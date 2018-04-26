Стойкость и Гнев Царь-птицы

По сложившейся с незапамятных времён фестивальной традиции, под занавес любого международного киносмотра слово берёт и говорит кинокритика. Журналисты, киноклубы, компании-спонсоры пусть и не наравне с Основным жюри, но вместе с ним раздают свои награды тем картинам, которые по их не менее компетентному мнению их достойны. Собственно, это и есть, вероятно, квалифицирующий признак любого серьёзного кинофестиваля. К коим, несмотря на всю критику уже иного рода, относится и Московский международный киносмотр.

В этом году ММКФ стартовала сильно раньше, чтобы не пересечься с другим гранд-событием – Чемпионатом мира по футболу. Казалось бы, чисто технический вопрос, но в кулуарах кинофорума всё настойчивее звучит довольно смелое предположение – перенести фестиваль на весну. Уж больно урожайный период оказался и по понятной причине. ММКФ, как фестиваль класса «А», не может брать в конкурс картины, которые уже вышли в прокат, либо представлялись где-то на иных фестивалях.

Апрель в этом плане оказался удобнее – «поле» киноновинок оказалось пока не (сильно) паханым и, в частности, именно благодаря этому переносу сроков ММКФ, наконец-то, смог заполучить в Конкурс картину из Якутии. Тамошние кинодеятели к своей продукции относятся как французы к арманьяку, оставляя «право первой брачной ночи» себе, а потом уже миру. В прошлые годы Саха не могла представить Московскому кинофоруму ни одной картины, которая попадала бы под технические критерии отбора – к июню все актуальные киноработы уже выходили к массовому зрителю.

Фото: Пресс-служба ММКФ

Наконец, повезло. И Москве, где киногурманы отведали самобытную экзотику, и Якутии, куда уже точно (на момент написания статьи решение жюри Конкурса ещё неизвестно) поедет сразу два диплома. Фильм «Царь-Птица» об орле, скрасившем жизнь одиноких стариков на отшибе цивилизации, получил престижную награду международной ассоциации кинокритиков ФИПРЕССИ, а также специальный приз Федерации киноклубов России.

Фото: Пресс-служба ММКФ

Эта же Федерация удостоила «специального внимания» узбекскую картину «Стойкость» Рашида Маликова, где военная тема очень тонко вплелась во вселенную личной войны человека, узнавшего о страшном диагнозе, с отчаянием. Отечественная кинокритика с восторгом приняла эту историю, отдав ей своего «Слона».

Фото: Пресс-служба ММКФ

Наконец, ещё одна работа, получившая сразу две награды - «Гнев», снятая по роману Мануэла да Фонсека и повествующая о реальных трагических событиях, происходивших в Португалии в 1950-м году, когда в одну ночь произошла чреда хладнокровных убийств, а простая крестьянская семья в сверхэкстремальных для себя условиях была вынуждена сделать выбор между жизнью и честью. Фильм получил диплом от генерального информационного спонсора ИД «Коммерсантъ», а также стал фаворитом жюри Федерации киноклубов.

Ну а главное решение о том, какой из работ достанется Золотой Георгий, мир узнает уже через считанные часы.

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