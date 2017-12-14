О сказочных звездах и древних астеризмах…

В канун Нового года особенно верится в волшебство, которое произойдет будто в сказке. Специально к долгожданному празднику выставочные залы Москвы открывают необычные «звездные экспозиции».
Московский Планетарий открыл выставку, подготовленную совместно с Государственным музеем А.С. Пушкина «Сказки Пушкина в гостях у Звездочета».
Организаторы отмечают, что музей предоставил им уникальные копии иллюстраций к сказкам А.С. Пушкина таких корифеев книжной графики, как И. Билибин, В. Конашевич и Т. Маврина. Знакомство с уникальными самобытными иллюстрациями, созданные признанными мастерами книжной графики, определенно будет способствовать развитию художественного вкуса у ребенка, заложит любовь к творчеству.
Так, иллюстрации к «Сказкам Пушкина» стали лучшей работой знаменитого книжного графика Владимира Конашевича. Они на редкость точно, образно, с тонким юмором и бесконечной любовью передают стиль пушкинских строк и тот самый «русский дух», о котором писал великий поэт.
А неповторимый стиль «самой русской из всех художников» Татьяны Мавриной легко узнаваем. В нем слились приемы росписи, заимствованные художницей из иконописи, народной игрушки, русского лубка, пряничных досок и изразцов. В творческой манере художницы - уникальное сочетание высочайшей европейской живописной культуры, основанной на достижениях импрессионизма и парижской школы и стихии русского народного творчества.
Вторая часть экспозиции – это елочные игрушки, выпущенные в годы первого полета в космос человека - фигурки ракет, космонавтов в скафандре, а также новогодние открытки соответствующей тематики и того же времени.
Выставка работает в рамках общей экспозиции музея Урании и продлится до 1 февраля.
В Московском Дарвиновском музее можно посмотреть уникальную выставку «Зоология созвездий. Звездное небо с точки зрения зоологии»
Экспозиция, которая открыта с 18 ноября 2017 по 18 февраля 2018, позволяет взглянуть на звездное небо с точки зрения зоологии и поближе познакомиться с животными, чьи имена носят созвездия.
Археологи и астрономы выяснили, что наиболее древние астеризмы человек выделил на небе еще на заре цивилизации в каменном веке, более 15 тысячелетий назад, и что они ассоциировались с культовыми животными. Более того, почти половина из 88 современных созвездий названа в честь животных.
Самые любознательные посетители смогут узнать какое, например, насекомое единственным удостоилось звездного статуса? Или какое животное из созвездий – альбинос? Почему у звездных медведей длинные хвосты?
Для поиска непростых ответов им предлагается воспользоваться карманным путеводителем по звездным экспонатам, а после путешествия по ночному небу все желающие могут отдохнуть на мягких пуфах, послушать космическую музыку и, конечно… полюбоваться на звезды.
Звездное небо с незапамятных времен притягивало к себе взоры людей. Звезды служили ориентирами кочевым племенам. По звездам земледельцы определяли время полевых работ. Чтобы запомнить расположение звезд на небе, наши предки объединяли их в фигуры – созвездия – и давали им имена. Звери и охотники, герои и боги, кентавры и драконы заполнили небесный свод. Названия созвездий отличались у разных народов и менялись со временем.
Древние греки связывали созвездия с героями своей мифологии. Некоторые мифы даже повествуют о том, как тот или иной персонаж был обращен богами в звезду или в созвездие. Так на небе появились гидра и рак, орел, змея и другие животные из мифов и легенд.
На выставке можно также увидеть уникальные произведения искусства, редкие книги, шедевры мастеров-таксидермистов. Некоторые предметы демонстрируются впервые.Далее в рубрике «Дом 19|07» в формате Дома ПоливановаГлавный дом усадьбы А.К. Поливанова стал творческой площадкой для первого в России театрального сериала в иммерсивном формате «Дом 19|07» Читайте в рубрике «Культура» Дело Улюкаева. Два миллиона, как два пальца!Эксперт объяснил, почему уголовное дело в отношении министра «шито белыми нитками», рассказал, сколько «отмерит» российский суд, и что скажет на это ЕСПЧ?
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