Топ-5 российских городов для отдыха на майские каникулы

В топ 5 -ку лучших мест для летнего семейного отдыха в России, вошли города: Сочи, Анапа, Севастополь, Ялта и Геленджик.

Сочи недаром называют городом трех сезонов, так как здесь почти не бывает зимы.

Купальный сезон на курорте открывается в конце мая и заканчивается лишь в октябре. Считается, что состав воды черного моря влияет на нормализацию обменных процессов в детском организме, а галечные пляжи способствуют профилактике плоскостопия.

Кроме пляжей и моря в Сочи предлагаются и обширные развлекательно – экскурсионные программы, рассчитанные на людей различного возраста. Так, в Сочинском Дельфинарии можно увидеть морских котиков и касаток, в аквариуме на Новой Мацесте понаблюдать за редкими обитателями морей и рек, а в Дендрарии побродить в окружении более 2000 экзотических и редких растений из разных уголков планеты.

Весьма интересным как для детей, так и для взрослых будет посещение обезьяньего питомника. Старейший и самый крупный приматологический центр в мире занимает площадь в 100 гектаров, в вольерах которого размещается более 4000 обезьян. Также, в эти летние дни можно отправиться и в увлекательную морскую прогулку с выходом в открытое море на теплоходе.

Это не только прекрасный способ отдохнуть с ветерком, наслаждаясь красотами побережья курорта, но и уникальная возможность увидеть настоящих черноморских дельфинов, которые часто сопровождают экскурсионные корабли.

Один из самых популярных и подходящих для совместного отдыха курортов, - Анапа.

Купальный сезон в Анапе длится по сентябрь и уже с мая во всероссийскую здравницу массово съезжаются родители с детьми. Мелководье с песчаным дном позволяет безбоязненно купаться даже малышам, а инфраструктура города располагает для активного досуга более взрослых детей.

В центре города расположен Аквапарк и большой парк аттракционов, а вдоль побережья и на набережных летом организуют детские игровые комплексы и водные горки.

На Центральной набережной можно посетить тоннельный океанариум, конструкция которого позволяет довольно детально рассмотреть всех обитателей океана, проплывающих буквально над головами посетителей. В одном из аквариумов живет настоящая Золотая рыбка, которая, по уверению дирекции, поможет каждому осуществить самое заветное желание.

В 30 км от Анапы маленьких и взрослых путешественников ждет знаменитый Дельфинарий, где можно понаблюдать за играми и трюками дельфинов, морских котиков и морских львов. Кстати, дельфинарий в Анапе - это не только развлекательное учреждение, - здесь ведется большая научно-исследовательская работа по изучению жизни дельфинов и особенностей их поведения.

Весьма интересно будет посещение археологического музея «Горгиппия», который располагается под открытым небом. Во время экскурсии маленькие путешественники познакомятся с древними, вымощенными камнем улицами, увидят фундаменты храмов и уникальную экспозицию древних находок, среди которых всевозможные сосуды, амфоры, предметы ювелирной мастерской и аптечной лавки и мн. др.

Когда-то, в советское время, попасть в Севастополь, - закрытую базу военного флота, было практически невозможно.

Сегодня этот город, который всегда был «интересен туристам, необходим морякам и нужен мечтателям» - лидирует в рейтинге популярности крымских городов, как крупный исторический, культурный и туристический центр.

В Севастополе стоит посетить аквапарк «Зурбаган», расположенный недалеко от моря в районе Парка Победы, а также Дельфинарий в Артбухте. На сегодняшний день это один из самых крупных дельфинариев в Европе, открытых в центре города.

Кроме увлекательных представлений, туристам предоставляется уникальная возможность искупаться с дельфинами в отдельном, специально оборудованном бассейне.

Севастопольский морской Аквариум-музей, - также один из старейших публичных аквариумов в Европе. В его залах можно увидеть как черноморских рыб: белугу, русского осетра, лобана, так и диковинных обитателей Тихого, Индийского и Атлантического океанов. Новый зал отдан под экзотариум, - он посвящен экзотическим животным, причем не только обитателям водной среды.

Многие санатории Ялты имеют огромный опыт и хорошую репутацию еще с Советских времен.

Ныне пансионаты и санатории Ялты - это в основном курортные объекты идеально соответствующие требованиям семейного отдыха, со строгим режимом и правильным питанием.

Для семей с детьми в городе предоставляется множество развлечений. Так, в Театре морских животных «Акватория» дельфины, морские коты и львы, белые киты и моржи – это не просто обитатели морей и океанов – они настоящие артисты, звезды местной сцены.

Ялтинский зоопарк, который открылся относительно недавно, в 1995 году, - стал первым частным зоопарком на территории бывшего СССР. На сегодняшний день в «Сказке» обитает более 120 видов животных, привезенных со всех континентов земного шара.

Среди предлагаемых в городе экскурсий детям будет интересна поездка в легендарное «Ласточкино гнездо». История замка переплетена с легендами, которые с удовольствием рассказывают экскурсоводы и с таким уже удовольствием слушают дети.

Одна из основных достопримечательностей Крыма - Массандровский дворец, расположенный в трех километрах от центра Ялты. В советское время здесь размещался санаторий и гос. дача, где отдыхали первые лица нашего государства: Сталин, Хрущев, Брежнев.

Ныне посещение территории дворца свободное, а вот за удовольствие походить во внутренних помещениях придется заплатить. Массандровский дворец окружен парком, где можно отлично погулять в хорошую летнюю погоду и насладиться панорамами гор и Черного моря.

Отличная возможность больше узнать об истории своей страны и жизни целого ряда крупнейших исторических личностей, - посещение Ливадийского дворца. Несколько десятилетий здесь размещалась летняя резиденция российских императоров, а также проходила Ялтинская конференция союзников. Ныне это музей международного значения, где проходят не только многочисленные экскурсии, но и различные приемы.

Хорошо известен красотой своей бухты и целебным воздухом курорт Геленджик. Он привлекателен благоустроенными, недорогими пансионатами и санаториями, а также весенне - летним обилием свежих овощей и фруктов.

Множество развлекательных центров и увлекательных экскурсий не дадут заскучать никому. Например, парк развлечений «Адмирал Врунгель», - целый город развлечений, где находится одна из самых больших в России горка с мертвой петлей и вертикальным падением поезда, экстремальные качели «Марс» с переворотом на 360 градусов, гора «Дикий поезд» с эффектом невесомости и колесо обозрения высотой 80 метров.

Тем же, кому более интересны экскурсии на природу, стоит посетить «Долину реки Жане» и познакомиться с таинственными сооружениями, ровесниками египетских пирамид – Дольменами. Полюбоваться красотой водопадов и грязевыми вулканами Тамани.

На экскурсии в Сафари Парк в Геленджике можно не только подняться по канатной дороге на вершину Маркотхского хребта, но и посетить зоопарк, а на морской прогулке увидеть скалу «Парус».

Эта одинокая каменная стена уже давно стала обязательным местом для посещения Геленджика. Своей формой напоминающая четырехугольный парус, скала – настоящий символ города.

По словам менеджера по направлению России TUI Сергея Васина в целом, в России масса курортов и направлений, альтернативных заграничному отдыху. Наша страна может предложить качественный и пляжный, и горнолыжный отдых, и лечебные туры и интересные экскурсии.

«С точки зрения нашего ассортимента туров по России в первую очередь, я бы порекомендовал обратить внимание на такие направления, как Сочи, Краснодарский Край, Калининград и Калининградская область, Карелия.

Очень популярен у наших соотечественников Геленджик – небольшой, но один из лучших курортных городов России с красивейшей прогулочной набережной и прекраснейшей инфраструктурой. Именно здесь можно совместить качественное лечение и отдых.

Анапа – тоже отличная альтернатива турецким курортам. Город может гордиться лучшим песчаным пляжем в России длиной более 15 км в городской зоне, а также тремя огромными зонами с развлекательными заведениями: центр Анапы, Пионерский проспект – Джемете, Витязево.

Очень важно, что все наши пакетные туры проходят на регулярных рейсах и можно самому выбрать рейс, авиакомпанию, время вылета, количество багажа и при этом, туристов круглосуточно встречает наш групповой трансфер.

Это особенно подходит семьям с детьми, так как все предусмотрено и заранее продумано. Что весьма удобно»

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