Великолепие Востока на подиуме Москвы

В рамках Mercedes-Benz Fashion Week состоялся показ коллекции дизайнера Нилюфар Абдувалиевой «Mursak»
Основательница Модного Дома, ташкентский модельер Нилюфар Абдувалиева объясняет, что название бренда навеяно древней восточной историей. Mursak или как его еще называют Мурсей - это национальная одежда, а именно женский халат.
Все ткани, используемые в ее коллекциях, сотканы вручную по старинным технологиям мастерами Бухары, Самарканда, Ферганы и других древнейших центров ткачества. Отличаясь неповторимыми узорами, они буквально призваны создавать ощущение восточной сказки.
«Любовь к красивым вещам и желание делать одежду своими руками мне привила мама», - улыбается Нилюфар. «Она была большой рукодельницей и обладала богатой фантазией. Люди всегда удивлялись красоте платьев, пальто, юбочек, сшитых мне мамой. Вместе с ней мы создавали одежду для кукол. Так что мне с детства был привит интерес к этому мастерству»
Но повзрослев, девушка выбрала для себя другой путь, - более «серьезные» профессии, чем художник по костюму. Сначала окончила экономический факультет, а затем получила юридическое образование.
И лишь в 2013 году, имея за своими плечами 2 высших образования, престижную работу и трех детей, Нилюфар решилась полностью изменить свою жизнь. И создать свой собственный бренд.
«К этому времени я преподавала экономику в университете, работала в МИДе. Но однажды поняла, что целиком и полностью хочу посвятить себя любимому делу, - рисовать, шить и создавать прекрасное…»
История бренда началась с первой коллекции «Мой адрас», которая состояла из 40 моделей. Ныне бренд Mursak, предлагая утонченную эстетику, замешанную на национальном колорите, участвует во всех Неделях моды Узбекистана. И каждый раз, доказывая свое ювелирное умение сочетать модные тенденции с традиционными мотивами, - находит все новых и новых поклонников.
«Сегодня наш Модный дом представляет своим клиентам две линии. В основе кутюрной лежат наряды для невест и традиционный комплект приданого», - рассказывает модельер.
«Мы гордимся тем, что завоевали признание не только в своей стране, но и вышли за ее пределы. Наши наряды заказывают любительницы восточного колорита из Канады, Америки, Франции, Италии, ОАЭ, Казахстана, России. В планах есть отрыть магазины в Москве, Алма-Ате и некоторых городах Европы…»
Нилюфар добавляет, что коллекцию для данного показа они готовили без малого два года. Очень волновались, прежде представить ее в столице России.
«Прежде всего, мы хотели показать россиянам нашу культуру, традиции через орнамент икат, адрас, нежный шелк и фактурный бархат, жемчуг и бисер… Мы хотели создать живописные картины, используя в своей палитре краски и цвета нашей благодатной земли.
Каждый узор – это определенный знак, символ. Каждый наряд – неповторим и уникален. И мы надеемся, что их по достоинству оценят и на Mercedes-Benz Fashion Week.
Что ценно – наши наряды, словно антикварные вещи, - никогда не выйдут из моды. Становясь с годами лишь ценнее и прекраснее…»
В этот раз на подиуме в Манеже были показаны две коллекции: «Сияние востока» и «Узбекский колорит». И если первая – для высоких ценителей моды от кутюр, то вторая вполне подходит для повседневной носки. Атмосфера шоу была задана не только восточной коллекцией, но и прекрасной национальной музыкой в исполнении узбекского артиста.
Собрав полный зал и сорвав громкие овации, Нилюфар советует всем, у кого есть мечта - не бояться и откладывать ее на потом.
«Я так жалею, что не начала заниматься этим 20 лет назад», - признается она.Далее в рубрике Tomb Raider: химический апокалипсис предотвращенСоздателям фильма «Tomb Raider: Лара Крофт» на основе компьютерной игре в стиле action-adventure удалось слепить вполне сносный фильм Читайте в рубрике «Культура» Почему Ефремов так и не помочился в зал?Самарские зрители теряются в догадках, пытаясь понять поведение одного из лучших актеров «Современника» и современности
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