Уссурийский ЛРЗ признан самой эффективной организацией Приморья в социальной сфере

Компания победила в номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы»

Коллектив Уссурийского локомотиворемонтного завода признан лучшим в конкурсе за развитую систему наставничества и адаптации новых работников на рабочем месте.

На предприятии есть широкие возможности карьерного роста для молодых специалистов. Кроме того, завод реализует целый комплекс мероприятий в сфере регулирования социально-трудовых отношений.

Лучшие предприятия регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» были названы в ходе заседания Приморской краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений во Владивостоке.

Руководителям организаций-финалистов благодарности Губернатора Приморского края вручил вице-губернатор Павел Серебряков. По его словам, задачи конкурса - привлечь общественное внимание к важности решения социальных вопросов на уровне организаций, демонстрация конкретных примеров решения социальных задач, а также стимулирование компаний к заимствованию положительного опыта в данной области.

Уссурийский локомотиворемонтный завод ежегодно ремонтирует более 200 секций тепловозов для железных дорог России. Помимо локомотивов на Уссурийском локомотиворемонтном заводе проводится ремонт до 200 единиц ремонтных комплектов, каждый из которых включает в себя по шесть колесных пар и тяговых электродвигателей и одну дизель-генераторную установку. В общей сложности завод ремонтирует 12 серий локомотивов, 9 типов дизелей, 5 типов генераторов и тяговых двигателей.

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