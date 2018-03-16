Уснуть сном младенца

Здоровый сон необходим в любом возрасте, но особенно в раннем детстве, поскольку именно в этот период формируется нервная система. Вопрос, что мешает крепкому сну новорожденных, волнует многих родителей, как и загадка: а видят ли младенцы сами сны?

Мнения ученых по этому поводу разделились.

И если одни утверждают, что мозг новорожденного еще не обладает таким количеством впечатлений, чтобы проецироваться во сне, то другие уверены, что в ребенке, едва появившимся на свет, уже заложена некая информация, необходимая для «материала» сновидений.

Последние исследования все же доказывают, что даже самый крошечный малыш способен видеть сны. Бессвязные, обрывочные, но – сны! Более того, не так давно ученые доказали, что дети начинают видеть сновидения еще в материнской утробе!

Специалисты утверждают, что это происходит уже на восьмой неделе беременности, одновременно с развитием органов зрения.

В основном, младенцы видят сновидения непосредственно после засыпания, что нехарактерно для взрослых людей. Исследователи не раз отмечали внешние свидетельства эмоционального возбуждения спящих малышей. Аналогично взрослым, младенцы проходят те же фазы сна: быстрые и медленные. Но вот длительность этих фаз различна.

Так, 50% сна младенца составляет именно быстрый сон, - в это время мозг младенца воспроизводит и анализирует всю информацию, полученную им во время бодрствования. Есть точные подтверждения того, что самые яркие сны посещают младенцев именно во время быстрого сна. У взрослых эта фаза составляет примерно 25%.

Еще один любопытный факт. В течение одного сна количество сновидений у крохи гораздо больше, чем у взрослого человека! Примерно к 9 месяцам продолжительность «быстрой фазы» сокращается и составляет 20-25% от общего сна, так же, как и у взрослого человека.

Настоящие сновидения, образные и эмоциональные, заполненные действиями и сюжетными линиями, ребенок сможет увидеть только с возрастом, где-то после трех лет.

Интересен тот факт, что младенец не всегда способен осознавать грань между сном и бодрствованием и не всегда способен четко ощущать переход из одного состояния в другое. В этом нет ничего страшного. Став постарше, малыш научится различать границы этих состояний.

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