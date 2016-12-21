О Цирке – серьезно
Максим Никулин / фото: Михаил Воскресенский, РИА

Максим Никулин / фото: Михаил Воскресенский, РИА "Новости"

Директор Цирка на Цветном Максим Никулин поблагодарил издателей за очень нужную сегодня книгу о его отце и деле всей его жизни

Издательская группа «Эксмо-АСТ» порадовала любителей российского цирка – особенно Цирка на Цветном, которым долгие годы руководил  замечательный и любимый миллионами актер Юрий Никулин. Свет увидела книга воспоминаний о Юрии Никулине и его Доме по адресу Цветной бульвар, 13, которому он отдал без малого полвека.

На днях «Семен Семенычу» из «Бриллиантовой руки» исполнилось бы 95 лет. Представленная книга с бесхитростным названием «Цирк на Цветном» - это и про его жизнь, и про жизнь Цирка, рассказанную его жителями – или, скорее, детьми. Нынешний директор Цирка на Цветном Максим Никулин – сын Юрия Никулина, но и сын Цирка, поскольку воспитывался этой средой –творческой, внимательной к успехам и нетерпимой к лени и, что так нечастно случается в любой творческой среде, доброй и независтливой

- В цирке очень мало зависти - именно в плохом значении этого, - рассказал журналистам в ходе презентации книги Максим Юрьевич. -  Есть некоторая белая зависть творческая, когда мой коллега по манежу что-то делает лучше, чем я.

И не избежал вопроса о творческом взаимодействии своего отца с эмигрировавшим (а вернее, оставшемся после гастролей в Германии) коллегой Олегом Поповым. «Правильнее было бы спросить не как мой папа относился к Олегу Попову, а как Олег Попов относился к нему, - ответил господин Никулин. И добавил, - У моего отца врагов не было в принципе»

Вообще, как признался Максим Никулин, он недоумевает, когда кто-то со стороны пытается сравнивать между собой артистов цирка. «Это все равно, что сравнивать Шостаковича с Прокофьевым. Вот кто из них «лучше»? Кто из них «профессиональнее»?  Или сравнивать Леонова и Папанова – разные же образы совершенно, при том, что оба работали в комическом амплуа. Кто-то из зрителей любит обоих, кто-то отдает кому-то из них предпочтение, но это уже вопросы вкуса. В цирке двум одинаковым артистам будет просто скучно работать, они должны быть яркими, уникальными.

Этим цирк, заметил Никулин, отличается от того же балета, где «в ряд шестьдесят балерин одновременно поднимают ногу – и поди определи, кто из них лучше». Вот где огромная конкуренция, когда в советские еще годы перед зарубежными гастролями все балерины с тенорами доносы друг на друга «вперекрест» писали.

При том, что самим циркам в СССР уделялось куда большее внимание, нежели сегодня. «Было три экспортных кита, с помощью которых мы доказывали всему миру преимущества социализма: спорт, Большой театр и цирк, - напомнил собравшимся Максим Никулин. - Когда же эта система развалилась, интерес к цирку значительно упал. Более того, само слово «цирк» приобрело в нашем великом русском языке второе значение, явно негативное. «Цирк» - как синоним балагана, чего-то несерьезного, безответственного: «Что за цирк тут устроили?», «Что за клоунада?» и в том же духе».

Поблагодарив издателей за столь щедрый и важный подарок, как книгу о его отце и его Цирке на Цветном, Максим Юрьевич резюмировал: «Мне-то самому плевать, что, возглавляя главный цирк России, я не так вхож в высшие круги власти, как руководители театров и киностудий. Но мне действительно обидно, когда вся страна знает о том, какое место заняла наша женская сборная по керлингу и при этом никому нет дела до того,  сколько золота мы привозим с собой каждый год из Монако, из Франции, из Китая… И вам,  журналистам, это не интересно, чего я не понимаю. КВН как-то поинтереснее…»

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События: культура
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