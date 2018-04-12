Топ-5: Книги о космосе

Космический корабль «Восток» стал символом мечты, триумфом науки, упорства и личного мужества. Земля ликовала, приветствуя своего великого сына. Так же легко и естественно вошел образ космонавта и космоса во все жанры искусства, кино и литературы.

Петер Экберг: «Путешествие в космос. Удивительные факты о Солнечной системе» (изд-во «Пешком в историю»)

С древнейших времен человек любовался мерцающими в ночном небе огнями, пытаясь разгадать самые главные тайны мироздания.

Как велика Вселенная? Как возникла Солнечная система? Есть ли жизнь на других планетах?

Прошли тысячелетия, ответы на многие вопросы были найдены, но многие по-прежнему – предмет исканий ученых. Одно остается неизменным – мечта человека покорять космическое пространство.

Герои книги, профессор Астро и его помощники – Джеки и Юни – отправляются в путешествие по Солнечной системе. Они осматривают Солнце и ближайшую к нему планету – Меркурий, сравнивают климатические условия Венеры и Марса, исследуют газовые облака Юпитера и фантастические кольца Сатурна, знакомятся с ледяными гигантами Ураном и Нептуном.

Путешественники пролетают через пояс астероидов и встречают на своем пути многочисленные кометы, а завешают свою космическую миссию экскурсией по Земле и ее единственному спутнику – Луне.

Рассказ о каждой планете сопровождается информационной линейкой, содержащей ее краткое описание: название и ее тип, количество спутников, радиус и расстояние до Солнца, длину астрономического года и солнечных суток.

Благодаря «Справочнику профессора Астро» читатели смогут получить дополнительные сведения о Большом взрыве, галактиках и звездах.

Сергей Рязанский: «Удивительная Земля. Уникальные фотографии Земли из космоса» (изд-во Бомбора»)

Уникальный фотоальбом с редкими кадрами сьемки Земли прямо с борта Международной космической станции, был создан действующим космонавтом, героем России, ученым и просто увлеченным человеком Сергеем Рязанским.

Вулканы и острова, реки и ночные города, горы и поля... Таких кадров вы не увидите из иллюминатора самолета. Наша Земля предстанет перед вами в необычном и неповторимом ракурсе.

Нил Деграсс Тайсон «Разговор о звездах» (изд-во «АСТ»)

Известный астрофизик дает грамотные ответы на важные вопросы, касающиеся не только космических далей, но и каждого из нас.

Эта веселая и пестрая от разнообразия тем энциклопедия – прямой наследник популярного шоу «StarTalk», в котором астрофизик вместе со своими известными гостями – звездами науки и телевидения – обсуждает животрепещущие проблемы, связанные как с наукой, так и с нашей повседневной жизнью.

Любительская астрономия (Изд-во «АСТ», Департамент Детства)

Книга представляет собой популярный рассказ о научных открытиях, сделанных людьми, которые не были профессиональными астрономами, о том, какие возможности для изучения Космоса есть у каждого из нас.

Астрономия - одна из самых увлекательных наук, и одновременно одна из немногих современных областей знания, в которой ощутимую научную ценность могут принести исследования непрофессионалов.

Кроме того, любительская астрономия - очень зрелищное и захватывающее хобби. Чем притягательны для нас просторы Вселенной, как люди открывали для себя ее тайны, какие виды астрономических наблюдений доступны любителям и чем астрономы-любители могут помочь профессионалам даже сейчас, в век высоких технологий и гигантских телескопов? Обо всем этом можно узнать из книги.

5.Стивен Хокинг: «О Вселенной в двух словах» (изд-во «АСТ»)

Стремительный прогресс в области технологий и новые знания об устройстве видимого и невидимого мира заставляют физиков-теоретиков вновь и вновь искать новые объяснения установившемуся порядку вещей.

Наиболее интригующими остаются рассуждения о пространстве и времени прославенного Стивена Хокинга.

С момента публикации его мирового бестселлера «Краткая история времени» профессор внимательно следил за развитием астрофизики, пока, наконец, не назрела необходимость ввести широкую публику в курс того, что изменилось на переднем крае науки.

В захватывающем диалоге с читателем, используя доступные для каждого формулировки, автор раскрывает суть квантовой механики, путешествий во времени, черных дыр и теории относительности…

Далее в рубрике