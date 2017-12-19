Царица ночи заплодоносила в Аптекарском огороде

Торжественная дегустация плода состоится 23 декабря
Один из самых редких и почти не встречающихся ни в культуре, ни в коллекциях уникальный Селеницереус гондурасский (Selenicereus hondurensis) семейства Кактусовых, заплодоносил в «Аптекарском огороде»
По словам ландшафтного архитектора огорода Артема Паршина, это событие уникально. Ведь впервые в новейшей истории старейшего ботанического сада России в Суккулентной оранжерее заплодоносила Царица ночи, как романтично многие ученые называют Селеницереус.
«Для большинства людей название «Селеницереус» мало что говорит, а жаль — оно очень интересное. Селена — богиня луны в древнегреческой мифологии, а «цереус» — это свеча. Эти растения почти никто и никогда не видел», - отмечает он.
С крупными ароматными цветками, достигающими до 20 см в диаметре и красными съедобными плодами, Царица ночи – бесподобна в своем виде по своей красоте.
Впервые этот экземпляр, родиной которого является Гватемала, Гондурас и Никарагуа расцвел в Москве летом 2017 года. Его пытались искусственно опылять много раз, однако в этом нелегком деле преуспел только Артем Паршин.
Нынешняя торжественная дегустация плода состоится в субботу, 23 декабря - в день открытия крупнейшего в России фестиваля орхидей, хищных растений и суккулентов «Тропическая зима».
Царицы ночи, - а данный вид был открыт лишь в начале XX века, цветут лишь один раз в год, только ночью и очень зрелищно.
Пресс - секретарь «Аптекарского огорода» Ольга Архипова комментирует, что на первое цветение собралась посмотреть буквально вся Москва! Посетители вовсю фотографировали и делали многочисленные селфи с уникальными растениями, выражая при этом бурный восторг.
«Сегодня у нас представлена самая большая коллекция Цариц ночи в России и, вероятно, в мире — 18 видов из 25, известных науке», - добавляет Ольга.
«Да и вся наша коллекция суккулентов — одна из старейших и самых масштабных в России.
В 2016 году в честь 310-летия «Аптекарского огорода» саду подарили 560 редчайших суккулентов, включая мексиканский баобаб и уникальную белоцветковую форму африканского пахиподиума»Далее в рубрике «Первая научная история войны 1812 года»?Может ли война 1812 года называться Отечественной, сколько мирного населения погибло в огне пожарищ, какой смертью умер Кутузов? Об этом и многом другом рассказал историк Евгений Понасенков на презентации книги «Первая научная история войны 1812 года» Читайте в рубрике «Культура» Путин получает материалы о бесчинствах ЦБВладимир Путин сообщил, что получает донесения о нарушениях ЦБ, но подтверждения пока нет
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