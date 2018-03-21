Субсидия на благотворительность

Эти средства пройдут на работу выездной патронажной службы, а также частичную оплату труда её сотрудников. По словам представителей Детского хосписа, всего в 2018 году на работу учреждения нужно 650 миллионов рублей.

Учредитель фонда помощи хосписам «Вера» и член правления БМЧУ «Детский хоспис» Нюта Федермессер отмечает, что в свое время заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников дал обещание помочь Детскому хоспису в апреле 2017 года.

Во время социально-правовой конференции для родителей тяжелобольных детей, которую организовали фонд помощи хосписам «Вера» совместно с Детским хосписом «Дом с маяком» Нюта рассказала Леониду Печатникову о том, что самая крупная в Москве выездная служба паллиативной помощи детям полностью существует на благотворительные средства.

«Это очень разумно и правильно, чтобы в финансировании хосписной помощи принимали бы участие и бюджетные деньги, и благотворительные. Эта субсидия говорит о том, что в Москве паллиативная помощь детям будет развиваться, следуя самым высоким стандартам, и никто из детей, которых нельзя вылечить, не останется без помощи», - говорит она.

Детский хоспис «Дом с маяком» — это благотворительное медицинское частное учреждение, которое оказывает паллиативную помощь неизлечимо больным детям в Москве и Московской области.

Хоспис живет исключительно на благотворительные пожертвования тысяч людей и сегодня под его опекой находится почти 500 неизлечимо больных детей. Нюта добавляет, что «Детский хоспис — это не только медицинский уход. Это игры и веселые праздники, загородные лагеря, это забота о братьях и сестрах, мамах и папах, бабушках и дедушках. В хосписе берегут жизнь, с благодарностью принимая каждый новый день»

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