Умение преодолевать и побеждать

Профессиональный повар и автор книги «Жизнь и еда» («АСТ») Раиса Алибекова поделилась с нашими читателями своими простыми кулинарными рецептами и своей непростой жизненной историей.

«Когда люди видят мой блог, встречают меня на улице, то зачастую они даже не догадываются, какой путь я проделала. И какая это была трудная дорога – через боль и принятие.

Но сейчас, оглядываясь назад, я поняла, что не чувствую обиды или злобы и испытываю только благодарность миру.

Сейчас я не та Раиса, которая, разбив зеркало, рыдала, оплакивая остатки своего лица. Я та, что с гордостью увидела свою фамилию в одном ряду с именами звезд.

Смогла я – сможет каждый из вас!»

В семь лет Раиса из дагестанского села чуть не сгорела заживо. Ее чудом спасли, но на долгие годы девочка потеряла лицо. В течение двадцати лет (!) его буквально «лепили» заново, - по несколько миллиметров в год.

Девушке пришлось перенести более двадцати пластических операций, проведенных под общим наркозом. Раиса пережила адские муки, но никогда не отчаивалась, потому что рядом с ней всегда были ее родные, а потом — любимые муж и сын.

Сегодня Раиса — молодая красивая женщина, успешная жена, мама и известный блогер.

В «Инстаграме» на ее блог «Жизнь и еда», где она опубликовала более тысячи уникальных видеорецептов, подписаны более 1 200 000 человек. По мнению читательниц популярного женского сайта Леди Mail.Ru, Рая стала «Лучшим фуд-блогером» России 2016 года. А в 2017 году она выиграла премию «Инстамама» в номинации «Food-мама».

В своей книге автор впервые подробно рассказывает о пережитых событиях и о том, что помогает ей не падать духом, никого ни в чем не винить и завоевывать все новые вершины в профессии и личной жизни.

«Самое главное, что моя история помогла другим людям, попавшим в трудную ситуацию», - говорит Рая,

«Читатели благодарили меня за откровенность и писали, что им стало легче жить, ведь они поняли: их проблемы – это мелочи в сравнении с тем, что случилось со мной… Я до сих пор плачу от радости, перечитывая некоторые письма…»

Теперь у девушки новая мечта – открыть сеть своих ресторанов. Она говорит, что в последнее время стала понимать, что уже все перепробовала в виртуальном пространстве и ей, блогеру, просто уже некуда расти. А она хочет большего!

Рецепты самых вкусных и простых блюд от автора:

Жульен с курицей

«Не буду описывать блюдо, так как уверена: многие в с ним знакомы. Курица и грибы - это, на мой взгляд, идеальное сочетание»

Ингредиенты:

Куриное филе- 300 г

Шампиньоны- 150 г

Сливки-120 г

Лук репчатый – 1 шт

Сыр моцарелла – 100 г

Мука пшеничная – 1 ст. ложка

Сливочное масло – 30 г

Соль - перец – по вкусу

Приготовление:

Куриное филе отварить до готовности Лук мелко нарезать, выложить на сковороду и немного обжарить на сливочном масле Грибы нарезать на кусочки, добавить муку, перемешать Добавить сливки и одну треть сыра, порезанного на кусочки. Посолить, поперчить довести до кипения. Добавить курицу, перемешать, снять с огня. Разложить полученную массу по формочкам, сверху посыпать оставшимся сыром. Запекать в разогретой до 200 градусов духовке до образования золотистой корочки.

Инвольтини:

«Инвольтини — это итальянское название рулетов из мяса или овощей. Я предлагаю попробовать рулетики из баклажанов. Сытно, легко, полезно! Не блюдо, а мечта гурмана!

Минимум времени — максимум удовольствия. «Involtino» переводится с итальянского как «рулет», «ролл», однако «инвольтино» звучит куда приятнее и аппетитнее, согласитесь?»,

Ингредиенты:

Баклажаны — 3 шт.

Помидоры черри — 200 г

Помидоры консервированные в собственном соку — 300 г

Сыр рикотта — 70 г

Тертый пармезан — 70 г

Яйцо — 1 шт.

Чеснок — 1 зубчик

Базилик — 2 листика

Свежий шпинат — 75 г

Тертая моцарелла — 100 г

Крупная соль — по вкусу

Молотый перец — по вкусу

Приготовление:

Каждый баклажан разрезать на шесть тонких пластин. В микроволновой печи, в духовке или на сковородке довести их до состояния «аль денте» (то есть почти полной готовности).

Выложить полоски баклажанов на бумажное полотенце и промокнуть, чтобы убрать выделившийся сок.

Измельчить помидоры черри в блендере до однородной массы, добавить томаты в собственном соку и измельчить еще раз. Выложить примерно один стакан помидорной массы на дно блюда для запекания.

Параллельно смешать рикотту, пармезан, яйцо, выдавленный чеснок, нарезанный базилик, соль, перец.

Выложить немного начинки на полоски баклажана, сверху присыпать порванными листиками шпината и скрутить полоски в рулеты. Уложить рулетики на блюдо для запекания открывающейся стороной вниз. Залить оставшейся томатной массой, присыпать моцареллой.

Выпекать в разогретой духовке 30 минут или до тех пор, пока сыр не расплавится, а рулетики не пропекутся.

Приятного аппетита!

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