Суть неаполитанского стиля

Открывая в Москве 30-ю, юбилейную выставку ITALIAN FASHION @ CPM Посол Италии в России Паскуале K.Терраччано признался, что никогда не изменяет неаполитанским портным.

Ошибочно думать, будто все или почти все мужчины в Неаполе одеваются в одном ключе. Однако неаполитанский стиль вполне узнаваем и известен во всем мире.

Г-н Паскуале отмечает, что в основном неаполитанцы предпочитают классическую — но не слишком строгую – одежду. В основе – качество и максимальное внимание к деталям.

Неаполитанский стиль формировался на протяжении многих лет и под умеренным влиянием других, зарубежных стилей. Свою руку приложили здесь знатные британцы, которые много путешествуя по Европе, часто останавливались в Неаполе.

Им нужна была соответствующая одежда, которую они заказывали местным портным, а те, в свою очередь, получали информацию о последних тенденциях английской моды.

«Надо сказать, что портных в Неаполе было много всегда, и что особенно важно, это были очень хорошие портные», - добавляет посол.

«Думаю, что не ошибусь, если скажу, что хороших мужских портных в Неаполе гораздо больше, чем в Москве — при том, что население самого Неаполя куда меньше, чем население Москвы»

Услуги хорошего портного в Неаполе не так уж дороги: есть молодые портные, которые еще учатся и на первых порах самостоятельной деятельности принимают заказы за достаточно скромные деньги. Существуют и марки, которые знают единицы.

Клиенты таких брендов — часто очень высокопоставленные и богатые люди, а качество находится на высочайшем уровне. Количество ручных операций при их изготовлении иногда достигает 14.

«У меня самого есть собственный, личный портной который отшивает мне весь гардероб. Признаюсь, его услуги, конечно, стоят очень дорого. Когда я был простым сотрудником министерства, то, конечно, не мог себе этого позволить», - улыбается посол.

«Суть неаполитанского стиля — если говорить о классической одежде — в максимальной естественности, непринужденности и комфорте. Пиджаки практически всегда однобортные, так как климат жаркий, с мягкими плечами и небольшими проймами.

Наплечники отсутствуют или очень тонкие. Кстати, это очень важная особенность - этим неаполитанский пиджак сильно отличается, например, от римского. А вот лацканы, наоборот, широкие, причем иногда очень широкие.

В Неаполе, впрочем, как и во всей Италии, доля ручного труда - выше, чем в любой другой стране мира. Еще одна очень характерная черта неаполитанского стиля - внимание к отделке. Мало где еще, например, настолько любят вручную обметанные петли.

«Неаполитанский стиль — это нечто большее, чем одежда и аксессуары. Этот стиль тесно связан с внутренним мироощущением, мировосприятием, вашими манерами, мыслями, отношением к жизни», - отмечает Паскуале K.Терраччано.

«Сегодняшняя юбилейная выставка CPM побила все рекорды. В этом году в России представлено более 143 предприятий из 11 регионов Италии. Это говорит о том, насколько популярна в России мода Италии.

Очень важно, что сегодня в вашей стране есть люди, для которых качество стоит на первом месте. И выбирая между дешевым и массовым ширпотребом, российский покупатель смотрит в сторону более дорогой, но качественной одежды»

После проведения торжественной Церемонии вручения премий лучшим байерам итальянской моды, совместно с директором Агентства ИЧЕ Москва Пьером Паоло Челесте и представителями ассоциаций EMI и SMI, г-н Паскуале рассказал, что вернувшись на днях из Сочи с официальной правительственной встречи, обратил внимание, что практически всё руководство нашей страны, начиная от премьер министра, были одеты в итальянские костюмы.

«Мода - всегда являлась дополнительным рычагом торговли и взаимопонимания. И сегодня российский рынок является для нас стратегическим и очень ценным», - отметил посол.

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