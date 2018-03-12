The Show Must Go On…
The Show Must Go On…

Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week открылась показом Вячеслава Зайцева

Знаменитый российский кутюрье объявил, что завершает создание сезонных коллекций и больше не будет проводить регулярные показы.

10 марта в Москве стартовал 36-й сезон показов в рамках Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia. В рамках мероприятия в выставочном зале «Манеж» более 100 российских и зарубежных дизайнеров представили свои новые коллекции осень-зима 2018-2019 года.

Президент Национальной палаты моды и Недели моды в Москве Александр Шумский отметил, что Слава Зайцев один из самых значимых дизайнеров, который оказал огромное влияние на российскую моду. И что вся неделя моды в этом сезоне будет посвящена его 80-летию!

Специальный ретроспективный показ маэстро «Истоки-2» (осень – зима 2018-2019) был полностью посвящен теме старого русского костюма в новом прочтении. Дизайнер в очередной раз обратился к исторической русской одежде, переводя ее в категорию «от кутюр». В коллекции прослеживается и русская «боярская» тема, с богатым шитьем по ткани, меховыми оторочкам и роскошными шапками, так и в духе «серебряного века», с классическими силуэтами и фасонами…   

Вячеслав Зайцев не раз признавался, что он выжил только благодаря самобытности и огромной любви к культуре России. На протяжении десяти лет он принимал участие в регулярных сезонных показах на Mercedes-Benz Fashion Week Russia, представив зрителям более 10 000 образов.

«Я закончил регулярные сезонные показы, но не творчество, и продолжу радовать вас специальными проектами», - прокомментировал модельер.

«Мне всегда хотелось делать что-то яркое и интересное, то, что поможет человеку выразить его индивидуальность. Во время Mercedes-Benz Fashion Week Russia мои коллекции увидели десятки тысяч людей, и я благодарю свою преданную публику за то, что вы были со мной все эти годы…»

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