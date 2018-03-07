Инь и Ян современной женщины или что читать после трудовых будней

Весьма популярный, особенно на всем постсоветском пространстве праздник стал грустным символом того, что по – настоящему любимой и расслабленной себя можно почувствовать только в этот весенний день. Единственный в году. А по остальным не забывай: ты - рабочая лошадка! Женщины ныне переплывают океаны, варят сталь и проходят в одиночку не одну тысячу километров. И в этом трудном жизненном пути им не помешает ни один мужчина!

Современные писательницы уверены, - за право быть счастливым нужно бороться. А уж какими методами – каждый решает для себя сам.

По словам начальника отдела современной прозы издательства ЭКСМО Ольги Аминовой, современные писательницы представляют собой личности, которые начали писать, не всегда имея за плечами профильное образование. Они встали на этот трудный путь, отчасти, чтобы удовлетворить свою собственную потребность в литературе.

Порой, далекие от филологии, они не ставят перед собой задач стилистического толка. Но они всегда очень четко поднимают самые актуальные вопросы: Что движет людей к успеху? Трудолюбие ли? Или случай, везение или судьба? Феминистки ли они? Отнюдь. Это женщины, которые прекрасно понимают, что в жизни есть два начала: мужское и женское и нельзя втаптывать одно для того чтобы возвеличить другое. Принцип контрфорса здесь не действует!

Вдохновляющая книга издательства ЭКСМО: «Дикая. Опасное путешествие как способ обрести себя» рассказывает реальную историю молодой женщины, которая дошла до самого края, а потом бросила все и одна отправилась в опасное пешее путешествие длиной 1770 км, чтобы обрести себя и начать новую жизнь.

Книга Стрэйд Шерил уже стала бестселлером в 27 странах, получила множество наград и заняла верхнюю строчку в рейтингах. Фамилия автора означает «отклониться от прямого курса, быть потерянной, одичать, остаться без матери или отца». И Стрэйд действительно отклонилась, заплутала и одичала. Она потеряла мать, разрушила свой брак и связалась с наркоманом, от которого забеременела.

Когда жизнь становится черно-белой, когда нечего терять, нет ни цели, ни будущего, ни желания жить, люди порой решаются на отчаянные поступки. Шерил дошла до той черты, за которой зияла бездна. Ей нужна была веская причина, чтобы начать новую жизнь, перестать заниматься саморазрушением и попытаться спасти себя.

Так начался ее Путь…Откровенный и эмоциональный рассказ женщины, преодолевшей себя, вдохновляет на наведение порядка в собственной жизни.

Еще одна книга издательства – «Просто быть счастливой. Измени себя, не изменяя себе» была написана известной актрисой Кейт Хадсон. В свое время она поняла: важно четко знать, в чем действительно нуждаются тело и душа, а также осознать, что размер, навязываемый модой, не подходит для всех.

Стремясь к лучшему, не надо терять свою индивидуальность. Мама 2 детей, она нашла ответ, как все успевать, чувствовать себя хорошо в своем собственном теле и приблизиться к фигуре своей мечты: « Идеал - это не цель. Для счастья не обязательно быть идеальной. Совершенство - это не цель! Будьте честны, один размер - не вечно будет эталоном красоты»

Книга Гленнон Дойл Мелтон «Воин любви», - откровенная, трогательная, и порой шокирующая автобиографическая история.

Гленнон рассказывает о непростом пути к избавлению от собственных страхов и комплексов, от навязываемых обществом стереотипов, от пищевой и алкогольной зависимости, от одиночества среди людей.

О ее пути к новому свободному «я» и к жизни, в которой она позволила себе быть самой собой - заслуживающей любви и уважения. «Каждая девочка должна понять, останется ли она самой собой или подчинится желаниям мира. Будет ли стремиться к обожанию или станет сражаться за любовь». Писательнице удалось не только разобраться в своих чувствах и мыслях, принять себя и отказаться от навязываемых миром стереотипов о том, что значит быть женщиной, матерью, женой, но и обрести любовь, спасти свой брак и начать новую счастливую жизнь.

«Исцеление – это возможность быть. Мое исцеление – это процесс расставания с костюмами. Костюм за костюмом, костюм за костюмом. И вот я уже стаю перед Богом нагая и спокойная, раскрывшая свое истинное обличие. Я перестала быть. И вот она я – Воин. Сильная и благотворная. Инь и ян. Женщина, осознавшая свою истинную суть, становится самой мощной силой на земле. Никакой мрак, позор и боль мира не смогут победить ее!

«Умные женщины не спят в одиночку, или Как сорвать джек-пот в личной жизни» (АСТ) - книга психолога-консультанта, автора нескольких книг об отношениях, создательницы «Школы Лучших Женщин» Татьяны Шишкиной.

Девушка дает подробные рекомендации своим читательницам: Как из миллиона мужчин выбрать САМОГО-САМОГО, чтобы стать единственной, ненаглядной и обожаемой? Каких мужчин надо обходить стороной, а к каким можно падать в объятья? Почему мужчины любят одних, а женятся на других? И где вообще прячется Оно, - женское счастье? Без сложной психологии, с доброй иронией и предельной честностью.

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