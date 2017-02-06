Сбитые летчики, Битва масонов с чекистами, Взвод

Зима считается мертвым сезоном для литературы, но с ее окончанием дела идут в ускоренном темпе – и в политике, и в искусстве. В числе книжных новинок, выходящих этой весной в России, несколько новых отечественных романов, еще на подступах гремящих в социальных медиа. Среди них «Взвод» Захара Прилепина и «Сбитые летчики. История русского термидора» Игоря Молотова. Не менее нужной к прочтению книге, уже вышедшей в конце прошлого года, стоит отметить новый роман культового писателя Виктора Пелевина.

Виктор Пелевин «Лампа Мафусаила, или Крайняя битва масонов с чекистами»

Короткая рецензия на этот текст содержится в нем самом: «Вот как простой читатель тебе скажу: действия мало в твоем опусе, одна болтовня. А чего в твоей писанине слишком много, так это... умняка тухлого, как у нас в училище говорили». Формально эта реплика относится только к первой части книги, а слово «тухлый» лучше оставить на совести изрекающего это персонажа, но в принципе в четкости этому краткому анализу не откажешь (что неудивительно, если иметь в виду, что произносит эти слова генерал ФСБ). Новая книга Пелевина куда лучше работает как философское, а точнее, историософское эссе, чем как роман, и лучше ее как таковое и рассматривать.

«Лампа Мафусаила» составлена из четырех частей. Первая (с подзаголовком «Производственная повесть») — мемуары трейдера Кримпая (на объяснение сути этого имени уходит пара страниц) Можайского, относящиеся к нашему, ну или совсем недавнему времени. Вторая («Космическая драма») — длинное письмо его прапрадеда Маркиана Можайского невесте, написанное в 80-х годах XIX века. Третья («Исторический очерк») — повествует о таинственном подразделении ГУЛАГа, где сидел прадед Кримпая Мафусаил (да, тот самый, что в названии), просуществовавшем с 20-х по 60-е годы XX века. Четвертая («Оперативный этюд») рассказывает о внетелесном опыте того самого генерала ФСБ.

Но главное здесь не очередная пелевинская конструкция вселенной и уж точно не его любимые, слишком-слишком любимые игры в слова (он и здесь увлеченно занимается «обукваливанием» и без того бессмысленных понятий и, например, тратит до странного много времени на описание, как «ламберсексуал» вожделеет к деревьям), а его трезвый и до конца ясный без экивоков взгляд на состояние умов и вообще ума в России.

По-пелевински мощно! Читать нужно всем и в обязательном порядке. Кстати, этот с этим романом Пелевин посоревнуется с Захаром Прилепиным за премию «Национальный бестселлер». Короткий список лауреатов будет обнародован 14 апреля, а вот победителя назовут на финальной церемонии в Санкт-Петербурге 3 июня.

Захар Прилепин «Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы»

Новая книга Захара Прилепина, автора романа «Обитель», лауреата премий «Национальный бестселлер» и «Большая книга» выходит в издательстве АСТ. 11 биографий писателей Золотого века - от Державина и Дениса Давыдова до Чаадаева и Пушкина, портреты сквозь завесу порохового дыма — вот, в двух словах, содержание этого тома.

В новую книгу «Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы» вошли одиннадцать биографий писателей и поэтов, умевших держать в руке не только перо, но и оружие. Они сражались на Бородинском поле в 1812-м и вступали победителями в Париж, подавляли пугачёвский бунт и восстание в Польше, аннексировали Финляндию, воевали со Швецией, ехали служить на Кавказ… Корнет, поручик, штабс-капитан, майор, полковник, генерал-лейтенант, адмирал: классики русской литературы.

Книга «Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы» является настоящим экспериментом. Её герои – люди, перед которыми не стоял выбор, как перед современной российской интеллигенцией. Прилепин подробно описывает, как либеральные иллюзии разрушались вместе с человеческими судьбами. Автор досконально, на основе различных документов разных эпох, рассказывает предысторию «золотого века» русской литературы.

О противостоянии за премию «Национальный бестселлер» с Виктор Пелевином Захар отметил, что премию должны дать именно ему:

«На три рубля спорим, Олегыч, что мне деньги нужнее? Семечек куплю на них, а то мало. Читайте, если не читали. Я пока за продолжением понаблюдаю. На Донбассе опять вернулся то ли 2014-й, то ли 1943-й», - отметил писатель.

Игорь Молотов «Сбитые летчики. История русского термидора»

В марте 2017 года в издательстве «Центрполиграф» выходит новая книга Игоря Молотова «Сбитые летчики. История русского термидора» - политический роман, состоящий из ряда политических портретов девяностых годов. Автор предлагает взглянуть на них через призму термидора – политического процесса реакции, которая стала ответом распаду СССР уже в нулевые годы.

«Девяностые» стали устойчивым мемом, для многих означающим явный негатив, деградацию, распад. Время унижения, непривычной после советского ровного благополучия нищеты. Наверное также было когда-то в Гражданскую. Снег, вороны... С одной лишь разницей — жертвы того времени приносились ради лучшей жизни для большинства. Получилось это или нет — второй вопрос.

В 1990-е же происходило все с точностью до наоборот. Деньги и власть уплывали в руки немногих. Подобные страшные общественные метаморфозы всегда сопровождаются взлетами и падениями самых неожиданных персонажей. О них эта книга. О живых и о мертвых.

В последние годы, отмечает в беседе с РП автор, снова появился интерес обращаться к теме девяностых: многие медиа-ресурсы воссоздают картину ельцинского правления в романтическо-героическом ключе. Это всевозможные публикации, семинары, видеофильмы, которые собирают собственную и достаточно большую аудиторию. Но получается такая штука, что все попытки написать портреты политиков той эпохи не дают глубинного понимания процесса, исторической перспективы.

«Воздать должное, конечно цели не стояло. По сути это трэш-роман в лицах, потому что нет круче романа, чем наша недавняя история и ее персонажи. Промотав это ленту через все 400 страниц читатель поймет почему все сложилось именно так, а не по другому. А краски по-прежнему не стали тусклыми. Девяностые – это кровоточащая рана, альма-матерь режима реакции, который начал свой отсчет с 2003 года (арест Ходорковского – ред.)», - добавляет Молотов.

Пусть весна будет красной! Приятного чтения!

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