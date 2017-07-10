Судейский беспредел

Мастер юридического жанра, тираж произведений которого превысил во всем мире 300 млн экземпляров, предлагает читателю по достоинству оценить хитросплетения очередного сюжета в бестселлере под названием «Информатор».

Книга, безусловно, понравится тем, кто из палитры литературных жанров всегда выбирает хорошо «закрученный» триллер. Главную героиню произведения зовут Лейси Штольц, имя ее напарника — Хьюго Хэтч. Эти люди могут быть по праву названы лучшими сотрудниками специальной организации, занимающей контролем над действиями представителей судебной системы.

К борцам с преступниками в судейских мантиях обращается некто адвокат Майерс. Его намерения прозрачны. Он хотел бы привлечь к ответственности действующего судью по фамилии Макдоувер. Ему стало известно, что этот авторитетный служитель американской Фемиды «отличился» многолетним сотрудничеством с одним из лидеров преступного мира по имени Вонн Дьюбоз.

Ситуация щепетильна! Скандал обещает быть более чем громким. Как быть с приговорами и судебными решениями, которые выносил продажный судья? Сколько судеб честных людей удалось ему сломать в процессе многолетней «профессиональной» деятельности? Какая тень падает на судебную систему «самой правильной страны мира»?

В карьере Лейси и Хьюго такое расследование может стать самым громким, но… финальным аккордом. Слишком многое на кону. Однако бесстрашные следователи бросают вызов коррупционерам американской судебной системы и… самой судьбе. Для того чтобы обличить судью Макдоувера потребуется собрать немало улик. Но по ту сторону закона не дремлют! Вонн Дьюбоз и его люди хотят узнать имя информатора, чтобы… навсегда закрыть вопрос.

Время нередко работает против честных людей. Доказательств, как всегда, не хватает (еще бы – кто, если не судья, знает, как замести следы и скрыть улики своего же преступления!), а опасностей хоть отбавляй. Кто успеет? Лесли Штольц и Хьюго Хэтч или, быть может… главарь организованный преступной группировки, дышащий им в затылок?

Об этом можно узнать, приобретя удивительно интересную книгу в магазинах и на сайте издательства.

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