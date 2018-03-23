Sisu: тайна победы по-фински
Sisu: тайна победы по-фински

Почти всем, чего сегодня добилась Финляндия, а добилась она многого! - страна обязана «сису»

Это слово, обозначающее важнейший компонент финского национального характера, очень трудно перевести на русский. SISU – это умение доводить любое дело до результата. Медленно, но верно, через преодоление, идти к исполнению своей мечты.

Что должно быть сделано — то будет сделано, несмотря ни на что. Финны сказали — финны сделали!

По своей оригинальности, национальное финское понятие, претендующее на тренд 2018 года, ничем не уступает датскому хюгге, буквально волной накрывшему социальные сети.

Известный  финский журналист и фотограф Джоанна Найлунд решила вывести в свет тренд сису, раскрыв со всех сторон особенности финской идентичности.

Презентация ее новой книги «Сису. Финские секреты упорства, стойкости и оптимизма» (изд -тво «БОМБОРА») с успехом прошла в финском посольстве в Москве.

Произведение постоянного автора журнала SCAN Magazine и портала финского Министерства иностранных дел – домашнее руководство для тех, кто хочет развить силу воли, наладить отношения в семье, добиться успеха в бизнесе и вырастить крепких детей. По мнению Джоанны, человек рождается с запасом сису, который можно совершенствовать на протяжении всей жизни. В своей книге она дает много практических советов о том, как это делать. И главным способом считает природу — ее тишина помогает человеку найти внутреннюю силу.

«SISU - это настоящий национальный символ. Это внутренний дух, объединяющий лучшие качества: храбрость, мужество и стойкость», - говорит Джоанна. 

«Это слово проникнуто ощущением уверенной силы и надежности. Оно означает способность проявлять непоколебимую решимость перед лицом враждебных  обстоятельств.

Так, если заглох автобус, дух сису диктует пассажирам, что нужно выйти и толкать его, не жалуясь на судьбу. Таким образом, человек  проявляет непоколебимую решимость перед лицом враждебных обстоятельств — и побеждает их»  

Яркий пример воплощения сису - легендарный финский легкоатлет Лассе Вирен.

Одну из своих четырех олимпийских медалей он завоевал, упав прямо перед финишем. Никто не ожидал, что он встанет, но он поднялся — и буквально переполз за финишную прямую.

Как развить в себе сису рассказал и посол Финляндии в Москве Микко Хаутала.

«У каждого этноса есть свои «вещи» прямо или косвенно указывающие на его национальную идентичность», - отметил он.

«В финской культуре, эта характерная изюминка народа именуется «сису». Дословно это слово можно перевести как несгибаемая сила воли, непреклонность и неотступность при преодолении трудностей. Можно сказать что «сису»   является   своеобразным аналогом «русского духа» в финской культуре.

Вся наша история — это сису. Сто лет назад Финляндия была самой бедной в Европе. А теперь с помощью сису мы построили страну, которая занимает хорошие позиции. Мои родители всю жизнь говорили: воспитывай в себе сису, не плачь, будь сильным! Не будь сису, я не был бы здесь…»

Как о национальном достоянии и характерной особенностью финского народа о сису  стало широко известно в начале 20-го века. Но сама его концепция в финском языке появилась не меньше пяти веков назад.

Пожалуй, одной из главных причин возникновения сису считается необходимость выживания людей в суровых северных условиях, на относительно небольшой территории.

 «Сису вступает в игру, когда вы беретесь за преодоление трудностей», - добавляет Найлунд.

И это не пустая бравада. За финнами закрепилась репутация людей с каменными лицами и  плотно сжатыми губами.

Финны хранят свои эмоции глубоко внутри и, учитывая такую особенность, одна из важнейших черт сису – отсутствие  необходимости лишний раз говорить о нем.

«Нет смысла говорить о том, что у вас есть сису, если вы не можете это продемонстрировать. Пусть за вас говорят ваши поступки. 

Можно сказать, что благодаря сису  Финляндия занимает одно из первых мест в мировом рейтинге счастья»

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