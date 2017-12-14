О сказочных звездах и древних астеризмах…
О сказочных звездах и древних астеризмах…

В канун Нового года особенно верится в волшебство, которое произойдет будто в сказке. Специально к долгожданному празднику выставочные залы Москвы открывают необычные «звездные экспозиции». 

Московский Планетарий открыл выставку, подготовленную  совместно с Государственным музеем А.С. Пушкина «Сказки Пушкина в гостях у Звездочета».  

Организаторы отмечают, что музей предоставил им уникальные копии иллюстраций к сказкам А.С. Пушкина таких корифеев книжной графики, как И. Билибин, В. Конашевич и Т. Маврина.  Знакомство с уникальными самобытными иллюстрациями, созданные признанными мастерами книжной графики, определенно будет способствовать развитию художественного вкуса у ребенка, заложит любовь к творчеству.

Так, иллюстрации к «Сказкам Пушкина» стали лучшей работой знаменитого книжного графика Владимира Конашевича. Они на редкость точно, образно, с тонким юмором и бесконечной любовью передают стиль пушкинских строк и тот самый «русский дух», о котором писал великий поэт.

А неповторимый стиль «самой русской из всех художников» Татьяны Мавриной легко узнаваем. В нем слились приемы росписи, заимствованные художницей из иконописи, народной игрушки, русского лубка, пряничных досок и изразцов. В творческой манере художницы - уникальное сочетание высочайшей европейской живописной культуры, основанной на достижениях импрессионизма и парижской школы и стихии русского народного творчества.

Вторая часть экспозиции – это елочные игрушки, выпущенные в годы первого полета в космос человека - фигурки ракет, космонавтов в скафандре, а также новогодние открытки соответствующей тематики и того же времени.

Выставка работает в рамках общей экспозиции музея Урании и продлится до 1 февраля. 

В Московском Дарвиновском музее можно посмотреть уникальную выставку  «Зоология созвездий. Звездное небо с точки зрения зоологии»

Экспозиция, которая открыта с 18 ноября 2017 по 18 февраля 2018, позволяет взглянуть на звездное небо с точки зрения зоологии и поближе познакомиться с животными, чьи имена носят созвездия.

Археологи и астрономы выяснили, что наиболее древние астеризмы человек выделил на небе еще на заре цивилизации в каменном веке, более 15 тысячелетий назад, и что они ассоциировались с культовыми животными. Более того, почти половина из 88 современных созвездий  названа в честь животных.  

Самые любознательные посетители смогут узнать какое, например, насекомое единственным удостоилось звездного статуса? Или какое животное из созвездий – альбинос? Почему у звездных медведей длинные хвосты?

Для поиска непростых ответов им предлагается воспользоваться карманным путеводителем по звездным экспонатам, а после путешествия по ночному небу все желающие могут отдохнуть на мягких пуфах, послушать космическую музыку и, конечно… полюбоваться на звезды.

Звездное небо с незапамятных времен притягивало к себе взоры людей. Звезды служили ориентирами кочевым племенам. По звездам земледельцы определяли время полевых работ. Чтобы запомнить расположение звезд на небе, наши предки  объединяли их в фигуры – созвездия – и давали им имена. Звери и охотники, герои и боги, кентавры и драконы заполнили небесный свод. Названия созвездий отличались у разных народов и менялись со временем.

Древние греки связывали созвездия с героями своей мифологии. Некоторые мифы даже повествуют о том, как тот или иной персонаж был обращен богами в звезду или в созвездие. Так на небе появились гидра и рак, орел, змея и другие животные из мифов и легенд.

На выставке можно также увидеть уникальные произведения искусства, редкие книги, шедевры мастеров-таксидермистов. Некоторые предметы демонстрируются впервые. 

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