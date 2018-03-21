Спортивный субботник

22-25 марта 2018 года в Москве пройдет Международный турнир по сквошу среди профессионалов, финал которого впервые в истории российского сквоша будет происходить на уникальном стеклянном корте, установленном в атриуме одного из крупнейших торгово-развлекательных комплексов «Метрополис»

Все предшествующие финалу игры пройдут на территории Национального Сквош Центра, самого большого столичного сквош-клуба. По словам директора Национального Сквош Центра Алексея Северинова турнир стартует с квалификационных матчей на кортах сквош центра, а четвертьфиналы, полуфиналы и финальный матч, который состоится 25 марта, пройдут на стеклянном корте.

При желании гости турнира и сами могут попробовать сквош, оказавшись внутри необычного стеклянного корта рядом с опытным тренером. В перерывах между соревнованиями на корте будут организованы бесплатные мастер-классы и пробные занятия для детей и взрослых.

«Мировые чемпионаты по сквошу представляют собой незабываемые шоу, которые проходят на стеклянных кортах, размещенных в самых знаменитых и порой неожиданных местах», - рассказывает Северинов.

«Например, на Трафальгарской площади в Лондоне, у подножья Египетских пирамид в Каире, на Центральном вокзале в Нью-Йорке. Проведение ключевых матчей в подобном формате уже стало традиционным и ожидаемым событием в мире сквоша. Тысячи зрителей становятся свидетелями спортивного соревнования, чьи высокие скорости и запредельная концентрация игроков ограничены 4-мя прозрачными стенами и 64-мя квадратными метрами.

Стеклянные сквош-корты строятся с соблюдением тех же стандартных размеров, что и традиционные корты в сквош-клубах, но имеют одно разительное отличие – все его стены прозрачны и сделаны из специального стекла высокой прочности.

Это позволяет зрителям, находящимся снаружи, беспрепятственно и совершенно безопасно наблюдать за игрой с любой из четырех сторон, просматривать корт насквозь и ощутить эффект полного присутствия на матче. Изнутри стены такого корта, благодаря использованию особой технологии, выглядят непрозрачными – это сделано для удобства игроков»

Организаторы, а им выступил Национальный Сквош Центр, уверяют, - москвичей и гостей столицы ждет настоящий спортивный праздник: возможность увидеть потрясающую игру сквошистов-профессионалов, входящих в ТОП-10О мирового рейтинга.

Subbotnik PSA Open 2018 – это уверенный шаг сквоша навстречу широкой российской аудитории и отличный повод познакомить большое количество соотечественников со спортом, в который играют более, чем в 60 странах мира.

«Своим турниром мы поставили перед собой цель развить этот вид спорта в нашей стране, привить культуру игры в сквош и перевести его из статуса «загадочно звучащий, непонятный, элитный» в статус «всем известный, популярный, доступный», надеюсь, что это удастся», - добавляет Алексей.

«Теперь сквош-субботник выходит на международный уровень и становится настоящим фестивалем спорта, который зарядит бодростью и подарит незабываемые впечатления зрителям. Даже название турнира – Subbotnik (Субботник) – возникло не случайно. Именно так уже не первый год называются еженедельные соревнования среди игроков-любителей, проводимые в Москве по субботам»

Сквош, появившийся в середине 19 века в Англии и долго остававшийся игрой британских аристократов, а позже и финансистов с Wall Street, постепенно набирает популярность в России, привлекая на корты не только топ-менеджеров крупных корпораций и звезд шоу-бизнеса, но и всех, кто готов окунуться в атмосферу спортивного досуга и ярких эмоций.

А желающих попробовать этот ракеточный вид спорта, в который играют президенты и премьер-министры, актеры и музыканты, становится все больше.

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