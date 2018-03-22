Валерию Сюткину 60!

Услышав ироничную фразу «Ты что – с Урала?!», прозвучавшую в фильме «Москва слезам не верит», Сюткин вполне мог бы и обидеться. Сам он появился на свет в Москве. А вот его папа — Милад Александрович Сюткин родом из Предуралья. Предки Валерия Сюткина, интереса ради исследовавшего свое генеалогическое древо жили на Урале, были успешными золотоискателями. Один из них даже работал у легендарного русского промышленника Никиты Демидова и был удостоен наград из рук Петра I.

Отец Валерия Сюткина, Милад Александрович, был человеком военным и принимал участие в строительстве космодрома «Байконур», преподавал в военной академии, а вечерами посещал танцевальный кружок.

Здесь состоялась его встреча с девушкой неземной красоты. То была Бронислава Андреевна Бржезидская, девушка польских и одесских кровей, работавшая одним из младших научных сотрудников института «в почтовом ящике».

Очаровательный малыш, появившийся у них на свет 22 марта 1958 года, был долгожданной радостью для матери и отца. В школе Валера учился хорошо, пока не услышал песни «ливерпульских жуков».

Фото: 24smi.org

Композиции The Beatles, услышанные им в 1969 году, когда «битлы» завершали свою совместную работу, произвели на паренька настолько неизгладимое впечатление, что учеба отошла на второй план.

Родители сперва напряглись, а потом, не сговариваясь, пришли к выводу, что самым дорогим подарком по-настоящему любимому ребенку может быть свобода, которую они подарили Валере.

Пройдут долгие годы, и в эфире одной из своих радиопередач Сюткин поблагодарит мать и отца за этот подарок – свободу! И будет прав. Большинство наших успех и неудач закладываются в детстве и – кто знает! – если бы будущий лидер группы «Браво» испытал «родительский прессинг», как сложилась бы его жизнь? Она могла пойти в ином, далеком от творчества русле.

В 1971 году Милад Александрович встретит другую женщину и покинет семью. Валера расценит это как предательство… Пройдут годы, десятилетия и, уже состоявшийся певец и музыкант Валерий Сюткин, перелистает свой паспорт, пересмотрит штампы браков/разводов и восстановит отношения с отцом, поняв и простив его.

А пока… завершались 60-е! 11-летний Валера лихорадочно искал новые композиции «битлов», впитывая их мелодику. После школы мастерил барабаны из жестяных банок, предвкушая, как через годы над страной будет греметь «московский бит», отпускал волосы и пытался найти тот музыкальный коллектив, в котором он сможет реализовать мечту, ставшую заветной!

Для того чтобы приобрести настоящую ударную установку и позиционировать себя, как «московского Ринго Старра», Сюткину пришлось немало попотеть и поработать на стройках /разгрузках. Но зато когда «взрослые» барабаны, все же, были приобретены, его с распростертыми объятиями приняли в школьную группу.

Назывался ансамбль для советских времен неожиданно дерзко – «Возбуждающая реальность». Слыхано ли? Своего репертуара у команды не было. Ребята «лобали» хиты «Smokie» и «Deep Purple».

В группе Сюткин освоил бас-гитару и вполне мог претендовать в команде на роль «Пола Маккартни». Но школьная пора рано или поздно заканчивается, а вот университетская… начинается не у всех.

Да и куда возьмут такого? Нестриженного.

Фото: 24smi.org

Разве что в ресторан «Украина», где Валерий Миладович трудился, не покладая рук, после получения аттестата зрелости. Там-то на молодого человека обратил внимание военкомат, работники которого предложили юноше продолжить его «творческую эволюцию» в Дальневосточном военном округе.

«Кто сказал, что надо бросить песни на войне?»

Помните эту фразу фильма «В бой идут одни старики»? — «После боя сердце просит музыки вдвойне!». Сюткина миновала участь «воина-афганца» (туда начнут отправлять лишь через несколько лет – в 1979 году). Валерий Миладович, неплохо разбирающийся в технике, служил мирно, исполнял обязанности автомеханика, но в свободное от работы время… удивлял однополчан из разных уголков СССР виртуозно взятыми аккордами на гитаре и звонкими песнями.

Фото: 24smi.org

Музыканты! Вы косите от армии, считая, что там невозможно шлифовать музыкальное мастерство? Вздор. Один лишь военно-музыкальный ансамбль «Полет», взрастил не только Валерия Сюткина, но и еще одного заслуженного артиста РФ – Алексея Глызина. Более того, именно в армии Сюткин стал «фронтменом» армейской группы, славным ее запевалой, которого с удовольствием приходили послушать не только рядовые и сержанты, но и старшие офицеры.

А вот радостный для большинства отслуживших «дембель» слегка разочаровал… На дворе стоял 1978 год. «Полковника», заработавшего своим мастерством в армии неплохой авторитет, на гражданке, в столичных и подмосковных ансамблях абсолютно никто не ждал.

Об отмене уголовного преследования за тунеядство в те годы не шло и речи. Работать было нужно, и Сюткин подался на вокзал, разгружать вагоны. Привокзальная жизнь – кривая, которая может вывезти человека куда угодно. И вскоре Валера смог убедиться в этом на личном опыте.

Осень, полночь, «Красная стрела»

Ему предложили стать проводником международного поезда – козырное место по тем временам! Отказываться Валерий не стал. Помните?

Hочной экспресс, холодный чай

Синий свет усталых ламп

Вот и закончен день.

Перрон исчез и вдруг печаль

Как гость ночной ко мне пришла

Села напротив в тень.

Потянулись долгие полтора года, в ходе которых Валерий Миладович жил в поездах, но не терял надежды найти свое место в одном из существовавших в те годы ансамблей.

«Фабрики звезд» не было. Но и тогда, и сейчас, для того, чтобы тебя заметили, приняли, признали, нужно было прыгнуть выше головы. Кто-кто, а Сюткин, которому в жизни никто не помогал стать Сюткиным, знает это лучше многих.

«Ка-ка»

Молодому проводнику повезло лишь вначале 80-х. Везение, однако, было невелико. Ансамбль «Телефон» хоть и гастролировал по всей стране, получив статус профессионального, но, к сожалению, запомнился аудитории мало.

Дебютный альбом группа назвала более чем своеобразно – «Ка-ка». Через все песни, через все сюжетные линии сквозной линией шла судьба двух придуманных ребятами героев. Одного из них звали Каскад.

А другого… Кадыров. Разумеется, к нынешнему лидеру Чеченской Республики или его отцу народные герои, выдуманные музыкантами, не имели ни малейшего отношения. Но таков был профессиональный страт Сюткина, фамилия которого впервые красовалась на альбоме под вполне себе стильным заголовком «Ка-ка».

Ансамбль просуществовал до 1985 года, совсем чуть-чуть не дотянув до той великой эпохи, когда разрешено было все или почти все. Цензоров не устраивал ограниченное количество участником в ансамбле (хорошо бы, как в «Землянах» или «Песнярах», — чтобы яблоку на сцене не было где упасть!).

Фото: 24smi.org

Для того чтобы выжить в предлагаемых обстоятельствах перестроечной реальности, не до конца изжившей бюрократический аппарат цензоров, необходима была особая смекалка, умение «разговаривать с чинодралами», лавировать, напевать, что нужно для того, чтобы петь, «что надо!».

Фото: uznayvse.ru

Такой опыт был у основателя группы «Зодчие» Юрия Давыдова, который сегодня нам известен, как президент футбольного клуба звезд эстрады «Старко».

Фото: соцсети

Благодаря ему группа «Зодчие», ставшая настоящим спасательным кругом для таких исполнителей, как Валерий Сюткин и Юрий Лоза, успешно легализовалась. Ее песни зазвучали в радиоэфире.

Но этого было мало, катастрофически мало! Тем более что Валерий уже пребывал в том возрасте, когда «битлы» благополучно уходили на пенсию, под каблуки своих жен.

Еще одной промежуточной ступенью к ослепительному взлету Сюткина в группе «Браво», была недолго существовавшая группа «Фэн-о-Мэн». Поработал он и в составе группы находившегося в зените своей творческой славы Михаила Боярского.

Предложение, от которого нельзя было отказаться

Что бы делал Сюткин, если бы не муж Агузаровой? Вопрос риторический. Но, говорят, именно Николай Полторанин, являвшийся на протяжении целого десятилетия супругом неподражаемой Жанны, заставил ее уйти из «Браво» и начать сольную карьеру.

Фото: YouTube

После ухода Агузаровой группа «Браво», взошедшая на олимп популярности еще в перестроечные 80-е, «осиротела». И тут ее «серый кардинал» Евгений Хавтан набрал номер одного талантливого волосатого парня:

— Надо встретиться и поговорить.

Фото: 24smi.org

Они встретились и поговорили. И при всем уважении к поистине загадочной и неотразимой Жанне Хасановне и Роберту Семеновичу Ленцу именно «бродяга Сюткин», подобранный Хавтаном в 1990-м году, для многих является непреходящим фронтменом той группы «Браво», которую знает и помнит весь бывший Советский Союз.

Скрепя сердце, Сюткину пришлось постричься и «стилизоваться». Но выбирать не приходилось. Ему перевалило за 30. На горизонте «маячила» точка возврата, пройдя через которую ты либо достигаешь чего-то, либо… кусаешь локти, переживая кризисы среднего возраста.

Сюткин принял предложение. И понеслось!

В те годы воссоздаваемая в песнях и клипах группы «Браво» стилистика 60-х годов не имела, как сегодня, идеологического подтекста. Это не была попытка развернуть страну к «застойным трендам» советской эпохи.

Образы романтически парней, исполнявших на фоне музыкального мракобесия, песни из молодости их родителей, тронули сердца зрителей. И… «Браво» ждали в каждом городе бывшего пост-советского пространства и за его пределами.

«Куда ты, Сюткин?!»

Валерий выдержал в этих ритмах долгих 5 лет. Неугомонному искателю Хавтану захотелось преобразить группу, скорректировав музыкальную стилистику, изменив имидж исполнителей. Вымотанный ударной пятилеткой Сюткин не был к этому готов.

Я помню 1995-й – год его ухода, когда народ «скорбел» по Сюткину, не понимая о том, куда и зачем он уходит, а участники полюбившегося всем коллектива бормотали перед телекамерами невнятные речи о «творческих разногласиях».

Случилось все, как в песне тогда еще не опального Макаревича: «Каждый пошел своею дорогой, а поезд пошел своей»! Валерий Миладович остался верен стилю, принесшему успех. Это следовало из композиций теперь уже лично им самим созданной группы «Сюткин и Ко».

После ухода из «Браво» ему удалось сохранить себя самого. А вот повторить успех первой пятилетки лихих 90-х, который даровал нам «Браво», как спасение от творящихся вокруг нас пошлости и хаоса, к сожалению, не получилось.

Стоит ли сожалеть? Однозначно, не стоит. Нельзя войти дважды в одну реку. Ведь воды в ней всегда разные. Сегодня Сюткин, обретший счастье в третьем браке с девушкой по имени Виолетта, которая работала в группе «Браво костюмершей, живет сразу на три страны. Его рады видеть на Родине супруги, в Прибалтике. Он частый гость во Франции, с которой связана судьба его дочери Виолы.

Сюткин — заботливый отец, поддерживающий отношения с детьми, рожденными в других браков. Он частый гость радиоэфиров, популярных телепередач. Вспоминая те годы, когда он был «близок к народу и поездам», Валерий спускается, порой, в подземку и… не стесняется играть для прохожих совершенно бесплатно свои добрые песни, уносящие нас в 50-е и 60-е годы минувшего столетия.

— Смотрите, как похож на Сюткина! - доносятся голоса из пассажиропотока.

И люди не ошибаются ни разу. Сюткин был и остается похожим только на самого себя. И больше ни на кого. Как, в общем-то, и никто на него.

Это и называется «неповторимость»!

Интернет-издание «Русская Планета» поздравляет Валерия Миладовича Сюткина с юбилеем, желая ему здоровья, долголетия и новых творческих дорог в облака!

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