Советы от маэстро: Что надеть на новогодний корпоратив

Когда работа занимает основную часть жизни, то, порой даже основные праздники отмечаются с коллективом. Новый год не исключение.

Корпоратив требует соответствующего дресс-кода в зависимости от места и стиля празднования. Поэтому, как заранее выбираются места встречи Нового года, так же нужно отнестись и к одежде.

«Новогодний праздник в кругу коллег — отличный повод, чтобы узнать друг друга поближе и установить дружеские отношения, которые затем могут помочь вам продвинуться по карьерной лестнице», - отмечает Вячеслав Зайцев.

«Поэтому крайне важно заранее озадачиться вопросом о том, что, собственно, на него надеть. Казалось, бы, женщины сами прекрасно ориентируются в нарядах. Но мой совет: никаких мини, декольте, вычурных тканей, обилия пайеток и перьев!

Вы же идете на официальное торжество, и ваш наряд должен говорить о том, что у вас есть, во-первых, вкус, а во-вторых, вы полностью понимаете дресс-код, принятый в деловом мире.

Женщине достаточно надеть маленькое черное платье. Необязательно платье-футляр, силуэт может быть разный. Вспомните, как выглядело то самое первое платье Шанель, опубликованное в журнале «Vogue» в 1927 году. Этот фасон не утратил современного звучания.

Если по каким-то причинам вам не хочется надеть платье, то вас выручит простой и очень строгий комплект – белая блузка и черная юбка. И пусть вам не кажется, что это выглядит как-то просто или «по-конторски». Это – самый торжественный комплект, который я могу порекомендовать.

Если талия ярко выражена, то очень красиво будет смотреться пояс. На шею можно повязать шелковый шарф или надеть красивое ожерелье – в этом году актуальны массивные ожерелья, чокеры, украшения с жемчугом.

Манжеты рубашки можно отогнуть, чтобы были видны красивые запястья. На запястье можно надеть элегантный браслет. Обязательны элегантные лодочки. Высоту каблука стоит выбрать в зависимости от того, будет ли это фуршет, предусмотрены ли танцы и так далее. Не следует надевать платье или костюм, в котором вы будете чувствовать себя некомфортно.

Длинное платье обязывает. Ваш образ должен быть абсолютно безупречным, а само платье должно быть очень хорошего качества. Кроме того, вечернее платье стоит дорого, а надеть его можно только считанные разы, иначе оно станет узнаваемым, и вы уже не сможете произвести должного эффекта.

Комплектуйте вечерний гардероб грамотно. Начните с черной юбки в пол. Если вы дополните юбку нарядным топом, то уже получится красивый ансамбль. Далее к этой юбке можно блузу или кафтан в пол из атласа или гипюра.

Затем можно создать новый вариант: приобрести к топу и блузе брюки из шифона. И так далее. В результате вы будете выглядеть очень выигрышно, вы как бы нанизываете одну вещь на другую, создавая цепочку, и ваш наряд будет все время разным, не столь узнаваемым, как одно роскошное вечернее платье.

Мужчины также должны учитывать, какого рода вечеринка их ждет. Если это официальный праздник в ресторане, где соберется весь персонал компании и руководство, то, конечно, же, одеться надо торжественно.

Мужчинам я бы рекомендовал надеть костюм с белой сорочкой и галстук-бабочку. Бабочка необязательно должна быть черной – можно выбрать зеленый, красный, золотой цвет. Все же Новый год на дворе, праздник!

Если мужчина надевает галстук, то можно положить во внешний нагрудный карман шелковый платок одного цвета с галстуком или абсолютно не повторяющий его по расцветке. Очень красиво, если мужчина наденет костюм и жилет, сшитый из парчи или другой ткани, похожей по текстуре.

Маэстро добавляет, что стоит постараться подобрать тот образ, который будет отражать и подчеркивать вашу индивидуальность. И не забывать, что начальство особенно пристально следит за тем, как сотрудники ведут себя и выглядят на корпоративной вечеринке. Так что не переусердствуйте!

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