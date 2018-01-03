Слива на Счастье
Слива на Счастье

Слива — один из главных символов Нового года в Японии наряду с бамбуком и сосной. Увидеть ее цветение — к удаче и счастью

Редчайшая 100-летняя японская слива Умэ зацвела на крупнейшей в России выставке бонсай «Искусство бонсай» в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород». Ее цветение продлится всего около двух недель.

Один из самых ценных экспонатов сформирован в стиле Кенгай (каскад) и почти не изменился за более чем полвека, - так фото сливы есть в японских каталогах бонсай 1960 года.

Один из основных символов японской поэзии чаще всего изображают на керамике, гравюрах и свитках. Именно слива символизирует женское начало, а также стойкость и чистоту души, так как цветет когда падает снег.

Иногда даже бывает трудно разобрать, где белоснежные цветы сливы, а где – пушистый снег. Поэтому не случайно цветы сливы и снег – основные образы японских стихов, посвященных зиме.

Символизирующее силу сливовое дерево часто используют как защитное средство от зла и стараются сажать в юго-восточной части сада, так как именно с этой стороны, согласно японским поверьям, оно и приходит.

Если первый снег выпадает до того, как на сливе распускаются бутоны, есть опасность, что цветы быстро опадут. Листья у сливы появляются гораздо позже — когда наступает весна.

Японцы стараются ловить каждое драгоценное мгновение. Как и сакура, слива расцветает в разных частях Японии в разное время, что позволяет продлевать наслаждение от любования ею, переезжая с места на место.

Цветки японской сливы обладают неповторимым ароматом, цвета — белый, розовый, красный и их оттенки.

Совместить любование сливой можно также с посещением эксклюзивных мастер- классов, которые в эти новогодне - рождественские праздничные дни проведет в старинной лаборатории XIX века «Аптекарского огорода» владелец самой большой коллекции бонсай в России - Валерий Пител.

На них слушатели узнают о стилях, особенностях обрезки и формирования деревьев и ухода за ними, о применении различных инструментов и о многом другом, без чего овладеть мастерством бонсай просто невозможно.

«Для меня Бонсай — это искусство, философия, способ постижения собственной души и внешнего мира и увлекательное хобби», - комментирует Валерий.

«Разнообразие стилей деревьев бонсай поражает даже искушенных ценителей флоры. Но нельзя забывать, что в прекраснейшем из Искусств важна каждая деталь!»

Как выбрать растение с учетом климата в России? Какие техники использовать в процессе выращивания? Как ухаживать за миниатюрными деревьями? – все это, как раз можно будет узнать из первых уст.  

Кстати, как удалось узнать из многочисленных достоверных источников, первые деревья бонсай в России появились именно в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» — не позднее рубежа XIX-XX веков. Ранее считалось, что это произошло в СССР лишь в 1976 году.

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