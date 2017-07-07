Тактика такта

...Вчера ехала в маршрутке, народа было много, на улице уже тепло, а в машине душно. По ходу движения водитель открыл окно и закурил. Полная женщина, которая сидела на втором ряду начала громко возмущаться, что нечем дышать, но со стороны водителя никакой реакции не последовало.

И тут пожилая дама, сидевшая на первом сидении, очень тактично, негромко и вежливо попросила водителя перестать курить, и он сразу же выполнил ее просьбу. Вывод: чем тактичнее человек, тем лучше его слышат. Так что же такое такт и тактичность? Вот, что написано в Википедии:

Такт – от латинского tactus — прикосновение, чувство, осязание. Чувство меры, подсказывающее правильное отношение, подход к кому-либо, чему-либо; умение держать себя подобающим образом.

Такти́чность (такт, чу́вство та́кта, чу́вство ме́ры; лат. tactus — прикосновение, осязание, чувство) — умение вести себя в соответствии с принятым этикетом и этическими нормами. Людей с чувством такта называют тактичными. Тактичность подразумевает не только простое следование правилам поведения, но и умение понимать собеседника и не допускать неприятных для других ситуаций.

Тактичность – это чувство меры, которую необходимо соблюдать в разговоре, в личных и служебных отношениях, умение чувствовать границу, за которой в результате наших слов или действий начинается обида у человека, с которым мы общаемся.

Есть и другие определения, но эти основные.

Прежде всего нужно сказать, что это духовная сфера, которая не ограничивается внешними нормами поведения. Такт нельзя сыграть, сыграть можно вежливость, а такт, как многие правильно определяют — это чувство. Такт и тактичность — идут из души, и они напрямую зависят от духовных качеств личности.

Когда в человеке раскрыто множество достойных качеств и высоких чувств, тактичность для него становится естественной, просто потому, что он отлично чувствует других людей и всё происходящее, и стремиться поступать достойно, на основе уважения, внимательности к людям и этики.

В основе такта и тактичности лежат следующие качества:

Уважение к людям — способность ценить их достоинства, не присваивать себе то, что тебе не принадлежит (время, энергию, внимание других).

Внимательность к окружающим людям и заинтересованность в других, как проявление того же уважения. Причём не поддельная заинтересованность, а абсолютно искренняя, когда тебя интересует не только своё эгоистичное, но и то, что важно и ценно для другого человека.

Умеренность или чувство меры — мудрость, способность избегать крайностей, тонко чувствовать других и происходящее, и не переходить грань.

Благодарность к людям — способность ценить то, что люди для тебя делают и вести себя соответствующим образом (выражать благодарность, не присваивать чужое, не быть навязчивым, назойливым, наглым, не злоупотреблять доверием, не использовать в корыстных интересах).

Этика — умение достойно держаться и вести себя в соответствие с нормами этикета.

Дипломатичность — обладание определённым набором качеств и инструментов для свободы общения, достойного выражения себя и достижения своих целей во взаимоотношениях исключительно дипломатических путём (без хамства, насилия, давления, неуправляемых эмоций и других негативных проявлений).

Самообладание — умение не срываться, управлять своими эмоциями, своим состоянием, контролировать себя.

И конечно же это не еще весь список.

Что нужно, чтобы научиться вести себя тактично? Для этого необходимо как минимум научиться уважать других людей, что не просто, быть внимательным к ним, освоить и соблюдать нормы этикета во взаимоотношениях. А чтобы обрести глубокое благородное чувство такта, ко всему выше перечисленному нужно ещё приплюсовать постоянный и неустанный духовный рост.

Ведь только по-настоящему духовный и нравственный человек, живущий в Культурной стране, может обладать истинным чувством такта.

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