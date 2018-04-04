Сокровища малых городов

В нашей стране более 800 малых городов, где проживает примерно четверть населения страны. И именно в них, в малых городах в основном и формируется то, что мы называем «русским характером»

Каждый малый исторический город - это неповторимый мир, со своим укладом и традициями. По словам автора проекта и книги «Малые города России. Хранители наследия» Ирины Кононовой, на страницы данного издания попала лишь часть того необыкновенного многообразия, которые представляют наши малые городки, рассеянные по необъятной территории нашей страны.

«В одной книге невозможно уместить все, о чем хотелось бы рассказать», - отмечает автор.

«Эта первая книга целой серии, которая будет выходить под эгидой Российского исторического общества. И это лишь начало большой и красочной истории, которая непременно найдет свое продолжение и развитие в будущем. Так, в ближайших планах мы планируем выпустить книгу с гастрономической картой России, а так же издание о форпостах нашей страны.

Ирина рассказывает, что всерьез стала заниматься историей провинции с 1994 года. Сегодня ее главная тема - провинциальная Россия во всех ее сферах и проявлениях.

«Сейчас у нас готовится к выпуску интереснейшее исследование: Вкусная Россия. Об истории продуктов, которые произрастают только на территории нашей страны. Это и астраханский арбуз, и икра красная и черная, барабулька, кедровые орешки, башкирский мед…

Это все, что люди добывали и выращивали 300 – 500 лет назад. Готовили немножко по – другому, но именно это и безумно интересно. Проследить эволюцию продукта, в каком виде они дошли до наших столов.

Я считаю, что учебники истории должны как раз строиться на таких вот повседневных моментах. Что любили поесть, как одевались, какие традиции соблюдали.

Мы больше изучаем указы, войны, их итоги и последствия. Запоминаем большие исторические даты. А вот истории повседневной жизни, бытовой жизни людей мы практически не касаемся.

А таких фактов много. По раскопкам, по найденным рукописям тех лет можно даже понять менталитет наших предков. Это всегда познавательно. Какие письма они писали друг другу, какие подарки дарили, как воспитывали детей…»

Ирина уверена, что именно через туризм, через путешествия по родной стране можно лучше узнать прошлое, познакомиться со своими корнями. К сожалению, сегодня люди мало знают даже о ближайших к ним городах, что говорить о тех, которые расположены в «самолетной» доступности.

«Но мне кажется, что внутренний туризм стал развиваться активнее», - комментирует Кононова.

«Мы должны ездить по всей стране, поддерживать местных производителей. О многих городах не очень хорошо известно, например, о Тотьме. Это город абсолютно неповторимой архитектуры, которой нет нигде вообще больше. Это город мореходов, которые возвращаясь с плавания, строили церкви по принципу и подобию кораблей. С мачтами!

Или Юрьевец. Город бурлаков, мастеров и разбойников. Здесь время будто замерло, запечатлев в самом себе, словно в янтаре, историческую атмосферу с застывшими деревянными фигурками древнерусских русалок…

Ростов Великий – город мудрых и храбрых князей, город самых почитаемых русских святых и былинных богатырей. Пережив войны и революции, он бережно хранит свою удивительную сказочную красоту и гордое величие, запечатленное на века.

Каргополь - город белоснежных церквей и нетронутой северной тишины. Где люди ходят и говорят неторопливо, по- своему, с расстановкой. И до сих пор делают игрушки, как в старину. Невозможно красивые, лаконичные по форме. И мы это должны это знать. Дети наши должны знать»

Как руководитель специальных проектов фонда «История Отечества» Ирина отмечает, что за время подготовки выпуска книги они посетили множество российских городов. И что они верят - их совместный труд не будет напрасным. Многих книга подтолкнет на изучение своей Родины, ее малых, но таких бесценных городов:

«Каждый представленный здесь город – уникальный, со своей судьбой, своим лицом, характером, привычками и даже запахами. Каждый - достоин отдельной книги.

Суздаль, Углич, Ростов великий, Козельск… в нашей книге исторические факты соседствуют с городским фольклором и мифологией, уникальными промыслами и ремеслами, сохранившими тепло человеческих рук и сердец.

Начинается книга с северной земли. Природные особенности северных окраин Древнерусского государства во многом определили характер городов, заложенных в этих краях. Строгая, но щедрая природа и неспешность жизни созвучны с могучей степенностью и изяществом белокаменных резных соборов…

А заканчивается любимым городом Ивана Грозного – Старицей. Этому городу, насчитывающем более семи веков с даты своего Официального основания, есть чем удивить любознательного путешественника. До сих пор ходят легенды о том, что именно где-то здесь в тайниках под землей хранится знаменитая Либерея – библиотека Ивана Грозного…

«Я уверена, что тема развития и защиты истерического наследия малых городов сегодня актуальна как никогда», - добавляет Ирина

«На сегодняшний день у нас есть Ассоциации малых городов, есть «Россия провинциальная» и др. сообщества, но защиты исторических центров – нет. И это тема будущего. Во многом мы сейчас смотрим на пример европейских городов. У них есть неоспоримый опыт в данной теме. Они буквально консервируют исторические памятники и берегут свое «сердце города», как зеницу ока…»

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