Счастливая попытка...

Пассажиры полуночных поездов, прибывавших в первые минуты воскресенья, 9 июля, на станцию «Полянка», были немало удивлены. На платформе красовался киноэкран. Сновали трудолюбивые работники столичного метро. Устанавливая ядовито-красные кресла «зрительного зала», они переговаривались друг с другом по рации. А ведь до последнего я надеялся, что устроители «закрытого показа» фильма «Тень», разыграли нас, сказав, что демонстрация картины состоится на ст. метро «Полянка» с 2 часов ночи до 4 утра, и надеялся успеть на последний поезд обратно.

Фото: Русская Планета

- А правда, что здесь будет сам Михаил Пореченков? – на всякий случай крутя-вертя мои документы в руках, любопытствовал улыбчивый страж порядка. Но примерно за час до начала мероприятия вместо Пореченкова на хлебосольную «Полянку», где щедро разливали не только кофе, но и шампанское, а также подавали бутерброды, заглянула Елена Ивановна Кондулайнен.

Фото: Русская Планета

Напоминая белокурого ангела в стильном наряде а-ля «Мэри Поппинс», актриса радовала окружающих великолепной формой, дегустировала то, чем порадовал кейтеринг, и непринужденно общалась с поклонниками.

Но полиция, видимо, не теряла надежды разыскать своего кумира — гражданина Пореченкова. И пока продюсер картины Андрей Сигле предупреждал аудиторию, что предложенный нашему вниманию фильм снят не для девочек с попкорном, по громкоговорителю кричали:

- Уважаемые гости, предъявите документы полиции!

Продюсер фильма Андрей Сигле. Фото: Русская Планета

Наконец, все уселись на свои места, и в красивом вечернем платье перед нами предстала диктор московского метрополитена Юлия Романова. Она сообщила, что идея показать нам кино в час ночной на «Полянке» вовсе не высосана из пальца. Ведь согласно замыслу автора постапокалиптического шедевра «Метро-2033» Дмитрия Глуховского, именно «Полянка» является «станцией судьбы». А в общем и целом, как отметила Романова, московская подземка давно стала местом различных покатушечно-тусовочных сессий для тех, кто не спит по ночам.

Выяснилось, что в метро уже проходили «Ночь йоги», «Ночь искусств» и даже «Ночь социальной рекламы» (жаль, не сказали, кому не спится без нее?). Но именно «Тень» станет первой картиной для тех, кто презрел десятый сон. И ознаменует собой начало «кинометроэпопеи»!

Вторил ей первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов, который заявил:

— Мы рады поддержать отечественный кинематограф. Уверены, что зрители останутся довольны просмотром фильма в такой уникальной атмосфере!

При чем тут «Метро-2033» к «Тени», судьба к йоге, а промелькнувшая, как ночные грезы, Елена Кондулайнен к Пореченкову? «Науке» это было неизвестно. Во всем читалась попытка наспех замять ситуацию, связанную с отменой показа «Тени» в кинотеатре «Факел», который был запланирован днем раньше, в приличное время.

Собственно, про фильм...

Михаил Пореченков, который с конца 90-х органично и умело исполняет «зубодробильные» роли, похоже решил предстать перед нами в образе человека с тончайшей духовной организацией.

Его герой Борис Гордин вполне преуспевает, как бизнесмен, но утратил в жизни смысл, что само по себе смотрится комично. Занимаясь парашютным спортом, Гордин-Пореченков, всякий раз вываливается из аэроплана «стокилограммовой бабочкой» и, зажмурив глаза, долго думает о том, раскрыть ему парашют или «обнять землю»?

В свободное от попыток суицида время он активно участвует в программе реновации! На правах главы строительной компании Борис Гордин со своей командой вытряхивает из насиженных гнезд древних русских бабушек, категорически не желающих переселяться. Одна из таких старушенций (предсказуемо) оказывается бывшей учительницей этого балбеса, задумавшегося отказаться от надокучившей ему «бессмысленной жизни». Здесь Борис Гордин усмотрел для себя образ чистой женской красоты. То была давно почившая в бозе актриса немого кино Вера Листовская, запечатленная на фото столетней давности.

«Таких женщин уже не делают!» - читалось на одухотворенном лице Бориса Гордина, который, тем не менее, объявил награду в миллион (не то рублей, не то долларов) тому, кто найдет для него его недостижимый в реальности идеал (а по-русски — похожую бабу).

Впрочем, его друг-режиссер Сергей Панов (актер Юрий Стоянов) быстро сориентировался и оперативно подсуетил ему Веронику (актриса Варвара Щербакова, присутствовавшая на закрытом показе) — чистой воды клон давно ушедшей из жизни Листовской. Вероника оказалась девушкой непростой человеческой судьбы. За ней волочился недавно освободившийся из мест не столь отдаленных Юра Изюмов (актер Петр Логачев), почему-то именующий себя «Писателем». В общем, и без нашего страдающего от меланхолии бизнесмена жизнь казалась Варваре вполне живописной…

Попкорном на платформе действительно и не пахло. Зато стоял устойчивый запах перерабатываемой цистерны шампанского. Те, кто не уснул, будучи основательно подшофе, смеялись и рыдали на просмотре кинокартины. В этой истории чувства и нервы явно решали все, а деньги – ничего. Вероника по-детски удивлялась волшебным стандартам быта и возможностям, которые предлагал ей Борис Гордин.

Но вот на пороге его владений возникал уголовник Юра. Он пытался прилюдно сообразить бизнесмену «козью морду». Однако тот мастерски отправлял Юру в нокаут парой приемов айкидо и безутешно рыдал, когда Вероника, впечатленная поступком дворового мальчика с такой же, как у нее, непростой судьбой, вдруг решила покинуть финансового воротилу навсегда.

Гордин предлагал ей все свои деньги из вместительного сейфа, где так же хранилась 14-зарядная «Беретта». Он просил девушку на прощание застрелить его, избавив от ненужных мучений, но… тянуть срок Вероника явно не хотела, поэтому единственным выходом для стареющего романтика, уставшего от бренной жизни и наспех сварганенной реновационной программы, был выход из аэроплана с намерением не раскрыть парашют.

Земля приближалась. Финал фильма, слава Богу, тоже. И вдруг! У Гордина сработала живучесть супермена. Вероятно, она была наработана 60-ю эпизодами телесериала «Агент национальной безопасности», в которых снялся Михаил Пореченков. Парашют раскрылся. Но поздно. Основательно приложившись к земле и, по всей видимости, не собрав костей, Гордин с разбитой сопаткой, все-таки, выжил. Он даже смог воочию понаблюдать как — в рапиде! — бежит к нему на полянку Вероника, осознавшая, наконец, что этот богатей готов расшибиться ради нее в лепешку не в переносном, а самом что ни на есть прямом смысле этого слова!

Я побрел наверх. В Москве наступало холодное июльское утро. Ощущение состоявшегося контакта с чем-то подчеркнуто надуманным, нереальным, не покидало меня. Кино «не для всех», на поверку, было создано по лекалам «Джен Эйр», «Рабыни Изауры», «Не родись красивой» и… мало ли еще фильмов, где девочка из низов встречает чрезмерно богатого, изрядно уставшего от жизни светского льва? Мы выросли на этом материале. Это «родное». Его можно смотреть с попкорном, чипсами, кока-колой и даже продуктами «На каждый день», если уж не получается покончить с реальностью другим путем.

«Кинометрозал» стремительно пустел. На часах было 4.30. Поезда начинали ходить только через час. Я уныло побрел наверх, покидая «Станцию Судеб».

Видимо, увидеть хорошее «кино не для людей с попкорном» в эту ночь мне было не судьба.

А жаль.

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