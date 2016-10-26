Вечер Бунина: как это было

...У нас была лучшая афиша в ЦДЛ - это признал даже Василий Дворцов (одна из его прошлых профессий – театральный художник) и забрал её себе на память.

У нас был полный зал народа – культурная и благородная публика; ни разу за два часа вечера никто не отвлёк выступающих звонком мобильного телефона, посторонним шумом.

У нас были прекрасные музыкальные номера – народная музыка a cappella, «Страдания» под балалайку, романс Рахманинова в сопровождении фортепиано и вокальное произведение с роскошной аранжировкой - композитор Юрий Алябов написал замечательную музыку! Певица Москонцерта Светлана Твердова была выше всяких похвал, исполняя романсы Бунина и Валентина Сорокина. И уж, конечно, всех очаровала Мария Кузина: услышать русскую народную песню в самом центре Москвы нынче огромная редкость!

У нас была книжная торговля, и народ раскупил все книги Валентина Сорокина и Александра Боброва. А по подбору изданий, по их качеству мы могли бы конкурировать с лучшими интеллектуальными «точками» столицы.

У нас были прекрасные поэты: чуткий Геннадий Кобылкин, страстный Олег Малинин, романтичный Алексей Полубота. А ещё Алексей принёс на вечер осенние, «бунинские» яблоки. Это было красиво, естественно и очень по-домашнему.

У нас звучали стихи и проза Бунина. Все выступающие читали с большим тактом и чувством. Евгений Москвин был одет франтом – хоть сейчас отправляй его в Стокгольм, на вручение «нобелевки» (или – вариант - под венец). И – красивый портрет Бунина на мольберте. Звёздные часы его жизни!

У нас звучала тема эмиграции – от Елены Пустовойтовой, которая много лет прожила в Австралии и именно там стала русским писателем. Прямо на вечере был представлен её сборник, вышедший в «Роман-газете» – его принесла Елена Русакова, редактор и большой друг литераторов.

У нас даже чиновники были необычные – Наталья Захарова, советник по культуре главы Пресненского района, прекрасно, с артистизмом, прочитала стихи Бунина и рассказала о своей работе по увековечиванию памяти писателя в Москве.

У нас были дебюты – впервые выступили в зале ЦДЛ Екатерина Чижикова и Яна Сафронова.

Разумеется, у нас были «фанаты» Бунина, болеющие за каждый камешек и мосток в утраченных помещичьих усадьбах. 33 года своей жизни посвятил Ивану Алексеевичу исследователь и краевед Евгений Сафонов, и он мог бы говорить о писателе до утра.

У нас был научный доклад Виктора Боченкова о том, как отразилась в творчестве Бунина тема старообрядчества. И у нас были лирические размышления от Владимира Пронского, как Бунин вошел в его жизнь, как повлиял на творчество.

У нас была запланирована прямая трансляция открытия вечера на ютуб через канал интернет-журнала «МОЛОКО», но заболел режиссер, а наладить дело без него не получалось. Мы махнули на техновшества рукой, но забыли выключить компьютер, и трансляция первого часа вечера всё-таки была – без изображения, шёл один звук. Может, это и к лучшему – получилось «литературное радио», прямой эфир.

Краткостью и чёткостью нас порадовала прозаик Алёна Белоусенко – она говорила о важности традиции в современной литературе.

У нас был живой отклик на современность – Екатерина Глушик призвала проголосовать за то, чтобы депутаты Госдумы получали среднюю зарплату по региону, от которого избраны. «А если вы не готовы работать за такие деньги, мы, писатели, вас заменим!» Народ почин поддержал единогласно.

У нас лауреат Бунинской премии Василий Дворцов прочитал монолог Ивана Грозного из поэмы «Ермак». Актуально: борьба символов и памятников в самом разгаре.

У нас кратко выступил Дмитрий Минаев, член правления «Бунинского общества России». Мы договорились дружить и сотрудничать «домами».

У нас Александр Бобров выступил сразу в нескольких ипостасях – и как исследователь, и как поэт, и как преподаватель, и как пародист.

У нас представила свои книги Ирина Ушакова, но очень скромно и сдержанно: «Я почему-то так волновалась!..»

А я волновалась, когда представляла поэта Валентина Сорокина и свою книгу о нём – «Дорога поэта». Если бы не книга, не было бы вечера, посвященного Бунину – Валентин Васильевич привил мне любовь к точной и страстной прозе моего земляка. Какой красивый писатель! Какой красивый поэт! Какое красивое русское слово! Вечер – моё благодарение судьбе за то, что она привела меня сразу к вершинам – к лучшим русским литераторам.

У нас было много гостей-писателей в зале (они не выступали, пришли нас послушать, оказали честь): Ямиль Мустафин, Владимир Фомичёв, Людмила Снитенко, Елена Мозжухина, Георгий Пашнев, Геннадий Старостенко. Многие приехали издалека, а Олег Лазарев – аж из Санкт-Петербурга, специально, к нам!

У нас было три ведущих, строгий сценарий. Никто из участников вечера нас не подвёл – не опоздал, не сбился, все были собраны и серьезны.

Мои коллеги по ведению – Вячеслав Румянцев и Андрей Тимофеев – прекрасно чувствовали зал, его атмосферу. Мы уложились чётко в два часа, как и рассчитывали. Никто ничего не затянул – всё в меру, при том, что все выступающие – со своим характером и своеобразием.

У нас было коллективное фото на память – после вечера. А потом мы пили чай в кафе и говорили: о литературе, о Донбассе, о русском поле, на котором надо работать, о грядущем юбилее протопопа Аввакума, и о том, что надо бы почаще проводить такие вечера, которые дают нам силы и счастье. А ещё мы говорили про журнал «МОЛОКО», про то, что у него есть своё лицо – ни на кого не похожее. Мы умеем работать, и мы обязательно победим! Точно так, как победил Бунин декадентов, модернистов и «медийных фигур». Верность ему будет давать нам силы.

Таким был этот вечер, который прошел 23 октября 2016 года в Малом зале Центрального Дома Литераторов. Он стал важным событием в культурной жизни Москвы. Свет этой встречи ещё долго будет жить в наших душах.

Уже возвращаясь домой, в метро, я вспомнила, что был ещё один человек, памяти которого я несколько лет назад провела вечер - преподобный Амвросий Оптинский. И вот, надо же, чудесное совпадение – вечер, посвященный Бунину, я провожу в день памяти великого старца ХIX века! Как всё тесно связано и переплетено в мире слова. Как символично!

Знамения времен, и мы каждый день постигаем тайны, учимся их читать. «Молчат гробницы, мумии и кости, – Лишь слову жизнь дана: Из древней тьмы, на мировом погосте, Звучат лишь Письмена».

Да будет так!

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