ценителей моды от кутюр, то вторая вполне подходит для повседневной носки. Атмосфера шоу была задана не только восточной коллекцией, но и прекрасной национальной музыкой в исполнении узбекского артиста.

Собрав полный зал и сорвав громкие овации, Нилюфар советует всем, у кого есть мечта - не бояться и откладывать ее на потом.

«Я так жалею, что не начала заниматься этим 20 лет назад», - признается она.

Далее в рубрике

Читайте в рубрике «Культура»