Tomb Raider: химический апокалипсис предотвращен

Создатели франшизы «Лара Крофт» находились перед нелегким выбором. Найти замену секс-символу Анджелине Джоли было не просто даже для Голливуда, изобилующего натуральными и тюнингованными красотками. Однако то, что третья часть линейки является приквелом, облегчило поиск, на роль главной героини утвердили актрису с более скромными параметрами, чем у предшественницы и компьютерного персонажа.

«Это не Лара Крофт, - воскликнула девушка на соседнем ряду, когда на экране появилась главная героиня в исполнении оскароносной шведки Алисии Викандер. - Где ее знаменитые формы?!»

Спасти человечество предстояло девочке-подростку, работающей велокурьером. Впрочем, силы, а главное сообразительности, для миссии вселенского масштаба у нее хватало.

Если компьютерная игра Tomb Raider 2013 года, легшая в основу фильма, сразу врубала геймплей и после крушения корабля переносила Лару Крофт на необитаемый остров и ввергала в центр событий, то создатели киноленты квест начали с тихого Лондона.

Осиротевшая девушка, дочь известного археолога по причине нежелания вступать в права наследства, что значило согласиться со смертью отца, живет на скромные «гонорары» велокурьера. Однако, припертая обстоятельствами, она подписывает нужные бумаги и вместе с ними получает головоломку, которую тут же начинает вполне успешно разгадывать. Из Лондона вместе с дневником отца она перемещается в Гонконг, а оттуда, наняв местного китайца капитана небольшого корабля, на маленький тихоокеанский островок.

Здесь запрятано древнее зло японского происхождения. Небольшая вставка в начале фильма проясняет генезис зла: в гробнице острова лежит японская правительница с говорящим именем Химико, правившая страной с помощью магии. Ее правление было кровавым и бесчеловечным, а потому приближенные умертвили ее и погребли на затерянном острове.

Загадку Химико разгадал отец Лары, лорд Ричард Крофт, этой историей также заинтересовались сторонние наблюдатели, люди из компании «Тринити». Химико, как следует из ее имени, является носительницей необычной инфекции, которая легко может стать главным компонентом мощнейшего бактериологического оружия.

Распетлять этот квест и заодно предотвратить химический апокалипсис предстоит юной Ларе Крофт, вероятно в сравнении с археологом Индианой Джонса, археологами из Мумии и предыдущими частями «Лары Крофт» действия не всегда будет в пользу «Tomb Raider: Лара Крофт», однако, экшн в картине присутствует все время, и заснуть с попкорном у зрителя не получится. И в большинстве своем не благодаря оригинальным сценарным-режиссерским решениям, а игре Алисии Викандер.

Финал фильма предполагает, что франшиза на этом не окончится, и Ларе Крофт предстоит выяснить ряд интересных вопросов, и вполне возможно, что действия следующей части будут происходить где-нибудь в России. Британская корпорация «Тринити», пытавшаяся завладеть древним бактериологическим оружием, свою руку просунула и в Россию – это показано стрелочками на карте, основная часть которых направлена в Россию. Впрочем, это уже совсем другая история, случай с отравленными в Лондоне Литвиненко и Скрипалем показывает, что кино вполне может стать реальностью.

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